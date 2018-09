Co je topný faktor?

Důležitým ukazatelem účinnosti tepelného čerpadla je tzv. topný faktor (COP). Jeho hodnota závisí na vstupní teplotě do čerpadla (nemrznoucí směs v kolektorech, voda, vzduch) a na vstupní teplotě do topení. Čím vyšší COP, tím vyšší úspory. Topný faktor je tím vyšší, čím je menší rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou. Proto bývá doporučováno podlahové topení, kde se topí třeba na 35 °C, ale není to podmínkou.

Je možné samozřejmě topit i radiátory, protože výstupní teplota může být až 65 °C, jen úspory budou o něco menší. Nevadí ani kombinace podlahového vytápění s radiátory. Dobré tepelné čerpadlo si s tím poradí.