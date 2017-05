Přáním majitelů byl jednoduchý přízemní dům pro čtyřčlennou rodinu doplněný o venkovní posezení.

„Od samého počátku jsme preferovali dřevostavbu, protože parcela se nachází v lese. Chtěli jsme, aby vzniklá stavba byla v souznění s přírodou,“ vyprávějí manželé. Jejich slova potvrzuje architekt domu, Jaroslav Šimek, z ateliéru Archzone architects.

Kolem domu je dostatečně velký pozemek, krásně stíněný a chráněný stromy. Proto si jeho majitelé přáli orientaci do zahrady.

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

„Majitelé měli jasné představy o stavebním programu a od začátku chtěli jednopodlažní dřevostavbu, ideálně o půdorysu do tvaru písmene L.“

Pozemek, na němž je dům postaven, má tvar obdélníku východozápadní orientace a původně na něm stála chata, která byla po realizaci novostavby odstraněna.

Terénní úpravy byly podle architekta minimální. Bylo sice nutné pokácet několik borovic, snaha ale byla jich maximum zachovat.

Podél stěn v chodbě byly instalovány vestavěné skříně z bíle lakovaných desek. Samostatné úložné prostory jsou ale i v každém pokoji.

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

„Stavbu jsme koncipovali s orientací hlavních pobytových prostor k jihu a západu se stíněním oken prostřednictvím střešního přesahu a venkovních žaluzií,“ objasňuje umístění domu architekt.

Konstrukčně jde o sloupkovou dřevostavbu s difuzně otevřenou konstrukcí smontovanou z předpřipravených prvků na místě stavby. Zastřešení je řešeno dvouplášťovou provětrávanou střechou.

Kromě koupelen, technické místnosti a vstupní chodby, kde je na podlahách položena velkoformátová dlažba, je po celém domě použita dřevěná dubová podlaha.

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

Dostatek energie

Dům je navržen jako nízkoenergetický, v energetické třídě A, tzn. že je mimořádně úsporný. Úspor bylo podle majitelů dosaženo kvalitním zateplením obálky domu a instalací dřevěných bezrámových oken, která splňují požadavky pro minimální tepelnou ztrátu. Ta jsou navíc vybavena izolačními trojskly.

Veškerý nábytek byl vyroben na zakázku, včetně kuchyňské linky. Interiérová firma DT-Expert rovněž dodala všechny spotřebiče.

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

Izolace obvodového pláště je tvořena několika vrstvami. Kvalitu izolace dokládá fakt, že se dům v létě nepřehřívá.

Vytápění objektu je zajištěno pomocí podlahového teplovodního systému, přičemž zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda v kombinaci s doplňkovým integrovaným bivalentním zdrojem (elektrokotlem) a multifunkčním zásobníkovým ohřívačem teplé a otopné vody. Navrženo je i kontrolované větrání s rekuperací.

Obývací pokoj sousedí s terasou dlouhou, plně prosklenou stěnou. „Na vytvoření interiéru jsme se podíleli spolu s architektem a firmou, která dodala jeho vybavení,“ říká majitel. „Sedačku jsme pořídili u společnosti Phase.“

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

Stavbu domu realizovala firma specializující se na dřevostavby, která se však v průběhu práce dostala do finančních potíží. Majitelé tak byli nuceni organizovat dokončení stavby sami za autorského dozoru projektanta. Bylo to těžké, říkají, ale vyplatilo se, nyní si tak užívají klid v tichém prostředí se vzrostlými stromy.

Osvětlení je v téměř celém domě integrované ve stropech, výjimkou je originální lustr v ložnici a svítidlo nad jídelním stolem.

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

Interiérové ladění

Vnitřní uspořádání domu představují tři základní celky – hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou, ložnicové křídlo a vstupní zóna s technickým zázemím domu a parkováním.

Návrh interiéru pochází rovněž z ateliéru Archzone architects, jeho autorkou je Klára Křivánková, a majitelům vyhovoval jak stylem, tak kombinací barevných odstínů.

Přímý vstup z jednotlivých místností na zastřešenou terasu umožňují zdvižně-posuvné dveře, systém HS Portal.

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

Uvnitř domu převažuje bílá barva, která je podle architekta skvělým základem pro harmonický celek s dřevěnými podlahami a podtrhuje optimistické a teplé ladění interiéru. Většina nábytku je vyrobena na míru dle návrhů ateliéru – vybavení kuchyně, ložnice, nábytkové prvky v obývacím pokoji, vestavěné skříně, nábytek v koupelnách…

Obklady v koupelnách a u kuchyňské linky nahrazuje stěrka imitující beton ve speciální voděodolné úpravě, která je použitelná i ve sprchovém koutu. Sanita je zvolena převážně od firmy Grohe.

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

„Hlavní chodba domu je dokonce obestavěna úložnými prostory, které ukrývají i truhlářsky řešené vstupy do koupelny, pracovny a ložnicového křídla,“ říká architekt. Ke skladování sezónních věcí slouží také místnost se samostatným vchodem, kterou rodina využívá jako sklad a dílnu.

Propojení interiéru s terasou a zahradou umožňují zdvižně-posuvné dveře, tzv. HS Portal. Samotnou zahradu koncipoval přímo investor. Za pozornost stojí zvláště záhon vedle terasy.

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

„Jedná se o štěrkoviště, ve kterém rostou zejména suchomilné rostliny, například různé druhy levandulí, traviny, drobnokvěté karafiáty, šalvěj a rozchodník,“ vyjmenovává majitel. Kromě okrasných rostlin pěstuje ale v zeleninovém koutě i rajčata, okurky, saláty a jahody. Na zahradě tráví rodina hodně času, a to i kvůli bazénu, který je vybavený protiproudem a masážní lavicí.

Majitelé dřevostavby bydleli dříve v Praze, kam také teď dojíždějí za prací, a podle jejich slov se jim v novém domě žije moc dobře.

„Většinou jsme tu jen my dva a náš kocourek. Naše dvě děti studují v Praze a sem jezdí hlavně o víkendech a ve dnech volna,“ říkají manželé.

Půdorys domu

FOTO: Vojta Herout, www.mujdum.cz

„Bydlíme tu od června letošního roku, dům jsme si už ale zamilovali. Ještě ho sice nemáme úplně zabydlený, ale postupně se jej snažíme zútulnit.“

Slovo architekta

„Spolupráce s investory byla úžasná a příjemná. Naslouchali jsme jejich vizím a připomínkám a oni nám plně důvěřovali. Je proto radost vidět, že se majitelům naplnily jejich představy a očekávání a nový dům je nezklamal,“ říká architekt domu.

„Nadšený jsem i z konečné úpravy zahrady a z toho, jak dům zapadá do bezprostředního okolí. Zpětně bych nezměnil nic, co by mělo podstatný vliv na podobu domu nebo jeho uspořádání.“

Zdeňka Zienertová, www.mujdum.cz