V přízemí rodinného domu bydlí maminka Petřina přítele. Rekonstrukce a změna dispozice se proto týkala prvního patra.

V kuchyni se na skříňkách doplňuje barva dřeva s bílým lesklým povrchem. Spotřebiče jsou v matném chromu.

„V patře byla původně spíž a otevřená, nevelká kuchyň, kde byl do malého prostoru ještě vměstnán jídelní stůl,” popisuje hlavní nevýhody někdejší dispozice Petra.

Na kuchyň navazuje obývací pokoj, který má nově i balkón.

V místě kuchyně vznikla ložnice s navazující šatnou, kterou mladý pár vytvořil z původní spíže.

Nové umístění má rovněž pracovna. Je uprostřed bytu, nemá tedy okna směřující do zahrady. Světlo do ní proudí z ložnice skrz luxfery zasazené do stěny, oddělující obě místnosti.

Stěna obývacího pokoje je obložena nenákladným, ale efektním betonovým obkladem imitujícím kámen.

„Obývací pokoj jsme spojili s bývalou pracovnou, ze které vznikla dnešní kuchyň. Z té se pak prochází do koupelny,“ popisuje další úpravy čtenářka. Obývací pokoj majitelé navíc v exteriéru rozšířili o balkón.

Proměnou i změnou umístění v rámci bytu prošla také ložnice.

Do zdi mezi ložnicí a pracovnou majitelé vsadili luxfery, aby do pracovny proudilo alespoň nějaké světlo.

Oříškem čekajícím na rozlousknutí byla nestejná výška podlah nového obývacího pokoje a kuchyně. Problém vyřešila instalace tzv. pódia, na němž stojí barové židle.

Motiv kočičích hlav je ústředním tématem zařízení dětského pokoje.

Hezkým detailem v dětském pokoji, jenž je celý laděn do kombinace černé a bílé, je modrý obraz.

Úsporně a nápaditě je zařízen jídelní stůl. Ten je při běžném provozu zasunutý do baru, v případě potřeby jej lze ovšem celý vysunout a přišroubovat k němu zbývající dvě nohy – pak slouží jako plnohodnotný podlouhlý stůl.