Propojit téma bydlení s interiérovou zelení nám přišlo jako dobrý nápad a výsledek nakonec předčil očekávání.

Čas strávený u kávy s charismatickým mužem, který ochotně pózoval u květin, pomáhal stěhovat dekorace a ještě zaníceně vyprávěl o rostlinách, byl pro celý tým ranním pohlazením na duši.

Přijal jste pozvání do bytu, který ještě nemá majitele, zabydlel byste se v něm?

Tento byt v Rezidenci Waltrovka se mi líbí a z hlediska dispozice by mi nejvíc vyhovovalo, že je tady spojená kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, protože to dává rodině možnost být pohromadě.

Oldřich Vacek, ředitel Botanické zahrady hlavního města Prahy

Je příjemné, když spolu mohou všichni stále komunikovat a nikomu nic neunikne. Klidně bych ubral metry v dětském pokoji, i kdyby v něm musely být dvě děti, a přidal je obýváku, protože si myslím, že dítě má být v kontaktu s rodiči, že se jim má plést pod nohy, prostě být součástí života a ne překážkou, kterou uklidíme do pokojíku.

Bydlíte podle svých představ?

Doposud jsem bydlel v pronájmech a vždycky upřednostňoval přízemí s možností rozšířeného prostoru o balkón, terasu či předzahrádku.

Je pro mě příjemné, vyjít po ránu ven, podívat se, jaké je počasí, dát si tam snídani. Po práci zase posedět se sklenkou vína a užít si podvečer. Ale ideálem by asi byl menší rodinný dům v moderní zástavbě.

Kuchyňskou sestavu situovanou do tvaru písmene L vyrobily na míru Hanák Ateliery, křeslo značky Vivonia je z Bonami, doplňky od značky Pentik.

Co by podle vás v interiéru nemělo chybět?

Podle mě knihovna, ale vy asi chcete slyšet, že květiny, s čímž samozřejmě souhlasím. Květiny dotvářejí architekturu interiéru, a to jak hrnkové, tak řezané.

Dokonce zastávám názor, že muž by měl domů nosit ženě aspoň jednou týdně kytku, ale zároveň přiznávám, že ani mně se to nedaří.

Součástí obývacího pokoje s kuchyní je jídelna se stolem Ena One a židlemi Ena Felt značky Gazzda.

Je nějaký klíč, podle kterého bychom měli rostliny do interiéru vybírat?

Žádný klíč neexistuje, musíte na to jít s citem. Každá rostlina má své kouzlo a je to s ní stejné jako se vším ostatním. Na něco se podíváte, vytvoříte si k tomu vztah a musíte to mít. Pak je jedno, jestli je květina jedovatá a máte doma děti či domácí mazlíčky. Prostě si ji pořídíte a dítěti vysvětlíte, že k ní nesmí, a mazlíčkovi ji dáte z cesty.

Jediné, co je při výběru květin limitující, je světlo. Máte-li třeba koupelnu, kde není okno, tak je nesmysl dávat tam rostliny. Dají se samozřejmě vytipovat druhy pro místa s horšími světelnými podmínkami, to jsou třeba kapradiny, ale všechno má své limity.

Vám by se asi také nelíbilo bydlet ve sklepě, tak proč tím trápit květiny? Jak se bude u vás doma květinám dařit, to bude také záležet na tom, jakou mají pokoje expozici, jestli květiny umístíte na jižní stranu, severní…, to všechno byste měli při jejich pěstování zohledňovat. Ostatně, ona vám ta rostlinka velmi rychle řekne, jestli se jí místo líbí, nebo ne.

Máte nějakou oblíbenou rostlinu?

Já se v tomto nijak nevymezuji. Mně se rostliny líbí obecně, takže bych si do interiéru vybral takovou, která mu bude slušet a bude vyhovovat jeho podmínkám a také mému životnímu stylu.

Moje květiny musejí zvládat určitý stres z nedostatku vody, protože po mužsku občas zapomínám na zalévání, někam odjedu… Tedy bych volil trošku sukulentní rostliny, které mi nějaký ten víkend bez zálivky odpustí.

Dětský pokojík nabízí velkorysý prostor pro vyžití, nábytek je z Ikea, panoramatická tapeta Londýna od Casadeco.

Jaká zeleň je v našich zeměpisných končinách zrovna populární?

O tom přehled opravdu nemám. Vím, že u nás existuje velká skupina kaktusářů, bonsajistů, skalničkářů, letničkářů atd. Velmi oblíbené jsou u nás pelargonie a tady bych rád zmínil, že by bylo potřeba zapracovat na venkovní výzdobě oken.

Je hezké, že si květinami zdobíme interiéry, ale proč nezkrášlit dům i zvenku a neužívat si krásy květů i v exteriéru? Už v historii byly rostliny nedílnou součástí bytové a zahradní architektury, kterou nějakým způsobem podtrhávaly.

Hravost dodávají pokojíku dřevěné ptačí budky rozmístěné na březové větvi.

Doporučil byste lidem najmout si zahradního architekta?

Jednoznačně ano. Že se to u nás ještě automaticky nedělá, je bolestí českého národa. Vychází to asi z faktu, že během samotné stavby člověk finančně „vykrvácí“ a na zahradního architekta už nezbude, nebo se mu už nechce dál utrácet a myslí si, že to zvládne sám. Důsledky pak bývají bolavé a v konečném výsledku i finančně nákladné, protože se zjistí, že některé nakoupené rostlinky na dané zahradě prostě nerostou.

Ložnici dominuje čalouněná postel Kent značky Vivonia, vestavěné skříně jsou vyráběny na míru u firmy Indeco, tapeta Lavmi.

Druhý problém je otázka estetiky. Se zahradou totiž musíme pracovat úplně stejně, jako pracuje architekt s cihlou. Zahradu skládáme z pomyslných kostiček a vytváříme určitou kompozici.

Na rozdíl od stavebního architekta ale musíme vědět, že ty naše kostičky jsou živé a že zahrada bude za 10 let vypadat úplně jinak, než když jsme ji zakládali, a že budeme do toho muset vstoupit a leckdy s těžkým srdcem uříznout strom, který stíní, zastříhat keře, odstranit některé přerostlé květiny a podobně. Do toho se nám pak pochopitelně nechce, protože s námi ty rostliny vyrůstaly a jsou to takové naše zelené děti.

Po pětileté pauze jste navázal na vaše desetileté působení v pražské botanické zahradě a znovu nastoupil do funkce ředitele, můžete prozradit nějaké vaše plány?

V současné době bych rád pokračoval v jejím rozvoji, protože podle mého představuje jeden z nejkrásnějších koutů Prahy s nádherným výhledem na panorama města. Je to fantastický relaxační prostor pro lidi, který by měl být dál kultivován a rozvíjen.

Obkládačky v koupelně efektně doplňuje dekorativní stěrka. Koupelnový nábytek a sanitární keramiku vybírala designérka ve studiu Siko.

V brzké době potřebujeme dobudovat areál Západ a vstup ze severu od Bohnic. Chceme i nadále pořádat výstavy a workshopy.

