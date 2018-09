Kdy je nejlepší období pro výměnu oken? Zákazníci se často rozhodují v průběhu zimy. V únoru je zakázka ve výrobě a na jaře proběhne montáž. Vhodné je počkat, až se teploty ustálí na plus 5—10 °C. Tato teplotní hranice je dobrá pro montáž i chemické vlastnosti montážních prvků. Obecně lze říci, že dobré období pro výměnu oken je od března do listopadu. Na co si má zákazník dávat pozor při volbě okna? Častý omyl je ten, že zákazníci chtějí okna s prostupem tepla (tzv. U) v různých hodnotách, ale nevyznají se v termínech. Například hodnoty Ug označují jen prostupnost tepla izolačního skla, ne kompletně celého okna. Důležitější pro zákazníka je celé okno (Uw) než jeho část. Také by zákazníky měl zajímat druh povrchové úpravy okna a lhůta záruky od dodavatele na vlastní výrobek i montáž. O co se často zákazníci zajímají? Požadují zasklení trojsklem, ale ne vždy je to dobré řešení. Má své opodstatnění při hlukovém útlumu a prostupu tepla z místnosti ven. Ne všude jsou ale tato okna vhodná. Trojsklo je totiž perfektní izolant, a to zároveň znamená, že je omezen prostup venkovního slunečního světla a tepla do místnosti, někdy až o 10—15 %. Sklo je silnější, tím i tmavší. Proto je důležité, aby prodejce zjistil, jak je dům orientovaný, co zákazník od nových oken očekává. Pak se možná zjistí, že dvojsklo je vhodnější. Jaké jsou trendy dřevěných eurooken? Hezky vypadá, když je kresba dřeva přiznaná, proto se okna stříkají vodou ředitelnou lazurou. Oblíbené jsou i barevné lazury, které se ladí k fasádě a střešní krytině domu. Hitem je dřevohliníkové okno, kdy je klasický dřevěný profil z venkovní strany překrytý hliníkovou lištou, která je nastříkaná v barvách vzorníku RAL. Takové okno je nenáročné na údržbu a na pohled velmi pěkné.