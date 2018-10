Sylva Svobodová, Právo

Jsou lidé, kteří plot berou jako neoddělitelnou součást rodinného domu, a ti, jež ho příliš neuznávají. Nelze jednoznačně rozhodnout pro, nebo proti. Zda se pustit do oplocení či nikoli, záleží na konkrétním typu domu, velikosti zahrady a okolí.

Je pravda, že malé předzahrádky v řadové zástavbě obehnané vysokým plotem či zdí nevypadají příliš dobře. Mnohem pěknější je pohled na otevřenou zeleň do ulice. Když ale máme čtyřnohého přítele, bez oplocení se neobejdeme. Stejně tak je plot vhodný v rodině s malými dětmi, protože batole je na oplocené zahradě v bezpečí.

Plot v kombinaci kov–zdivo. Díky šikmému sklonu plot sice propouští světlo do zahrady, ale ne pohledy kolemjdoucích.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Na trhu je spousta materiálů, ze kterých můžeme vybírat: plot dřevěný, kovový, z betonových a vápenopískových tvarovek, monolitického betonu, hliníku s bezúdržbovou komaxitovou úpravou, plastový, z drátěného pletiva s plastovým povrchem.

Plot původcem sporu

Plot někdy bývá zdrojem sousedských rozepří. Jde zejména o vlastnictví, údržbu či povinnost ho zřizovat. Zásada „pravé ruky“ (plot po pravici musíme postavit a udržovat my) už dávno neplatí, i když se tak mnozí domnívají. Podle nových předpisů je vlastníkem plotu ten, kdo ho zrealizoval, a předem se neurčuje strana.

Podle nové vyhlášky je plot zahrnut mezi takzvané drobné stavby, a proto máme povinnost realizaci písemně ohlásit stavebnímu úřadu.

Plot rovněž musíme udržovat v dobrém stavu (v opačném případě je možná soudní cesta). Oplocení nesmí ohrožovat souseda, není možný průchod domácích zvířat apod.

Plot svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem podle vyhlášky nesmí narušit charakter stavby a jeho okolí. To platí zejména u památkově chráněných objektů. Je ale jasné, že jiný typ plotu se hodí k rekreační chalupě, modernímu domu ve městě či starší vilové zástavbě.

Plot bez údržby

Jestliže nechceme mít starosti s pravidelným nátěrem a hledáme plot za dobrou cenu, volíme oplocení z tvrzeného PVC. Nemusíme se bát o kvalitu: jde o materiál, který se používá na výrobu plastových oken a splňuje předepsané normy. Tvrzený plast je nehořlavý, tvarově stálý, vítr ani déšť na něho nemají vliv a profily jsou dostatečně houževnaté. V nabídce je klasická bílá barva, ale plot lze mít i v imitaci 4 dřevěných povrchů (borovice, třešeň, dub a ořech) a bezvadně ho sladit s profily oken, vstupních dveří atd.

K zakončení plotu se používají podle přání a vkusu zákazníka obloukové či ploché koncovky, které se do profilu lepí speciálním lepidlem. Rovněž nosný profil je vybaven koncovkami v barvě materiálu a vyztužen ocelovým pozinkovaným nebo hliníkovým profilem. Na šrouby se používají krytky v barvě profilů. Montáž je jednoduchá a zvládne ji podle návodu každý zdatný kutil.

Klasický kovový plot je třeba udržovat v kondici pravidelným antikorozním nátěrem.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Plastové plotovky jsou vhodné mezi betonové, kovové, kamenné nebo i samostatné sloupky z plotového systému (použití na předzahrádky, vstupní vrata a vrátka i jako neprůhledné zástěny).

Profily se nedoporučují pouze jako nosné ve stavbách, pokud není použita dostatečná ocelová výztuha. Údržba plotu z tvrzeného PVC je snadná: spočívá ve snadném čištění vodou, případně roztokem vody a odmašťovadel, které se běžně používají v domácnosti.

Dřevo natíráme pravidelně

Dřevěné ploty je nutné čas od času natírat. Vlivem povětrnostních podmínek ztrácejí na kvalitě i vzhledu. V případě dřeva je důležitý ochranný nátěr proti plísním, houbám, dřevokaznému hmyzu (použijeme fungicidní rozpouštědla). Nátěr obvykle provádíme akrylátovými vodou ředitelnými barvami (možná volba v lesku či matu). V nabídce je obvykle 10 a více odstínů.

