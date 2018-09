Premiér Andrej Babiš (ANO) se před pár dny chlubil, že elektronická evidence tržeb (EET), kterou prosadil, do státní kasy přinesla deset miliard korun, takže se vyplatila. Co ale nezaznělo, je to, že na celkovém výběru daně z přidané hodnoty... Celý článek Žádné terno. Čistý výnos EET jen 4,7 miliardy»