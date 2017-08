Pan Pavel původně pochází z Olomouce, ale po studiích se kvůli práci přestěhoval za svou partnerkou k obci Rýmařov. Nejprve bydleli v bytě, ale po druhém dítěti začali přemýšlet o vlastním bydlení. Koupili pozemek na místě, které má své osobní kouzlo a nádherný výhled, a poté si vybrali z nabídky typových domů firmy, která sídlí asi 10 km od místa stavby.

Stavba stojí na betonové základové desce, kterou si majitelé museli zajistit sami. Dnes by už vybírali firmu tak, aby dodala dům celý.

Specifikace domu Kompaktní patrová dispozice o velikosti 5+kk se dvěma koupelnami, technickou místností, garáží a kůlnou. Hlavní vstup do domu se nachází ze strany se zastřešenou částí v těsné blízkosti garáže a dalších skladovacích prostor. Z odděleného zádveří se vstupuje do centrální části volně průchozí až do obývacího pokoje spojeného s kuchyňským koutem. Z tohoto velkého prostoru vedou další dvoje dveře na zahradu. Z otevřené chodby je možnost vstupu do samostatného pokoje, koupelny a technické místnosti. Dále navazuje schodiště do druhého patra s ložnicí, dvěma dětskými pokoji a další koupelnou.

Podle čeho jste volili tuto odlehlou lokalitu?

Nemám v plánu ještě někdy stavět dům, a proto jsem chtěl být na místě, které stojí za to, a ne na stísněném pozemku u města, kde mě budou štvát sousedi nebo frekventovaná silnice.

V této lokalitě má postavenou chatu tchán a nám se tu vždy líbilo. Je tu krásná příroda a do práce v Rýmařově dojíždíme cca 10 km. Manželka navíc pochází z Rýmařova, takže jsme i v kontaktu s rodinou.

Na domě se majitelům líbí mimo jiné i jeho kompaktní tvar.

V jakém stavu byl pozemek při koupi? Byly nachystané všechny sítě?

Pozemek jsem kupoval už kolem roku 2005 a byla to jen svažitá louka. Bylo potřeba vykácet některé stromy, vytvořit cestu a srovnat terén. Zbudovali jsme přípojku na elektřinu a když se stavěla základová deska, tak jsem si nechal udělat i vrt na studnu. Kanalizaci máme řešenou čističkou.

Kdy jste se rozhodli pro dřevostavbu?

Hned od začátku jsem věděl, že nechci přestavovat starý dům, ale rozhodně stavět nový. Nejprve jsme měli rozpracovaný návrh na zděný dům a plán byl, že ho budeme stavět postupně. Po třetím dítěti jsme se rozhodli to uspíšit a zvolili dřevostavbu právě kvůli rychlosti montáže. Nakonec to bylo dobré řešení i z hlediska vytápění.

Bydleli jste v Rýmařově, takže firma RD Rýmařov byla jasná volba?

Nejprve jsme objížděli veletrhy a udělal jsem si takové své malé výběrové řízení podle nabídek. Je hodně firem, které staví dřevostavby a konkurence je taková, že cenová nabídka je poměrně vyrovnaná, takže bylo potřeba zvážit další faktory a poměr výhod a nevýhod.

Kuchyň je propojena s obývákem.

RD Rýmařov jsou z regionu, takže když je potřeba jakýkoliv servis, je to jen 10 km. Cenově vycházeli dobře a kvalita je zaručená, jelikož postavili už hodně domů a dodávali dřevostavby i do Německa.

Proč jste zvolili zrovna patrový dům?

Původně mě hodně lákal bungalov, ale pozemek se nachází v přírodním parku Sovinecko, takže tu jsou určité předpisy a regulativy. Nebylo nám tedy povoleno mít sklon střechy nižší jak 35°. I přesto, že jsme zkoušeli návrh bungalovu s tímto sklonem, tak jsme se nakonec rozhodli pro patrový dům.

Nevýhodou je, že určitou plochu domu zabírá schodiště, nicméně patrový dům je svou kompaktností naopak výhodnější z hlediska vytápění.

Majitelé domu museli vyřešit, kam umístit všechen nábytek v obývacím pokoji. Kvůli velkým proskleným plochám v něm bylo méně místa.

Máte typovou variantu domu?

Ano, ale tato typovka byla v té době v limitované edici, kterou navrhl architekt a k projektu byla vypracována i architektonická studie. Návrh nás velmi zaujal svou komplexností a vnitřním členěním domu. Součástí je garáž, zastřešený vstup i sklad na kola. Jelikož se jednalo o limitovanou edici, tak nevím, jestli je tento typ domu ještě v nabídce.

Byly nějaké potíže s vyřízením stavebního povolení?

Po úřadech jsem začal běhat zhruba v březnu a v červnu už bylo rozhodnuto. Menší problém bylo sehnat všechna vyjádření vlastníků sousedních pozemků, že souhlasí se stavbou, ale nakonec se vše vyřešilo.

Jak dlouho vám trvala výstavba a byly v průběhu nějaké problémy?

