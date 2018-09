Karolina Černá, Právo

Pozdější výměna poškozených oken, případně zatékání do bytu, vlhkost na stěnách, by nás totiž mohly přijít draho. Při nákupu sledujeme nejen materiál a skladbu okna, ale také součinitel tepelného prostupu celého okna, který udává, do jaké míry okno brání úniku tepla.

Dřevo může být odolné

Dřevěná okna jsou tradiční, uplatňují se u přírodně laděných novostaveb, srubů, u rekonstruovaných roubenek a chalup. Přírodní dřevo podléhá střídání vlhkosti a teplot nejvíce ze všech materiálů.

Na výrobu dřevěných oken se používá dřevo bez vad, suků, s rovnými léty. Všechny hrany mají velké zaoblení, takže barva na oknech dobře drží a neloupe se.

FOTO: SLAVONA (3x)

Zejména měkké dřeviny jako smrk a borovice jsou bez speciální úpravy méně odolné a tvarově nestálé, proto se využívají k výrobě menších oken. Tvarově nejstálejší jsou dub a tropické nebo polární dřeviny (teak, mahagon, meranti, borovice vejmutovka).

Servisní ošetřující sada na dřevěná okna. Cena 349 Kč.

FOTO: TP EUROOKNA (2x)

Odolnost dřeva zvyšují pružné a ošetřující nátěry, které běžně obsahují UV ochranu, jsou elastické a silnovrstvé. Vnější stranu dřevěného okenního profilu ochrání také hliníková obložka, takže obnovovací nátěry provedeme ne po pěti letech, ale až za 15 let.

U dřevohliníkového okna musí být mezi dřevěným rámem a hliníkovým profilem vzduchová mezera, protože dřevo potřebuje dýchat.

Důraz na dokonalé utěsnění se klade zejména u dřevěných oken, proto se mění i jejich konstrukce. Utěsnění z vnitřní strany brání pronikání vlhkého vzduchu z interiéru do okna.

Výhrou v poměru kvalita/cena jsou okenní profily z vícevrstvých (nejčastěji čtyři vrstvy) lepených dřevěných lamel. Běžným typem lamelového dřevěného okna je tzv. eurookno se stavební hloubkou 68 mm. Lepší tepelně izolační vlastnosti nabízejí eurookna s hloubkou 88 mm.

Trendem v oknech pro pasivní domy jsou nízké rámy kryté zateplenou fasádou. Taková okna mají optimální tepelně technické vlastnosti a moderní minimalistický vzhled.

Cena např. smrkového jednokřídlého okna s trojsklem 1000 x 1500 mm je cca 11 485 Kč.

Už ve výrobě se dřevěná okna ošetřují robotickým postřikem.

Plast je nejlevnější

Kvalitní plastové okenní profily jsou vyrobeny z odolného tvrzeného plastu, aby nedocházelo k deformacím. Dutiny v profilu vyplňují ocelové výztuže, které zajišťují potřebnou tuhost rámů.

Žádoucí tepelnou izolaci plastových oken splňuje kvalitní plastový profil se stavební hloubkou min. 70 mm.

Plastové okno vyniká mnoha podobami, může imitovat kov i dřevo.

FOTO: VEKRA (2x)

Při nákupu kvalitu plastu a výztuže spíše nepoznáme, žádáme tedy alespoň výrobek od prověřeného výrobce minimálně s 5komorovou konstrukcí se středovým těsnicím profilem.

Plastový profil může být z vnější strany chráněn hliníkovou obložkou podobně jako dřevěný. Výhodou plastu jsou dobré tepelně izolační vlastnosti, barevná pestrost a snadná údržba.

Plastová okna domu mají z vnější strany hliníkovou obložku. Barevné provedení obložky lze vybírat ze široké škály barev vzorníku RAL.

Cena např. dvoukřídlého okna s 5komorovým systémem, stavební hloubkou 70 mm, 1500 x 1500 mm je cca 6390 Kč.

Kov patří větším oknům

Moderní technologie si v konstrukci kovových rámů poradily s přerušením tepelných mostů plastovými vložkami. Profilům se zlepšují izolační vlastnosti vypěněním jejich dutin.

Pro okna velkých rozměrů jsou kovové konstrukce výhrou díky jejich vysoké únosnosti, ale také poměrně nízké ceně (u oceli) a široké škále možností povrchových úprav (především u hliníku).

Ocelové i hliníkové rámy uplatníme na velkých prosklených stěnách, hliník však umísťujeme pokud možno na severní stranu staveb kvůli jeho vysoké tepelné roztažnosti.

Cena např. hliníkového dvoukřídlého okna, 1500 x 1500 mm začíná od 11 000 Kč.

Součinitel prostupu tepla

Prostup tepla se rozlišuje pro sklo — Ug (glass) — a pro profil — Uf (frame). Na základě těchto hodnot se počítá součinitel prostupu tepla celého okna — Uw (window).

Čím nižší je tato hodnota, tím lepší jsou izolační vlastnosti okna.

Vodorovné vnější plochy okenního profilu musí mít alespoň malý sklon, aby se na něm nedržela voda a stékala od skla pryč. Předcházíme tak možným poškozením.

Podle normy je pro běžné novostavby požadovaná hodnota 1,7 W/m2. K-1 a doporučená 1,2 W/ m2. K-1. U oken pro nízkoenergetické a pasivní stavby jsou hodnoty ještě nižší, u doporučených normou je to pod 1,0 W/m2. K-1.

Na co se zaměřit

Vlastní okno tvoří rám, křídlo, zasklení, podkladový (parapetní) profil, vnitřní a venkovní parapet. Všechny tyto složky musí dohromady fungovat jako jeden systém. Hrany profilů mají být mírně zaoblené, je tak zajištěn rovnoměrný nános ochranného laku.