Způsob obnovy nátěru je závislý na stupni znehodnocení starého nátěru. Je-li v dobrém stavu, chceme-li ho pouze obnovit či změnit odstín, stačí povrch po očištění hned přetřít.

V blízkosti frekventované ulice je vhodný vysoký zděný plot v kombinaci s dřevěnou plotovkou.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Když se nátěr místy loupe, zbrousíme místa tak, aby nám nevznikaly ostré hrany přechodu, a celou plochu přetřeme. Máme-li poškozená místa (dírky po šroubech nebo ostré rýhy), použijeme vyrovnávací tmel (v tenčí vrstvě zaschne za 2–4 hodiny). Pak povrch opatrně vybrousíme dohladka.

Tlusté nátěry s malou přilnavostí lze odstraňovat broušením brusnými papíry, drátěným kartáčem, škrabkou nebo ocelovou vlnou. Možné je použít i odstraňovač nátěrů.

Drátěné pletivo a mřížové výplně

Drátěné pletivo je poměrně levné řešení, nenáročné na práci, prostor, navíc propouští do zahrady dostatek světla. Materiálem pro pletivo je pozinkovaný drát průměru 2,24 mm. Velikost jednotlivých ok je podle typu provedení 50x50 mm nebo 55x55 mm, 10x10 mm, 22x22 mm, délka role se pohybuje od 15, 20 až do 25 m.

Plot je vyhláškou považován za drobnou stavbu a jeho realizaci musíme písemně sdělit příslušnému stavebnímu úřadu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Oblíbené a praktické je pletivo s úpravou PVC (celoplastové), které je odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Oka mohou být ve tvaru čtverce, kosočtverce, šestihranné, úprava PVC v barvě bílé, žluté, modré, zelené, šedé a černé.

Cena poplastovaného drátěného pletiva se pohybuje zhruba od 48 Kč/m.

K domům vilového typu vypadají dobře hliníkové ploty s dekorativním mřížovím (ornamentální vzory odvozené z renesančních či barokních předloh). Jejich předností je bezúdržbovost (hliníkové dílce jsou upraveny práškovou vypalovanou barvou – komaxit) a lze bez nadsázky říci, že jde o plot na celý život.

Kovový plot může být i uměleckým dílem. Prvek vhodný do zahradní architektury k vilové staré zástavbě.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Tyto ploty lze pořídit ve dvou variantách: ploty z profilů, jejichž výhodou je nižší cena (od 1880 Kč/bm) a možnost vyrobit dílec v jakékoli výšce a délce podle potřeb. Druhou variantou jsou lité ploty, které se sestavují z litých plátů výplní. Jsou dražší, ale na pohled jsou líbivější. Výška těchto výplní je 85 až 103 cm.

Výhodou hliníkového materiálu je i nízká hmotnost při zachování dostatečné pevnosti. Díky použitému hliníku se vyhneme i korozi.

Zděný prvek do zahrady

Rozmanité zdicí systémy se používají na stavbu domu, ale také při stavbě plotů a okrasných zdí v zahradách. Uplatní se tam, kde se chceme dokonale izolovat od ulice (třeba příliš frekventované, která je hlučná a prašná), máme-li zahradu ve svahu apod. Výhodou je dokonalé sladění stylu a použitého materiálu plotu s domem.

V nabídce jsou třeba vápenopískové kvádry, umožňující přesné a rychlé zdění pero-drážka při lepení pouze ložných spár. Povrch hladký režný v zářivě bílé a žluté barvě lze opatřit nástřikem fasádní barvou v libovolném odstínu. Originální jsou i plotové stříšky ve tvaru střešní krytiny (vyrábí se s povrchovou úpravou ve čtyřech barvách (cihlová, višňová, hnědá a černá).

Další možností jsou probarvené betonové tvarovky, které se na sebe skládají bez použití malt či lepidel za použití štěrkového základu. Proti posunu jsou tvarovky vzájemně propojeny tzv. zámkem. Pro stavbu opěrných stěn ve svahu vyšších než 1,5 m se používají tahové sítě.

Tvarovky se vyznačují vysokou pevností, nízkou nasákavostí, dodávají se ve třech barvách (písková, světle šedá, colorado – zbarvení dočervena).