Výhodou girland je, že udělají za celkem málo peněz hodně muziky. Papírové si můžete jednoduše vytvořit i sami. Stačí k tomu jen šňůra a pestrobarevný papír. Jejich vytváření si navíc užijí i děti, které mohou s výrobou snadno pomáhat.

Skvěle vypadají i provléknutá barevná kolečka a trojúhelníky.

FOTO: Down that Little Lane, Sisters Guild (3x)

Při vytváření girland buďte vynalézaví. Právě na silvestra si můžete dovolit vytvářet i lehce kýčovité prostředí, které by jindy bylo celkem nevhodné. Nebojte se tak lesklých metalických barev, výrazných květinových vzorů i nevšedních prvků. Právě na konci roku totiž o výzdobě platí, že více je lépe.

Na girlandu můžete zavěsit libovolné vystřižené motivy a klidně i barevné vizitky.

Pokud se přeci jen chcete držet aktuálních trendů a chcete girlandy využívat i při jiných příležitostech, pak si pořiďte model s geometrickými vzory. Volte buď syté a výrazné barvy, nebo tóny bílé a bronzové, případně rose gold.

Trendem jsou geometrické vzory. Můžete se jich držet i při dekorování místnosti určené k oslavě.

FOTO: Rogue

Dobře budou vypadat i girlandy ze střapců, které také nejsou na vlastní výrobu příliš náročné. Zdobit jimi můžete nejen strop, ale třeba i stolky s občerstvením, případně kuchyňskou linku, bar apod.

Různobarevné střapce vytvoříte z papíru a zavěsíte na šňůru.

Vyplatí se kombinovat papírové girlandy s těmi světelnými, což oceníte po setmění. Tyto girlandy lehce osvětlí interiér, a přitom nechají vyniknout výhledům na ohňostroje. Jsou také ideálním prvkem pro osvětlení tanečních parketů a prostor určených pro zábavu po půlnoci.

Pokud chcete vytvořit decentní výzdobu, sáhněte po bezbarvé světelné girlandě v industriálním duchu.

FOTO: The Contemporary Home, Beacon Lighting

Silvestrovskou výzdobu můžete také doladit drinky se speciálními dekorativními žertovnými brčky, která zpestří sváteční stolování. [celá zpráva]