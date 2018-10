Gisela Růžičková, Právo

V těchto oblastech vsadíme spíš na lokální topidla. Současná nabídka je velká. Ale dříve, než se definitivně rozhodneme, zvážíme, k jakému účelu má topidlo sloužit, jaké bude jeho celoroční využití a kam ho umístíme. Možností máme několik: ať už to je funkční krb nebo krbová, kachlová či teplovzdušná kamna, ale může to být také kachlový sporák. A hlavně kotle na dřevo a uhlí. Všechna topná média představují poměrně velkou investici, proto se vyplatí konzultace s odborníkem.

Od krbů ke kotlům

V současné době si všichni dobře rozmyslíme instalaci krbu s otevřeným ohništěm za účelem vytápění. Má nízkou účinnost, takže v místnosti plní více funkci estetickou. Takový krb supluje doplňkový zdroj vytápěcího systému.

Spalovací proces v krbu uzavřeme tehdy, vložíme-li do něj krbovou vložku. Takto upravený krb s uzavřeným ohništěm má lepší účinnost vytápění, efektivnější spalování a čistší provoz. Krbová vložka je kompromisem mezi krbem a kamny. Teplovzdušné dvouplášťové krby jsou ekologické i hospodárné zároveň. Při vhodné instalaci tepelných rozvodů bývají doplňkovými zdroji centrálního vytápění. Uzavřený teplovzdušný krb tvoří jedno- či dvouplášťová krbová vložka (litinová, ocelová nebo kombinovaná), kouřovod a připojení do vyvložkovaného komína.

Další formou interiérového topidla jsou volně stojící krbová kamna. Na výběr máme plechová či litinová. Ocelová kamna mají atraktivnější design a rychle se ohřejí, litinová kamna jsou robustnější, delší dobu se nahřívají, zato podstatně déle teplo vydávají. Krbová kamna jsou konstruována na spalování kusového dřeva prohříváním při občasném přikládání. Na výběr jsou konvekční a sálavá kamna. Speciální průduchy v konvekčních kamnech uvolňují teplo do prostoru, kde dochází k jeho cirkulaci. Tento typ kamen je vhodný pro rovnoměrné prohřívání místnosti, případně jiných částí domu.

Dnes většinou preferujeme kamna teplovzdušná, se zabudovanou topnou vložkou na tuhá paliva. Výrazně se tím urychlí vyhřívání místnosti, případně více místností na jednom či více podlažích. Teplo do místnosti je rozváděno teplovzdušnými rozvody a topný výkon reguluje termostat. Jako palivo se používá dřevo, ale hlavně dřevěné brikety.

V našich chalupách se odjakživa topilo kachlovými kamny. Jsou tradičním a ideálním zdrojem tepla s nenáročnou obsluhou. Účinnost dnešních kachlových kamen na dřevo je nad 65 %, kachlových kamen s vložkou nad 80 %.

Na chatách, chalupách, ale i ve venkovských staveních jsou dodnes funkční kachlové sporáky. Využíváme je hlavně k vaření, ale s přehledem vytopí i místnost. Příjemné teplo udržují litinové pláty nad ohništěm i keramické kachle, jimiž je obložený plášť kamen.

Kotle a kamna na dřevo, uhlí, brikety a dřevěné pelety nejsou atraktivní na pohled, zato nám poskytují účinné vytápění. Především moderní kotle na dřevo, v nichž se nejdříve zplynují veškeré spalitelné součásti, které nakonec shoří.

Na výběr máme kotle na dřevoplyn, kde se topí celými suchými poleny a kotle na dřevní štěpku (odpad z pily), kterou lze do zásobníku navážet automaticky. K vytápění lze použít také suché dřevní brikety a pelety. I toto palivo se dopravuje pneumaticky do zásobníků, z nichž ho kotel plynule odebírá. O bezproblémový chod kotlů se v obou případech stará řízená regulace. Kotle na dřevo musejí mít dostatečný přívod vzduchu, aby dávkovaly vzduch do topeniště v několika místech.