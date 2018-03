Karolína Černá, Právo

Nemá-li potřebné úložné prostory, zakopáváme o věci na zemi a ráno ve spěchu za sebou zanecháváme spoušť, která nás přivítá po návratu z práce.

Předsíň se také často mění ve skladiště věcí momentálně v domácnosti nevyužívaných. Zaslouží si ale více pozornosti.

Šatní panel s šatní tyčí a odkládací policí na klobouky, rozměr 40 x 193 cm. Cena 1390 Kč, botník a zrcadlo za příplatek.

Chytré ukládání



Do předsíní malých rozměrů volíme nejlépe předsíňové skříně na míru sahající až ke stropu a s posuvnými dveřmi. Ty se obvykle pohybují po hliníkové kolejnici. Při nákupu věnujeme pozornost kvalitě koleček na zadní straně posuvných dveří.

Zásuvky ve skříních mají vysokou nosnost, bývají opatřeny tlumeným dojezdem – lehké zatlačení na čelo stačí k jejich automatickému zasunutí.

Designová předsíňová stěna, botník výklopný s plastovým košem na 7 párů bot, úchyty v barvě kovu včetně zrcadla s ozdobnou fazetou. Rozměry (š x v x h) 134 x 195,5 x 35 cm, zrcadlo: 55 x 110 cm. Cena 4999 Kč

K praktickým doplňkům uvnitř skříně patří vyklápěcí botníky, úložné boxy, krabice, věšáky, police, drátěné koše, výsuv na kravaty, sklopné šatní tyče.

Nechceme-li investovat do skříně, postačí policový díl s úložnými koši a krabicemi, nebo tzv. stojny s věšáky, zrcadlem a policemi. Jsou to teleskopické tyče, které upneme mezi podlahu a strop. Umístit na ně lze i otočné policové kotouče.

Krabice do předsíňového regálu schová drobné věci a hračky na ven. Cena 690 Kč

Skříň částečně nahradí i komoda se zásuvkami, botníkem i lavičkou na sezení při obouvání. Do jejích zásuvek umístíme např. šály, rukavice, čepice, kartáče na oděv, krémy, obouvací lžíce a další drobnosti.

Věšák š/v/h: 82,5 x 193 x 35 cm. Cena 10 490 Kč

Dostatek světla



Předsíni zpravidla chybí přímé denní světlo, dovnitř ale může pronikat alespoň prosklenými dveřmi, luxferovou stěnou, stropním oknem, světlíkem.

Místo centrálního stropního svítidla umístíme po stropě rovnoměrně několik bodových světel. Menší dáme k důležitým prvkům jako věšák, botník. Ruční ovládání světel můžeme nahradit časovými spínači. Světla mohou být na rámu skříní, LED pásky lepíme do zásuvek. Světla ve větší předsíni zabudujeme také do podlahy nebo využijeme svítící LED pásky.

Vypínače mají být po ruce hned u vchodových dveří a u prvních vnitřních.

Věšák z kartáčované oceli, vzhled nerez. Rozměry š/v/h: 65 x 191 x 29 cm. Cena 3690 Kč

Odolná podlaha



Velkou zátěž vydrží linolea, marmolea. Osvědčuje se také keramická dlažba s protiskluzným povrchem. Dělená podlahová krytina prostor opticky zmenšuje spárami mezi malými kachličkami, v malé předsíni proto volíme krytinu větších formátů.

Výškově nastavitelný hliníkový stojan (210–330 cm), šatní tyč, zrcadlo. Cena 4360 Kč

Pravidla úschovy

Šaty ve skříních nebo na věšácích, drobnosti v zásuvkách a v krabicích - v předsíni ukládáme vše, co patří k sobě, na jedno místo. Prostor vyžaduje přehled. Boty, tašky a drobné svršky patří do skříní, zásuvek, nikoli na police, věšáky či na zem. Na drobné bytové doplňky (vázy, figurky, stojánky s fotografiemi) buď rezignujeme, nebo je umístíme do jedné police, případně vsadíme na jeden větší designový prvek.

Díky průhledné síťovině krabic na obuv vidíme, které boty jsou uvnitř. Cena 199 Kč/4 kusy

Kamínky a drobné nečistoty z bot zadrží kvalitní rohožka u vstupních dveří a zátěžový koberec s odolným vláknem. Krátké vlákno se sice dříve sešlape, ale snadněji se ošetřuje.

Do tmavší předsíně vybíráme světlejší odstíny podlahové krytiny, totéž platí o barvách stěn.

Předsíňová sestava vhodná do malého prostoru i jako součást obývacího pokoje spojeného se vchodem. Ceny: skříň 4099 Kč, panel 1739 Kč, lavice 1619 Kč, komoda 2999 Kč, zrcadlo 1499 Kč.

Nezbytné doplňky



Zrcadlo může být součástí skříňových dveří či předsíňové stěny, nebo stojí samostatně. V každém případě opticky zvětšuje prostor předsíně. Při rozmístění osvětlení dbáme na to, aby při pohledu do zrcadla svítilo světlo na nás, nikoli do něj.

Mnoha lidem dělá problém pohodlně se ohnout při obouvání. Pořídíme si proto kromě lžíce vyšší stupínek, stoličku, nebo si sedneme na lavici či zdravotní vak s polystyrenovými kuličkami.

Košík pletený z mořské trávy na maličkosti. Cena 199 Kč

Botník s vyklápěcími zásuvkami ušetří drahocenný prostor. Hloubku zásuvek volíme podle největší velikosti bot v rodině. Samostatné věšáky na kabáty musí unést i několik kilogramů – některé zimníky jsou z těžkých materiálů a věšák musí udržet i plnou školní nebo sportovní tašku apod.

Pokud prostor na stěně dovolí, umístíme i drobnější věšáky na klíče od bytu, sklepa. Některé věšáky lze i sklápět, aby nepřekážely, když je nepotřebujeme.