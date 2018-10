Perský, ručně tkaný vlněný nebo hedvábný koberec je skutečným šperkem a hodnotným doplňkem bytu (podobně jako obraz). Jeho cena je vyšší (cca od 6000 Kč), proto právě menší velikosti – kusové typy – jsou tak žádané a vděčné. Mohou být kdekoli v místnosti, jen při výběru myslíme na odolnost proti zátěži: prodejce vždy informujeme, kam perský koberec chceme položit: je rozdíl, zda to bude v obývacím pokoji, nebo v ložnici. FOTO: ARTDESIGNCARPETS Ručně tkané kousky pořizujeme jen u prověřených obchodníků, nejlépe s dobrou adresou v kamenném obchodě. Nejsme znalci a mohli bychom se i napálit, např. si splést ručně vázaný koberec (poznáme podle koncových třásní, uzlíky jsou různě velké) za strojově zhotovený, jehož hodnota je nižší. Také si zjistíme, zda firma zajišťuje kompletní servis (dovážku, odborné čištění ručně vázaných koberců). Perský vlněný koberec má mastné vlákno, což je jeho přednost (odpuzuje vodu a špínu, ta se nedostane dovnitř koberce). Při správné údržbě nám vydrží deset i více let, aniž by změnil barvu a kvalitu. Koberec vysáváme na slabší výkon po směru vláken, nikdy ho chemicky nečistíme, nebělíme, nepoužíváme na něho přípravky vhodné na syntetické tkaniny (zmizí mastnota a koberec je trvale znehodnocen). Peršan, podobně jako drahé auto, raději zavezeme do servisu, v tomto případě ke zkušené firmě, která ho odborně vyčistí, což stačí jednou za dva až pět let.