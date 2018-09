Z typového domu vyrostla po úpravě originální dřevostavba

Ke stavbě montovaného rodinného domku na bázi dřevostavby se Petržilkovi rozhodli poté, co roční platba za plyn ve starém domě přesáhla únosnou hranici. Dům byl energeticky ztrátový a rekonstrukčně velmi náročný. To byl hlavní důvod, proč hledali pozemek na stavbu nízkoenergetického domu poblíž Prahy, kde děti chodily do školy.