Pořídit si byt v horách za účelem lyžování může být rozmarnou investicí. Využíváte ho skutečně jen v zimě, nebo celoročně?

Jana: V současnosti je byt využíván jako víkendový apartmán. Vybavením kuchyně či možnostmi úložného prostoru může v budoucnu sloužit i ke každodennímu obývání. To byl jeden z hlavních záměrů této investice. I když nepředpokládám, že bych manžela dostala z města do hor. Velký lyžař není. Byl to oboustranný kompromis - já hory, on své soukromé wellness. Díky tomu trávíme volný čas spolu, přesto oba trochu jinak.

Vzácný prvek v interiéru tvoří krbová kamna značky Jakon. Posezení okolo kamen stejně jako postel a další nábytek jsou navržené architektem Martinem Sladkým a vyrobené ve vlastní truhlárně. Dlažbu Porcelanosa s autentickým dekorem dřeva použil v hlavní obytné zóně i v ložnici, ale také v koupelně, která je v těsné blízkosti ložnice a slouží k běžnému užívání.

FOTO: www.modernibyt.cz

Pavel: Celoroční využití jsme ale našli. Léto jsme zpříjemnili našim dětem, kterým jsme apartmán zapůjčili, a na podzim jsme potěšili naše přátele, kteří milují treky v horách.

Proč jste se rozhodli pro novostavbu?

Pavel: Jsem v podstatě líný člověk. Mám rád klid, komfort a praktická řešení. Představa, že se v pátek večer po celotýdenním pracovním shonu trápím s roztápěním kotle nebo snad sekáním zahrady v letních měsících, je pro mě noční můrou. Pro Janu ne, ta by do pořízení chalupy šla bez váhání.

FOTO: www.modernibyt.cz

Jana: Nákup tohoto apartmánu nebyl unáhlený. Dlouho jsme zvažovali naše finanční a časové možnosti. V době, kdy jsme přemýšleli nad investicí do apartmánu na horách, jsme rekonstruovali bydlení v Praze. S designem nám pomáhal architekt Martin Sladký, s nímž jsme realizovali už několik nemovitostí. Se svým týmem architektů z architektonického studia de.fakto začal stavět ve shodném období bytový dům v Rokytnici nad Jizerou. Protože byl velmi často pryč a nemohli jsme ho zastihnout, zajímalo nás, na čem vlastně pracuje.

Stůl kotvený do stropu je často užívaným prvkem architekta. Tento designový solitér je současně plnohodnotným systémem pro zavěšení televizní obrazovky. Kuchyňský nábytek je vyroben z MDF desky a pracovní deska z krionu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Několikrát jsme se byli podívat, jak dům roste a jak se buduje zázemí jednotlivých apartmánů. Nicméně prosadit si doma další byt, když jsme neměli hotovou rekonstrukci toho stávajícího, bylo téměř nemožné. Nechali jsme toto téma nějaký čas stranou a vrátili se k němu až po pár měsících.

Vyčkávali jste tedy, až nazraje čas?

Jana: Osud tomu přál. Měli jsme vyhlédnutou garsonku, která by byla pro naše účely dostačující. V době, kdy jsme si s architektem málem plácli, mu nevyšel prodej většího, už téměř zařízeného bytu ve stejném patře. Protože Martin věděl, že můj muž není žádný velký lyžař a že mi chce tímto krokem udělat radost, napadlo ho geniální řešení.

Wellness zóna je tvořena saunou, dvoulůžkem a vířivkou. Je opticky oddělena od obytného prostoru jedním celistvým blokem krionu bez jediné spáry a spoje. Sauna je vyrobena z masivního dřeva abashi, které je vhodné právě pro tyto účely.

FOTO: www.modernibyt.cz

Architekt Martin Sladký: V patře, kde si Jana s Pavlem vybrali garsonku, zůstal bez majitele téměř zařízený byt 3 + 1 na menší ploše. Protože jsme uzavřeli pro obě strany zajímavý obchod, rozhodl jsem se nabídnout manželům řešení na míru, a to i za cenu většího architektonického zásahu.

