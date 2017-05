Soutěž, jejímž mediálním partnerem je v letošním roce i server Novinky.cz, slaví letos jubilejní 25. ročník. Za dobu své existence se stala uznávanou platformou pro seriózní prezentaci nově vytvořených staveb na území České republiky a nově také za jejími hranicemi.

Výstupem soutěže je katalog veškerých zúčastněných staveb, s nímž pracují odborníci na všech úrovních, tj. ve stavebních firmách, architektonických či projektových kancelářích, v různých profesních organizacích a slouží také jako podkladový materiál pro nejrůznější jednání na oborově souvisejících ministerstvech.

Letos se soutěží ve čtyřech kategoriích



Kromě domácích staveb lze do soutěže přihlásit také realizace v zahraničí, na nichž se podílel nějaký subjekt z České republiky. Stejně tak lze do soutěže přihlašovat urbanistické projekty i hotová díla, a to do sekce Urbanistický projekt roku. Speciálně pro Středočeský kraj pak organizátoři vyčlenili samostatnou kategorii Stavba roku Středočeského kraje.

Konkrétní stavbu, bez ohledu na její velikost či typologii, může do soutěže přihlásit každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo i uživatel. Důležité je ovšem ohlídat si, aby společně s přihláškou došel na účet organizátorů soutěže, jímž je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, v požadovaném termínu také přihlašovací poplatek.

Termíny ukončení příjmu přihlášek, které se k potěše organizátorů již začínají hezky kupit, jsou dva. Pro kategorie Stavba roku a Zahraniční stavba roku je to už 31. květen 2017, pro kategorie Urbanistický projekt roku a Stavba roku Středočeského kraje je to až 30. červen 2017.