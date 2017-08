Pod názvem Warsaw Spire, který lze volně překládat jako Varšavská jehla je schován ve skutečnosti komplex tří budov, z nichž nejvýraznější je centrální věž vysoká 220 metrů se 49 podlažími. Ve skutečnosti výška domu s elipsovitým půdorysem činí 180 metrů, za zbytek vděčí dvojici dekorativní sloupů umístěných na střeše. Dvě sousední stavby s půlkruhovým půdorysem mají pak už „jen” 50 metrů.

Varšavská jehla na první pohled zaujme elegantním vzhledem a spoustou skla na svých oblých fasádách.

FOTO: Jaspers-Eyers Architects

První, čím kancelářská budova (v komplexu je na 109 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, na nichž pracuje okolo 6000 lidí), největší svého druhu ve městě, okamžitě upoutá pohled, je její skleněná fasáda. Architekti z belgického studia Jaspers-Eyers Architects ji opatřili elegantní skleněnou slupkou, která ji z jedné strany o několik metrů dokonce přesahuje.

Skleněná skořepina horní okraj stavby na jedné straně přesahuje.

FOTO: Jaspers-Eyers Architects

Sklo z Česka



Na skleněnou fasádu bylo poprvé v Polsku použito extra čiré sklo, tj. sklo s nízkým obsahem železa, jež má vysokou prostupnost světla a přitom je maximálně neutrální. Konkrétně to byla tepelně izolační skla s povlakem s protisluneční ochranou Stopray Vision-50 on Clearvision v bezpečnostním vrstveném provedení, jejichž dodavatelem byla společnost AGC Glass Europe. Právě její české zastoupení Varšavskou jehlu do soutěže přihlásilo, a to do kategorie zahraničních staveb.

Na fasádách komplexu je celkem 40 tisíc čtverečních metrů skleněných tabulí.

FOTO: AGC Glass Europe

Celkem je na fasádě trojice budov na 40 tisíc m² skla. Výroba a osazení skel byly velice náročné na spolupráci (zvláště kvůli koordinaci technických dat) několika pracovních týmů ze čtyř evropských zemí - Česka, Polska, Belgie a Španělska. V České republice, konkrétně v teplických Řetenicích bylo vyrobeno veškeré základní ploché sklo, které se dále zpracovávalo v Polsku a ve Španělsku.

FOTO: AGC Glass Europe

V komplexu je kromě kanceláří také spousta restaurací a kaváren.

FOTO: AGC Glass Europe

Skleněné panely jsou použity také v interiéru budov. Například u výtahů a u schodiště jsou stěny obloženy lesklým neprůhledným designovým sklem. Celkem jich bylo na stavbu dodáno 3 000 m², i toto sklo se vyrábělo v Česku, konkrétně v Kryrech.

Výtahy přes dvě patra

Varšavská jehla je unikátní i řešením mobility ve svých budovách. Architekti do komplexu navrhli úctyhodný počet 41 výtahů, včetně 14 dvoupatrových typů, jež jsou přímo určené do výškových budov. Složeny jsou ze dvou kabin na sobě, schopných tak obsluhovat dvě podlaží zároveň. Jehla se tak stala první budovou na území Polska, kde se lze dvoupatrovými výtahy svézt. Ostatně v celé Evropě je jich jen velice málo.

Zajímavým rysem a přínosem pro město je skutečnost, že architekti stavbu navrhli tak, aby mezi nimi vzniklo náměstí, a tedy i nové veřejné prostranství s parkem, kde se lidé mohou setkávat i odpočívat. V budovách jsou totiž kromě kanceláří i restaurace a kavárny, obchody, služby atd. Pasáže pak poskytují prostory pro pořádání koncertů a výstav, či jiných kulturních akcí.

Kromě kancelářských prostor vznikla díky komplexu také nová odpočinková zóna pro obyvatele polské metropole a turisty.

FOTO: Jaspers-Eyers Architects

Důležitým aspektem stavby je ekologický přístup investora, jímž byla belgická společnost Ghelamco. Podle údajů investora všechny objekty splňují nejpřísnější požadavky na ekologický a energeticky optimalizovaný provoz.

Varšavská jehla se díky své výšce a neobvyklému tvaru okamžitě stala přirozeným orientačním bodem a místem schůzek, ať již pracovních nebo za účelem společně tráveného odpočinku.

FOTO: Jaspers-Eyers Architects