Dispozici bytu jsem změnil na 2 + 1 a velkorysou wellness zónu. Apartmán jsem navíc zvětšil o prostor jimi původně zvolené garsonky, z níž jsem si tzv. vzal koupelnu. Tímto jsem klientům nabídl velkorysý prostor s koupelnou mimo půdorys. Byl to vlastně takový „projekt v projektu“.

Vodní postel (200 x 180 cm) je vyrobena na míru a určena pro rychlý odpočinek při saunování. Vana s vířivkou je široká 160 cm.

FOTO: www.modernibyt.cz

Pavel: Změnil se nejen záměr, ale také cena. Rozhodli jsme se dopřát si pohodlí, které by nám garsonka v takové míře nenabídla. Ta by nanejvýš suplovala ubytování v hotelu na horách.

Někteří lidé by mohli hodnotit zařízení bytu, myslím především wellness zónu, jako přehnané. Užíváte ji naplno?

Jana: Jak já říkám - pro mě hory, pro muže „hory doly“. Máme to rozdělené. On se těší z mého nadšení na svazích, které máme téměř za domem, a já si užívám společně s ním večerní saunování. Víte, jaká je to krása přijít z venku po celodenním lyžování, dát si sprchu a zalézt si do sauny či se ponořit do vířivky? To už pak nemusíte ani vařit! Zatopíte v krbu, ulehnete na vodní postel, dáte si sklenku nebo dvě červeného vína a nevíte o sobě.

Umyvadlo je doplněno baterií Goccia.

FOTO: www.modernibyt.cz

Ani kuchyňské zázemí nepatří k těm skromnějším. Vaříte?

Jana: Vaříme s manželem oba, ale je pravda, že tady připravujeme jen rychlá a lehká jídla. U jídelního stolu moc nevysedáváme, slouží spíš jako dekorativní solitér v prostoru a televizor zapínáme také jen zřídka.

Co se vám v interiéru nejvíc líbí?

Jana: Užívám si dokonalého propojení detailů s celkem. Čím častěji jezdíme na hory, tím víc si uvědomuji, jak se mi interiér líbí. Nadšená jsem především z toho, že většina vybavení je vyrobena na míru a jde o originál, počínaje sedacím nábytkem, kuchyní, úložnými prostory a konče saunou.

Líbí se mi téměř nepřiznané osvětlení, které je v kontrastu s barevnými efekty v sauně. Když je tma, často necháváme v prostoru zhasnuto a testujeme světelné možnosti sauny. Nabízí asi 250 barevných režimů a intenzit.

Dlažba s dekorem imitace dřeva byla využita i na méně typické plochy, architekt ji použil například také na stěnu za postel. Má to svůj estetický, ale i praktický důvod. V bytě je částečně vlhký provoz.

FOTO: www.modernibyt.cz

Pavel: Sauna je i profesionálně ozvučená, ale to hlavní kouzlo tkví v kvalitním dřevu abashi a ve zpracování sauny na míru. Oceňuji použití materiálů podlah a stěn, které jsou jednoduše udržovatelné a mají své opodstatnění. Výhodou většího bytu v rámci tohoto projektu je také sklep, který malé byty nemají. Nahoru tak nemusíme nosit lyže ani další lyžařské vybavení.

Architekt: I zpětně jsem rád, že jsme se s kolegy z týmu pustili do vyvýšení prostoru k sauně pomocí jednoho bloku krionu, a to bez jediného viditelného spoje. Nejde o jednoduchou instalaci, finálně prostor působí kompaktně, a přesto vnímáte oddělené zóny bytu.

Chystáte se na nějaké další úpravy?

Architekt: S klienty mluvíme o dokončení posledního detailu, s nímž se při návrhu a v začátcích realizace počítalo. Jde o instalaci posuvných stěn, které budou minimalisticky oddělovat jednotlivé obytné zóny.

Jana: Kromě toho bychom chtěli ještě před sezónou stihnout instalovat obrazy a interiér zútulnit dekorativními doplňky. A pak si už jen užít druhou zimní sezónu ve svém.

Veronika Motyčková, www.modernibyt.cz