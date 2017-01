Architekt měl v hlavě vzhled svého domu už nějaký čas, ovšem to, co mu chybělo, byl dostatek peněz na jeho stavbu. Přesněji, scházely finance na firmu, která by mu dům postavila tak, jak si jej představoval.

Nakonec se rozhodl postavit dům na vlastní pěst. Práce mu trvala dva roky, dohromady zabrala kolem 4000 hodin.

Zadní strana s terasou je mnohem více otevřena než čelní, kde je vstup do domu.

FOTO: Arild Danilesen

Vstup do domu

FOTO: Arild Danilesen

Jídelní kout je v nejnižší části domu.

FOTO: Arild Danilesen

„Udělal jsem si to tak těžké, jak to jen šlo,” přiznává Monan pro server Inhabitat.

„Vždycky jsem chtěl mít dům, který by se vznášel nad krajem. Chtěl jsem, aby se vznášel nad hranou kopce, aby vypadal jako plovoucí, ale když jsem začal s průzkumem toho, co je možné, zjistil jsem, že takové řešení by zasahovalo za hranici pozemku. Takže jsem dům musel spustit trochu níž.”

Dům tak stojí pevně a bezpečně na ocelových pilotech připevněných přímo ke skalnatému podloží.

Kuchyň je jediným místem, které architekt nezařídil použitým nábytkem.

FOTO: Arild Danilesen

Kuchyň je zařízena v praktickém, minimalistickém stylu.

FOTO: Arild Danilesen

Architektovou výhodou bylo, že většinu prací zvládl sám, případně s přáteli. (Zvládl si dokonce sám osadit i venkovní vířivku.) Velké úspory znamenalo také jeho počáteční rozhodnutí použít maximum recyklovaného materiálu. Druhou možností bylo využití materiálů pocházejících výhradně z lokálních zdrojů.

Schodiště má hliníkovou kostru.

FOTO: Arild Danilesen

Interiér je rozdělen do tří výškových úrovní spojených schodišti.

FOTO: Arild Danilesen

Jako příklad může posloužit schodiště vedoucí z přízemí do patra. Jeho zábradlí je vyrobeno z drátu, který architekt sehnal za výhodnou cenu v místním železářství, ocelové nosníky pak pocházejí z místního starého divadla.

Obývací pokoj je v centrální části domu. Nad ním je pak umístěna ložnice.

FOTO: Arild Danilesen

Zvláštností je absence omítky na stěnách. Ty jsou - společně se stropem - obloženy především překližkou z recyklované březové dýhy, kterou si mladý muž sám vylisoval a laminoval.

Pohled z ložnice do obýváku

FOTO: Arild Danilesen

Výhled z okna v ložnici

FOTO: Arild Danilesen

Tak nakonec krok za krokem vznikl dům s užitnou plochou 120 m2. Mladý majitel jej nazval prostě, Villa Bøle.

Celý interiér domu je zařízen ve světlých barvách. Tak, jak je pro severský styl charakteristické.

FOTO: Arild Danilesen

Umyvadlo v koupelně nadchne milovníky nevšedních řešení.

FOTO: Arild Danilesen

Její interiér je zařízen převážně nábytkem z druhé ruky, výjimkou je pouze kuchyň, kam si majitel pořídil zcela nový nábytek.