Vše začalo terénními úpravami, které jsem dělal postupně, protože pozemek jsme měli koupený už delší dobu. V té době ještě nebylo zcela běžné dodání domu včetně základové desky, takže jsme se i kvůli financím rozhodli zadat základovou desku jiné firmě. Při předání základové desky se samozřejmě objevily nedostatky, které bylo potřeba upravit, a i když jsme nějaké peníze ušetřili, tak teď už bych vše řešil jen s jednou firmou.

Majitelé vyměnili krbová kamna za teplovodní krbovou vložku vhodnou do nízkoenergetických domů a jsou s ní spokojeni, protože se obývák už nepřehřívá.

Samotná stavba celého domu včetně interiéru (bez základové desky) trvala 18 dní. Dodání jsme měli na klíč, takže kompletní kromě kuchyňské linky, kterou jsme si přivezli z Ikey a s kamarádem sami sestavili.

Měli jste za tu dobu, co tu bydlíte, nějaké opravy?

Dřevěná konstrukce samozřejmě stále pracuje a jelikož jsme tady v nadmořské výšce cca 700 metrů, tak jsou zde celkem drsné povětrnostní podmínky s častými výkyvy teplot. Praskliny v rozích místností se sice objevily, ale firma nám je přijela opravit. Žádné větší opravy jsme neměli, jen jsme dodělávali uzavření volného prostupu mezi domem a garáží, kde jsme spojili příjemné s užitečným a vybudovali i malou zimní zahradu.

Říkal jste, že jste spokojený s vytápěním patrového domu. Čím tedy topíte?

Firma dodává standardně elektrokotel a nechal jsem si udělat přípravu i na krbovou vložku včetně komínu. Nejprve jsem měl horkovzdušná krbová kamna a tím, že je dům patrový, tak šlo teplo přirozeně nahoru a vyhřálo celý dům.

Nebylo to úplně komfortní řešení, protože v obýváku bylo přetopeno, ale rok zpět jsem vyměnil krbová kamna za teplovodní krbovou vložku vhodnou do nízkoenergetických domů a jsme spokojení. Plánuji ji ještě obložit akumulačními deskami, ale už teď to funguje dobře.

V horním patře jsou pokoje a ložnice rodiny.

Jinak máme i podlahové vytápění v místech, kde je dlažba. V koupelnách jsou elektrické rohože a obývák s kuchyní má teplovodní podlahové topení napojené na kotel s kombinovaným bojlerem, který se ohřívá elektřinou, nebo z krbové vložky.

Jaké máte výdaje na provoz domu?

Tím, že primárně topíme dřevem, tak spotřebujeme asi 5 kubíků na rok, což je při dnešních cenách zhruba 600 Kč/měsíc. Zálohově pak platíme elektřinu 1700 Kč/měsíc. Celkové výdaje na energie jsou pak kolem 2300 Kč/měsíc.

Je něco, co byste udělal jinak, nebo co vám chybí?

Trochu mi chybí sklep. Prostě takové to místo s konstantní rozdílnou teplotou pro uskladnění potravin. Ideální by bylo mít částečně podsklepený dům, ale plánuji si ho ještě někde vybudovat ve svahu poblíž domu.

Při konečné specifikaci domu jsme nechtěli, z důvodu financování úvěrem, příliš navyšovat cenu domu nadstandardními řešeními, což se odrazilo třeba na oknech. Jsou sice kvalitní, s trojsklem, ale přeci jen tu hodně fouká a dnes bych možná volil vzhledem k filozofii domu pevnější a dřevěná.

Na každém podlaží domu je jedna koupelna.

I přestože je plocha obývacího pokoje celkem dostačující, při zařizování jsme narazili na problém s umístěním stávajícího nábytku vzhledem k velkým proskleným plochám, s čímž je třeba dopředu počítat.

S čím jste nejvíce spokojený?

Velmi praktické je okénko z kuchyně směrem k zastřešenému stání pro auto, protože když dovezu nákup, tak ho rovnou z auta dávám do domu. Také jsme si nechali udělat centrální vysavač, který je výborný pomocník při úklidu a výhodný v tom, že odvádí odpadní vzduch mimo objekt. Tím předchází možným potížím se zvířeným vzduchem a možností jeho nedokonalého přefiltrování od nečistot.

V horním patře jsou kromě ložnice i dětské pokoje.

Jak dlouho vám trvaly terénní úpravy?

Terénní úpravy stále doděláváme, tak jako asi každý, kdo má rodinný dům s větším pozemkem. Pořád je co dělat, a vzhledem k tomu, že nás práce kolem domu se zahradou baví, nám to vůbec nevadí.

Jak zpětně hodnotíte celou výstavbu a šel byste do toho znovu?

Stavba dřevostavby je o termínech, aby na sebe všechny kroky navazovaly, a musí se stavět i když prší. Je to náročný proces, který musí klapnout a my na to měli docela štěstí. Zároveň je výhoda narazit na šikovnou firmu a třeba i obchoďáka, který vám pomáhá při konečné specifikaci a výběru barev domu. Pár věcí bych udělal jinak, ale určitě bych do toho šel znovu.

