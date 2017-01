Značný počet kilometrů jsme ujeli, abychom se aspoň na chvilku zabydleli v malém útulném panelákovém bytě na jednom karvinském sídlišti.

Člověk by ani netušil, co všechno se dá vykřesat z miniaturního prostoru bytu, když se nad dispozicí pořádně přemýšlí a zařizuje se s citem pro detail. Jana byt zdědila po babičce, takže ho velmi dobře znala a měla jasnou představu o tom, co bude třeba zbourat a přistavět.

Minimum úložných prostor v bytě se dohání v chodbě, kde je ve zdi schovaná větší skříň. Pěkným solitérem je zrestaurovaný noční stolek, nalezený samozřejmě u kontejneru.

FOTO: www.modernibyt.cz

S dispozicí se hýbalo tak, že se zrušil „tunel“ s úložnými prostory nad dveřmi, kterými se vcházelo z předsíně do kuchyně, zmizela i spíž.

Cenné centimetry, které zabíraly dveře, tak přibyly ke kuchyni a z druhé strany se o to zvětšila koupelna. Jádro se nechalo vyzdít a spojila se koupelna s toaletou.

Na návštěvu nás pozvala blogerka Jana s kolegyní Kristínou.

FOTO: www.modernibyt.cz

Majitelka také zrušila všechny dveře kromě koupelnových a kovové zárubně nahradila štukovanými. Díky těmto úpravám získal byt více vzdušnosti a smysluplného využití místa.

Na společné stolování si partneři příliš nepotrpí, proto do kuchyně zvolili malý stůl po babičce. U něj také Jana každodenně píše své blogy.

FOTO: www.modernibyt.cz

Kuchyňská sestava z Ikea se přesně vešla do malé kuchyně a poskytuje místo pro pohodlné vaření jednomu, druhý už prý nemá šanci.

FOTO: www.modernibyt.cz

Na zařízení je vidět, že Janu bydlení a dekorování opravdu baví. Konec konců je to i její profese. Vkusně kombinuje nové věci pořízené za málo peněz s vysvobozenými starými poklady z kontejnerů či bazarů, které pod jejíma rukama znovu ožívají.

Ve velkém prý nakupuje lampičky a nejrůznější doplňky, které slouží k obměnám zákoutíček v bytě.

Moderní nábytek se dokonale snoubí se starými repasovanými kousky. Netradičním prvkem v paneláku jsou štukované zárubně.

FOTO: www.modernibyt.cz

Skříň na oděvy částečně supluje štendr, kde má majitelka pověšené kousky, které nejčastěji nosí, a pochopitelně i takové, co barevně ladí s pokojem.

FOTO: www.modernibyt.cz

„Nečančám doma věci jen tak, aby tam stály. Mám ráda, když se podívám jakýmkoli směrem, že tam vidím něco hezkého,“ obhajuje svou vášeň Jana.

Projekt pro blogery

Jana se coby blogerka a dekoratérka zapojila do projektu Šetrnější domov, kterým se Ikea snaží inspirovat lidi nejen k pěknému bydlení, ale i k ohleduplnějšímu způsobu života a hledá způsoby, jak v domácnosti ušetřit.

K projektu se kromě blogerů přidávají i domácnosti, jejichž poznatky jsou zaznamenávány na stejnojmenných stránkách.

Miniaturní úzký prostor ložnice zabydluje dvoulůžko, skleník, noční stolky a vestavěná skříň. Nesmějí chybět lampičky, obrázky, květiny.

FOTO: www.modernibyt.cz

Pro Janu bylo dobré, že problematiku viděla jak z pozice zaměstnance, tak i z pohledu blogera, potažmo běžného zákazníka.

V její domácnosti se poctivě třídí odpad, staré věci se recyklují, nakupují se úsporné žárovky atd. Jediné, co Jana pociťovala jako plýtvání, bylo to, že nemá myčku.

Také praktičtější přítelův pracovní koutek poskytuje příjemný pohled.

FOTO: www.modernibyt.cz

„Mimo jiné jsem vášnivý zahrádkář, vody spotřebuji hodně, a tak jsem si i vybrala toto téma, o němž jsem věděla, že rezervy v šetření určitě mám,“ konstatuje Jana.

Přístroj pořídili a do projektu se s přítelem zapojili tak, že sledovali spotřebu vody před pořízením myčky a po pořízení. Výsledek byl, jak předpokládali, uspokojující, a to i díky tomu, že si koupili baterie s perlátorem, které mohou provzdušněním vody uspořit až 8 litrů za minutu.

Původní miniaturní koupelnové jádro a oddělenou toaletu nahradila prostorná vyzděná koupelna spojená s WC.

FOTO: www.modernibyt.cz

„Příroda není naše a to, jak se k ní chováme, je věcí svědomí každého. Přestože mám kolem sebe spoustu věcí a hodně toho nakupuji, nemyslím si, že produkuji odpad. Když si něco pořídím a jiné věci se chci zbavit, tak je to pokaždé formou prodeje nebo na inzerát,“ dodává Jana.

Lucie Martínková, www.modernibyt.cz