Dům v Kamenném Přívozu je navržen jako nepodsklepená jednopodlažní dřevostavba s obytným podkrovím. Obdélníkový půdorys překrývá tmavá sedlová střecha, celý dům je obložen předsazenou dřevěnou fasádou ze sibiřského modřínu.

Podlaží je důmyslně rozděleno na dvě výškové úrovně jedním schodem. V níže položené úrovni domu se nachází centrální místnost s kuchyňským koutem, která je otevřená až do krovu, WC a spíž. Ve výše položené části je klidová zóna – pokoje se spacím patrem, koupelna a technické zázemí domu.

FOTO: Jan Homola

Mladé manžele jsme zastihli doma o sychravém sobotním dopoledni, v duchu milého přátelského přivítání se nesla celá naše návštěva. Interiér domu provoněný levandulí je vkusně zařízený v provensálském stylu a člověku je v něm opravdu příjemně a pohodlně.

Nad šálkem kávy jsme s tímto sympatickým párem hovořili o vysněném bydlení. O bydlení v dřevostavbě, která měla být podle mínění mnohých radši postavena z cihel.

Jako izolační materiál je ve stěnách použita minerální vata.

FOTO: Jan Homola

Co vás přivedlo na myšlenku postavit si dřevostavbu?

Nejdříve jsme oslovili architekty, aby nám něco nakreslili. Přes známé a doporučení jsme se dostali až na pana architekta z Labor13. Ten nám nakreslil jednoduchou studii, ve které jsme se dostali úplně mimo od našeho původního záměru, jak by to vlastně mohlo vypadat. No a nám se to moc líbilo.

V tu chvíli jsme ještě nepřemýšleli nad tím, jestli to bude zděný dům, nebo dřevostavba. Architekt ale tehdy vyslovil myšlenku 'No a proč by to nemohla být dřevostavba'? Nejdříve nám to přišlo docela nemyslitelné, ale čím více jsme se zajímali a zjišťovali, tím se nám nápad líbil víc než stavba zděného domu.

Řekli jsme si, že do krásné přírody je to určitě to pravé. Jak díky výsledným vlastnostem domu, tak kvůli procesu výstavby a použitým materiálům.

Majitelé zvolili nad vstup jednoduché zastřešení ze skla.

FOTO: Jan Homola

Základní myšlenka tedy nebyla dřevostavba?

My jsme o alternativách nějak moc nepřemýšleli, spíš jsme šli v „mainstreamu“ jako všichni. Až když nás pan architekt ponoukl a zasel do nás myšlenku na dřevostavbu, tak si troufnu tvrdit, že jsme hlavy otevřené a myšlenku jsme nevyhnali a začali se o to zajímat. Vnitřně jsme pak k tomu museli dozrát sami a překonat zejména předsudky v nás samotných.

Kovové detaily v exteriéru jsou sladěny do černé barvy.

FOTO: Jan Homola

Také myslím, že zásadním momentem bylo, když architekt řekl, že chce přijet na místo, kde bude dům stát. Přesně věděl, jakou stavbu do této krásné oblasti Posázaví zasadit.

Prostě si získal naši důvěru a najednou jsme zjistili, že to „něco jiného“ nemusí být špatné, právě naopak.

Byly důvody, kvůli kterým jste váhali, jestli zvolit dřevostavbu? Slyšeli jste negativní zkušenosti?

Jistě, sežere to datel, červotoč a myši… A ještě, že to shoří dříve, než se nastěhujeme. Negativní reakce byly spíše zvenku, hlavně od lidí, kteří sami neměli vlastní zkušenosti. Všichni mají zděné domy, které jsou samozřejmě nejlepší. Prostě klasické předsudky, anebo, jak se říká, 'každá liška hájí svůj ocas', každý bude hájit to svoje.

Možná jsme váhali také z nedostatku objektivních informací. Bylo těžké najít někoho, kdo opravdu objektivně řekne, tohle je pravda, tohle není, tohle vydrží a nevydrží a na tohle si dejte pozor.

Dřevo sibiřského smrku má tu výhodu, že postupně zešedne, až zestříbří. Stavba z něj pak působí v krajině velice přirozeným, až nenápadným dojmem.

FOTO: Jan Homola

Tím jste částečně odpověděli i na další otázku, zda vám chyběly nějaké informace, které by vám volbu usnadnily? Byla to právě ona neobjektivita?

Víte, ono to bylo před pěti lety úplně jiné. Dnes už je to větší trend, pročistil se trh. Firma, která dřevostavby staví už 10 let, je většinou už slušná. Letos, když jsem se byl podívat na veletrhu v Praze, měl jsem pocit, že s půlkou firem bych klidně spolupracoval. Tehdy jsem ten pocit neměl.

Možná jsem se tehdy jen víc bál. Přeci jen to je největší investice, kterou člověk za život udělá.

Dům má vynikající tepelně izolační vlastnosti. V zimě drží teplo, v horkém létě se v něm udrží příjemný chlad.

FOTO: Jan Homola

Když vás tak poslouchám, asi byste rozhodnutí neměnili. Udělali byste něco jinak?

Já bych osobně udělal stěny ještě tlustší, aby v nich bylo více masivního dřeva. Dostat se na takovou tloušťku dřeva, kdy už není prakticky nutno zateplovat. Ve stěnách sice není žádný polystyren, ale je v nich minerální vata… ale ano, neměnili bychom.

Interiér domu je rozdělen do dvou výškových úrovní, mezi nimiž je jeden schod. V té nižší je hlavní obytná místnost s kuchyňskou zónou.

