Atypický dům, který se doslova rozpíná do tří stran, nevznikl jako rozmar. Architekti ze studia Labor13 jej navrhli přesně na míru pozemku a přání jeho majitelů.

Kryté garážové stání pro auto je umístěno samostatně. Vjezd na pozemek a hlavním vstup do domu spojuje velká betonová dlážděná plocha.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

„Myslím, že jsme si vybrali jednoznačně nejlepší z pozemků, které se tu nabízely,“ vysvětluje majitel domu.

„Z obývacího pokoje vidíme celé pásmo Lysé hory, z ložnice máme výhled na Smrk a za zády se nám tyčí Ondřejník... Bezprostředně před naším domem je volný cíp zahrady a cesta, takže se nedíváme sousedním domům do oken, jak to v nové zástavbě někdy nevyhnutelně bývá. Obec je v nadmořské výšce 455 metrů, ale žijeme tu jako na horách. V sousedních obcích jsou dětské vleky, do lyžařského areálu s lanovkou dojedeme autem za 10 minut.“

Fasáda z neupraveného modřínu propůjčuje domu autentický vzhled tradičních dřevěných stavení. Velké okno ve vnitřním rohu naznačuje těžiště domu.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Tato jedinečná konstelace si žádala zvláštní přístup. Cesta za tím pravým architektem, který by se zhostil tohoto úkolu, vedla trochu oklikou – manželům se líbil moderní hotel, který stojí nedaleko, a přes dodavatelskou firmu vedla cesta k jejím autorům z ateliéru Labor13. Jejich hlavním úkolem bylo zhodnotit nádherné výhledy a vytvořit komfortní bydlení s velkým otevřeným společným prostorem, oddělenou zónou rodičů a dětí, s dostatkem světla a pohodlí.

Panoramatické okno naplňuje interiér dojmy zvenku, vnitřní vybavení je proto jednoduché, v tlumených neutrálních barvách. Protiváhu podlahy z šedého marmolea tvoří dřevěné stropní desky s bílou lazurou.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Většina vybavení interiéru včetně jídelního stolu a kuchyňské linky byla vyrobena na míru podle návrhu architektů. Do střízlivého konceptu dobře zapadají skořepinové židle od Charlese Eamese i industriální lustr. Nad kuchyní se nachází otevřená pracovna.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Dřevo byla jasná volba

Také architekti byli pozemkem nadšeni. Synergií atypického tvaru a orientace parcely, požadavků na výhledy a soukromí vznikl koncept domu ve tvaru Y se třemi rameny, směřujícími k východu, jihu a západu. Rozdělují parcelu na část vstupní s parkovacím stáním, část výhledovou a soukromou, kde je „schována“ terasa.

Každé z ramen má jasně vymezenou funkci (zóna zázemí s hlavním vstupem do domu, rodičovská ložnice s příslušenstvím, zóna dětí).

Společná obývací část domu má díky velké výšce, otevření do hřebene střechy a hornímu světlu majestátní, téměř chrámovou atmosféru.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Architektonicky zajímavým a na pohled atraktivním prvkem je křížení dvou krovů, ztužené černými ocelovými táhly. Pod tímto středobodem logicky stojí jídelní stůl.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Vzájemně se propojují v ústředním obývacím prostoru, široce otevřeném k jihovýchodu, směrem k pásmu Beskyd. Tady se všichni společně věnují vaření, stolování, relaxaci, je tu i sezení a pracovna hlavy rodiny, umístěná v řídicí poloze – na galerii nad kuchyní. Na jižní a západní straně k domu přiléhají dvě terasy.

Garážové stání a dílny stojí samostatně v horní části pozemku, odděleny od domu dlážděnou plochou s venkovním grilem.

Čtyři metry široké, pevně zasklené okno s výhledem na panorama Beskyd a Lysé hory nahrazuje velký obraz, žádné dekorace v domě nejsou potřeba.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Pracovna nad kuchyní a hlavní ložnicí je vybavena psacím stolem, knihovnou a postelí pro relaxaci či pro návštěvy. Výhled ven i kontakt s rodinou jsou velkou přidanou hodnotou.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

„Protože jsme stavěli na dálku a nemohli jsme hlídat stavbu dva roky, rozhodli jsme se pro montovanou dřevostavbu,“ pokračuje paní domu, „a jsme velmi překvapeni, jaká je v domě příjemná atmosféra. Také náklady na provoz takto velké domácnosti jsou překvapivě nízké.“

Dřevo tvoří i obklad fasády, neupravený modřín je předurčen postupně stárnout, jeho šedá patina časem zapojí stavbu do přírody.

Dětský pokoj má vložený dřevěný strop se schodištěm. V budoucnu může mít každý ze sourozenců svůj vlastní prostor, nebo lze oddělit denní a noční zónu.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Již při prvním pohledu do interiéru je vidět, že celému domu vládnou výhledy ven. Společná obývací část otevřená do krovu má impozantní dimenzi, horská pásma jako by vstupovala panoramatickou prosklenou plochou až k jídelnímu stolu a bydlela s rodinou.

Žádné dekorace, obrazy ani designové solitéry nemohou konkurovat této úchvatné společnosti. Vybavení je proto účelné, jednoduché, omezuje se na to, co je k životu opravdu potřeba, ale s důrazem na kvalitu materiálu a provedení.

Krytá dřevěná terasa na západní straně domu je skvěle chráněna před povětrnostními vlivy, pohledy z ulice i od sousedů. Ideální místo pro posezení, jako bonus se i zde otevírá unikátní výhled.

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Půdorys domu

FOTO: Jiří Vaněk a Jana Labuťová, www.mujdum.cz

Převažuje přírodní dubové dřevo. Aby nepůsobilo „chalupářským“ či rustikálním dojmem, jsou veškeré dřevěné povrchy bělené, včetně decentního na míru vyrobeného nábytku. Tato úprava zjemňuje kresbu, ale ponechává příjemnou autentickou strukturu, která dokresluje jedinečný ráz bydlení v náručí krásné přírody.

Jitka Pálková, www.mujdum.cz