nes, Novinky

Příslušný odborník má možná poněkud nezvykle znějící jméno: home stager. Je odvozeno od anglických slov home a stage, což znamená domov a scéna.

Tato služba, kterou začínají nabízet svým klientům některé realitní kanceláře, má s vytvářením divadelní scény opravdu něco společného. Všední, často velmi chladně a odlidštěle působící interiéry proměňuje tak, aby je majitel mohl zájemcům předvést v co nejlepším světle.

Za víc a rychleji

Uvádí se, že v zahraničí se nemovitosti upravené home stagery prodávají za ceny až o 6,9 procent vyšší a v čase až o jednu pětinu kratším než domy či byty odborně nezkrášlené.

PŘED: Takto působí kuchyňský kout poněkud sterilně a ani nerezová lednice mu na vřelosti určitě nepřidává. Také pohled dveřmi do vedlejší místnosti diváka spíš mate, než láká ke koupi.

PO: Tatáž kuchyň nabízí i druhý kout, který stačilo lépe nasvítit, a osvěžit miskou s ovocem. V popředí obrázek protepluje červený ubrus a živá květina.

Pokud se prodávající rozhodne využít služeb home stagera, měl by si připravit fotografie své nemovitosti (vlastní, amatérské), aby si oslovený designér mohl udělat představu. Počítat je třeba zhruba se dvěma hodinami konzultací, v nichž se klient dozví odborníkova doporučení jak a co pozměnit či naaranžovat.

Vlastní práce pak zaberou několik hodin. Pokud prodávající nemá čas nebo zájem navržené úpravy provést osobně, home stager je provede sám. Když je vše hotovo, interiér se profesionálně nafotí. Tyto snímky pak majitel nemovitosti využije při jejím prodeji.

Na kolik to vyjde Cena za tuto službu se pohybuje od 1500 Kč za hodinu. Celková cena pak vždy záleží na velikosti nemovitosti, počtu místností, náročnosti a množství úprav. Samozřejmě také na tom, zda si klient navržené úpravy udělá sám nebo požádá o realizaci přímo odborníka-designéra.

PŘED: Kamenem úrazu bývají často snímky koupelen, které po vyklizení původním majitelem působí obzvláště opuštěným a neútulným dojmem.

PO: I s koupelnou lze ovšem čarovat. Opět stačí správné nasvícení a pár ozvláštňujících prvků.

Home stager nenutí prodávajícího investovat do složitých konstrukcí, nákupu nového nábytku nebo nové výmalby. Pouze naaranžuje daný prostor tak, aby co nejlépe vynikl, s využitím toho, co je k dispozici. Jedním z pravidel pro chytré naaranžování prodávaného interiéru je, že do jeho vzhledu by se už neměl promítat vkus prodávajícího, ale na druhé straně nesmí působit neosobně, sterilně nebo studeně.

Vše proto začíná důkladným úklidem, včetně umytí oken a naleštění nábytku. Prostor má působit vzdušně a prosvětleně a pozornost je třeba věnovat sladění barev nábytku, stěn, podlah a interiérových doplňků, jako jsou závěsy, ubrusy či povlečení. Volí se neutrální a pastelové tóny.

PŘED: Ložnice s hezkou postelí působí poněkud neosobně. Na vině je nesprávné nasvícení a ne právě šťastná volba povlečení.

PO: Stačilo změnit tón nasvícení, povlečení sladit s barvou postele a změnit úhel nafocení a ložnice působí mnohem útulněji.

Při přípravě interiéru k prodeji hraje podle odborníků zásadní roli uspořádání nábytku a především nastavení osvětlení. Každý interiér vypadá rozhodně lépe, když v něm může oko spočinout na živé květině nebo hromádce knížek. Něco do sebe mají i zrcadla, záclony, nebo alespoň žaluzie. Kupující tak získá lepší představu o tom, jak by daná nemovitost jednou mohla vypadat, když si ji koupí.

Pokud se majitel rozhodne svěřit přípravu své nemovitosti k prodeji profesionálům, je potřeba, aby po jejím nafocení nechal vše pokud možno tak, jak je na snímcích. Aby zájemci o koupi viděli při návštěvě vše na vlastní oči.