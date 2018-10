Kde se bere korek

Korek je vlastně kůra z korkového dubu. Strom po sloupnutí kůry vytvoří novou vrstvu, ale kůra se neobnoví hned. Například první loupání kůry může nastat, až když dub dosáhne stáří 25 let a po obvodu má minimálně 70 cm. Na další sklizeň je třeba počkat 9 let (provádí se v letních měsících). Plné kvality dosáhne kůra teprve při třetí sklizni. Stáří korkového dubu je zhruba 180 let a z jednoho stromu získáme kůru tak 18krát. Mezi největší vývozce korku na světě patří Portugalsko.