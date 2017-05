V porotě také přibyla nová tvář, kterou je významný český architekt Petr Kordovský. Do sboru posuzovatelů přihlášených děl jej vyslal odborný partner soutěže, pražské ČVUT.

„Stavba roku není architektonická soutěž. Stavba roku (jak to má v názvu) hodnotí to, co je stavbou čili se neomezuje pouze na architektonická díla. Zabývá se i liniovými stavbami, dopravními stavbami, průmyslovými stavbami. Jedna z nejzajímavějších věcí, které jsme v posledních letech hodnotili, byla koksovna v Třineckých železárnách. Stavba roku má mnohem širší spektrum, od rodinných domků až po dálnici,” představila soutěž v minulých dnech v České televizi nová předsedkyně poroty paní architektka Radomíra Sedláková, jež mj. přednáší teorii architektury na ČVUT.

O úrovni soutěže, která letos oslavuje 25. výročí, hovoří i úspěchy zúčastněných staveb na mezinárodním poli. Celkem tři stavby z loňského ročníku bojovaly o jednu z nejprestižnějších světových cen na poli architektury - o cenu Mies van der Rohe. Byla to základní škola v Líbeznicích, Archeopark v Pavlově a Stezka v oblacích v Dolní Moravě.

„Architektura je velmi důležitá, ale není jediná. Vždycky říkám, že i když je dům krásný, navržený podle všech pravidel a osloví kdekoho, pokud není dobře stavebně proveden, a pokud stojí hloupě, na místě, kde spíš překáží, tak je to špatně,” vysvětluje podstatu posuzování jednotlivých děl v rámci soutěže Radomíra Sedláková.

Pořadatelé Stavby roku zároveň upozorňují, že pro dvě kategorie ze čtyř ve středu 31. května končí termín na přihlášení staveb do soutěže.

Termíny aktuálně otevřených soutěží:

Stavba roku do 31. 5. 2017

Zahraniční stavba roku do 31. 5. 2017

Urbanistický projekt roku do 30. 6. 2017

Stavba roku Středočeského kraje do 30. 6. 2017



„Porota předem do soutěže nevstupuje a nesnaží se zjistit, jaké stavby jsou do soutěže přihlášené. Členové poroty, pouze když vidí, že se někde dostavěla pěkná stavba, tak se snaží její majitele popíchnout k účasti,” dodala předsedkyně poroty v nedávném rozhovoru na téma, jak moc se členové poroty zajímají dopředu o to, které stavby jsou aktuálně přihlášené do soutěže.