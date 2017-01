Opakování kruhovitých, oválných a oblých prvků je pro nenápadnou novostavbu typické. Její druzí majitelé nechali dispozice interiéru pozměnit, zároveň využili to nejlepší z původního zařízení.

Předsíň opticky zvětšují bílá výmalba, jednoduché zrcadlo se zrcadlovou policí a sedákem Porada.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Všechny zásahy se konaly ve prospěch prosvětlení domu, takže osvětlení prošlo zásadním přepracováním. Majitelé si přáli v maximální míře zachovat podlahu, kterou bylo třeba zcela renovovat, včetně přebroušení a nalakování dřevěného schodiště. Téměř všechny místnosti byly nově vytapetovány.

Světlo do přízemí

Z předsíně vedou dveře do garáže, technické místnosti, do koupelny. Zároveň ji posunovací dveře oddělují od malé haly s dveřmi do obývací a kuchyňské části i od výstupu do patra.

Chodbu a schodiště propojuje osvětlení Gong Mini 5R od výrobce Prandina.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Optického sjednocení, a tím také zvětšení malého prostoru předsíně dosáhl designér použitím bílé výmalby, bílých doplňků ve spojení s jednoduchým zrcadlem. To vše ladí s vestavěnou skříní vedle v hale.

Zastíněný prostor v přízemí podél schodiště nově osvětluje dlouhé závěsné svítidlo, které září zejména v mezipatře.

Jednota a velký krb

Velkou proměnou prošla kuchyně. Smetanově lakovaná kuchyňská linka Leicht s deskou Technistone vnáší světlost do tmavší části místnosti, v níž je instalována. Novou dispozicí a rozmístěním spotřebičů se kuchyně otevřela směrem k prosklené ploše a průchodu na terasu.

Osvětlení v kuchyni a obývacím pokoji bylo ovlivněno výběrem hlavního světla nad jídelním stolem (zn. Flos, Skygarden), aby vznikla jedna rodina světel, která se k sobě vzájemně hodí.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zvláštním požadavkem byla digestoř, kterou lze zasunout do pracovní desky. Výsuvná digestoř Gutmann má moderní atraktivní vzhled.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Za zmínku stojí rafinovaná výsuvná digestoř zasazená do pracovní desky, takže ve skryté pozici nebrání prostupu světla. Orientaci v kuchyni napomáhají LED pásy v zásuvkách a na lištách skříněk, stejně jako halogenové ledky na stropě.

Dalším úkolem pro designéra bylo vizuální propojení kuchyňské a obývací části, které byly původně rozděleny mohutným krbem. Ten se nyní stal středobodem prostoru, kolem něhož je volný průchod. Obklad ze světle žlutého travertinu kontrastuje s tmavou malbou na komínovém výstupu.

Stropní svítidlo v obýváku, reproduktor naproti krbu a bodovky v kuchyni jsou v tvarové jednotě. Krb uprostřed tvoří předěl mezi kuchyní a obývací částí.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Kuchyň i obývák sjednocují podobné prvky, mezi něž patří velké kulaté nástěnné hodiny nad jídelním stolem, reproduktory ve tvaru elipsy a vzhledově podobné svítidlo.

Patchworkový koberec střídající dlouhý i krátký vlas ladí s pohovkou i s kovovým stolkem stříkaným práškovou barvou.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Hravé patro a balónky

Podesta schodiště v patře je prosvětlena díky velkému oknu v protější zdi a reflektorům Flos na stropě. Světlo pak do prostoru odrážejí dvě zrcadla pevně opřená o stěnu naproti oknu. Z chodby vstupujeme do čtyř pokojů.

Zrcadla v chodbě v patře jsou namířena proti velkému oknu, a rozptylují tak do prostoru více světla.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Dětský pokoj pro malou holčičku je vytapetován hravou tapetou s jemným růžovým vzorem. Barevné ladění pokoje upřednostňuje bílou a růžovou. Balónky nad postýlkou se dají zapínat zvlášť zatažením za šňůrku z postýlky a také dohromady spínačem u dveří. Balónky jsou stmívací, postupné tlumení světla usnadní usínání.

Iluzi balónků rozsypaných na stropě dětského pokoje vytváří kolekce Memory od firmy Brokis. Jednotlivá světla se dají ovládat centrálně i samostatně.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Ložnici dominují kontrasty světlých a tmavších barev. Svítí se tu pouze lampičkami, protože ve stropě nebylo zavedeno centrální stropní osvětlení. Lampy však nechal designér nainstalovat zhruba v polovině výšky místnosti, takže postel osvětlují svrchu. Orientaci v šatních skříních usnadňují LED pásy.

Ložnici stropní svítidlo nechybí, stačí výše instalované lampy a skříně s vertikálním led pásem podél polic.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Koupelna v bílém s motivem kruhu. Také vana je oválná.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Výhodou je vstup do jedné koupelny s oknem přímo z ložnice. Také druhá koupelna je přirozeně prosvětlená díky oknům. Ani tady nechybějí zrcadla a bodovky na stropech.