FOTO: Jan Homola

Co vám na životě v dřevostavbě vyhovuje nejvíce a co vůbec?

Vnímáme náš dům jako něco, co nám vytváří náš soukromý prostor. V tomto případě ohraničený plotem, tady a tady je to moje království a samozřejmě chci, aby se mi to všechno líbilo a fungovalo. A to se děje.

Dřevěnému obložení zdí v interiéru přirozeně sekundují dřevěné pracovní plochy v kuchyni i kuchyňská linka v krémové barvě.

FOTO: Jan Homola

Už nedokážu říct, co vyhovuje nebo ne, protože jsme se s domem sžili a už nám to připadá úplně normální a přirozené. Náš dům je takový, jaký jsme si ho představovali, a také funguje, jak jsme si představovali. V zimě opravdu dobře drží teplo a naopak v létě, když jsou venku tropy, tak je uvnitř chládek. S tím jsme opravdu spokojeni.

Rekord jsme tu měli 25 stupňů, a to bylo venku dva týdny kolem 35 stupňů. Jako jedinou nevýhodu bych asi uvedl hluk. Zvukové izolační vlastnosti jsou opravdu slabší. Vadí nám, když chodí kolem domu opilci, ale na druhou stranu slyšíme ráno zpívat ptáky, a to se nám líbí.

Ještě nějaké výhody vás napadají v porovnání s předchozím bydlením?

Nikdy by mě nenapadlo, jak mi bude vnitřně dělat dobře, že bydlím v přírodním materiálu, vlastně ve dřevě. Líbí se mi také, že to někdo vyrobí na milimetrovou přesnost, přijede a na první dobrou postaví.

Interiér je mj. vytápěn krbovými kamny.

FOTO: Jan Homola

Jak jste si vybírali stavební firmu pro realizaci vašeho domu?

Takové rozhodnutí člověk neudělá ze dne na den. Doporučení přišlo i od architektů, ale samozřejmě jsme výběru věnovali čas a péči. Při komunikaci s firmami pro nás byla důležitá kombinace několika vlastností, které nás přesvědčily.

Prvním signálem bylo, že firma, se kterou jsme nakonec stavěli, nám nacenila přesně to, co nám nakreslil architekt, a nesnažila se nic měnit. Druhou věcí bylo určitě technologické zázemí. Třetím signálem byl osobní kontakt. Není to věc, která by šla nějak uchopit, spíše zapracovala intuice. Dnes musíme říct, že to bylo jedno z našich nejlepších rozhodnutí.

Schodiště se stáčí za knihovnu, která zároveň slouží jako zábradlí.

FOTO: Jan Homola

Jak dlouho probíhal celý proces od návrhu stavby až po nastěhování?

První nákres jsme měli v prvním pololetí roku 2010, na podzim se udělala deska, přes zimu se nechala vymrznout. Mezitím se domluvily detaily a finální dokumentace. Na apríla 2011 přijel dům na kamiónech a 8. května nám předávali stavbu.

Kvůli tomu, že jsme neměli kuchyň jako součást dodávky a vařili jsme tak nějak na ohníčku, stěhovali jsme se až za dalšího půl roku.

Když se dívám kolem a vidím příjezdové komunikace a malý prostor na manévrování, napadá mě, jak se sem mohl dostat jeřáb? Přeci jen jste v chatové oblasti.

Jeřáb zajel docela v klidu, to byla poctivá Tatra. Ale jak se sem dostalo auto, na kterém byly naložené stěny domu, a které je dlouhé 17 metrů! To je skoro nemožné, byl to zázrak. Měli jsme odřezaný plot, aby se auta mohla vůbec vytočit. Bylo to doslova na centimetry. K nám jinak odmítají jezdit i popeláři.

Zajímavým prvkem domu je úzké vysoké okno, které přechází ve střešní.

FOTO: Jan Homola

Vyskytlo se během stavby něco, co vás potěšilo nebo překvapilo?

Jednoznačně! Potěšilo mě, že i nás nutili nosit helmu. Pro mě je to známka seriózního přístupu a důvěryhodnosti, když vystoupí pan vedoucí z auta a první, co udělá, je, že si vezme helmu. Jsou to drobnosti, ale působí na člověka opravdu dobře.

Dále nás překvapilo, jak je výstavba dřevostavby rychlá. První dny jsme si vzali dovolenou a byli jsme tady. Sousedi se chodili dívat. Dokonce i rodiče a část okolí, které mělo předsudky, co se týče dřevostavby, tak nějak roztáli.

Jako každé správné venkovské stavení, i tento dům je provoněn bylinkami - levandulí.

FOTO: Jan Homola

Nastaly nějaké komplikace v průběhu stavby?

Byly problémy, o kterých se vědělo už předem. Právě dovoz, auta a to, jak to bude ´těsné´. To se řešilo od začátku.

Zatímco spousta našich přátel, kteří stavěli rodinné domy, měla špatné zkušenosti a hodně starostí, my jsme na sebe vždy jen koukli a řekli si, kolik jsme si jich ušetřili. Bylo to opravdu bez problémů.

Doporučili byste dřevostavbu svým známým, proč?

Proč? Na to jsou všechny odpovědi výše. Jednoznačně se nám tady bydlí dobře.

Je něco, co byste chtěli vzkázat lidem, kteří zvažují život v dřevostavbě?

Nebojte se a buďte odvážnější!

Jana Stará, www.dřevostavitel.cz