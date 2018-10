Jak se staví dům snů bez architektů

Mít atraktivní pozemek pro stavbu vysněného domu a ještě k tomu vlastní, to je přímo výhra v loterii! A když je odtud k brněnské přehradě co by kamenem dohodil a do jihomoravské metropole pár kilometrů - to už je hotové terno. Naši hostitelé Jindřich a Daniela toto všechno měli. Navíc trochu štěstí, hodně odvahy a notnou dávku chuti do stavění.