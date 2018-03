Sylva Svobodová, Novinky

Předsíň je neprávem šizená místnost. Projektanti na ní obvykle šetří, a tak je v bytových domech často o velikosti pětníku. Když se pak čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi má vypravit k odchodu, připomíná to boj o přežití. Obléknout se do kabátů, vestoje přezout do bot, vzít deštník, odložit tašky a hledat klíče... To na pár metrech čtverečních vysílí. Zařídit funkčně malý prostor vyžaduje přemýšlení nad každým detailem.

Odolná podlaha a hodně světla

Vstupní prostor bytu či domu je hodně zatěžovaný. I když si přede dveřmi očistíme boty o rohožku, zrnka písku či bláta na podrážkách ulpí. Podlaha v předsíni dostává zabrat a udržet ji v čistotě není nic jednoduchého. Proto volíme krytinu, která nám při úklidu pomáhá.

Kolekce do předsíně: botník, věšák, lavice. Součástí botníku je zrcadlo. Věšák v provedení černý lak, lavice černě mořený dub - vlevo. Věšák Metro je z broušené oceli. Je elegantní, jednoduchý, s dobrou stabilitou a malými nároky na prostor (BoConcept).

Oblíbená je protiskluzová dlažba, spíše tmavší barvy, protože na ní znečištění není tolik vidět. Možností je i slinutá podlaha s minimální nasákavostí, odolný přírodní kámen, linoleum či PVC. V posledním případě volíme ale pouze nejvyšší kvalitu, aby se nám podlaha záhy neprošlapala.

Nevhodné jsou celoplošné koberce (možností je pouze kusový koberec z juty či kokosu, který se rychle vyklepe, vysaje). Nedoporučuje se ani dřevěná podlaha, zvláště jsou-li v bytě zvířata.

Předsíňová stěna, či vestavěná skříň?

V předsíni je důležité dobře vidět. Přirozené světlo vstoupí do místnosti třeba venkovními dveřmi, které volíme prosklené s mléčným zabarvením. Propustí světlo dovnitř, ale zamezí pohledům zvědavců z ulice. Jestliže máme možnost, volíme luxfery (skleněné bloky) nebo pořídíme s pomocí odborné firmy světlovod (speciálním potrubím přivádí venkovní světlo do interiéru). Volíme i více zdrojů umělého světla. Kromě hlavního stropního svítidla je praktické zakomponovat i bodové. Třeba do sádrokartonového podhledu nebo stěn. Bodová svítidla lze natáčet a směrovat tok světla tam, kam právě potřebujeme. Výmalba v předsíni má být spíše světlá, aby se místnost opticky zvětšila. Stěny je dobré opatřit omyvatelným nátěrem, protože pak nešpiní a nedělají šmouhy na kabátech. Kdo nemá rád sněhově bílou, protože je studená a neosobní, může zvolit lehký vanilkový, meruňkový nebo olivový odstín.

V předsíni se neobejdeme bez šatní skříně, věšáku a botníku. Můžeme zvolit klasickou předsíňovou stěnu nebo zainvestovat do vestavěného nábytku na míru.

Vestavěné skříně jsou až ke stropu, dokonale využijí každičké místo (do horních polic uložíme sezónní věci, které nepotřebujeme tak často). Vnitřní uspořádání skříně volíme podle potřeb rodiny (zakomponovat lze mj. i botník, pojízdné zásuvky, otevřené police). Pojízdné dveře vestavěných skříní mohou mít dezén rozmanitých dřevin v kombinaci se sklem, ale i celoplošným zrcadlem (je praktické, můžeme před odchodem překontrolovat svůj vzhled).

Předsíňové stěny lze u specializovaných firem rovněž seskládat a kombinovat z různých prvků (botníků, šatních boxů, pojízdných zásuvek a polic). Máme-li rádi jednoduchost, postačí nám stěna s háčky, botník a police na odložení rukavic, klobouků. Děti a starší osoby ocení i lavici nebo sedák, na kterém se pohodlně přezují do bot. Jeho výška by měla být podstatně nižší, zhruba 40 cm od podlahy.

Elegantní doplňky

Předsíň nemusí být vůbec fádní, právě naopak. Uplatní se v ní různé solitéry a vtipné doplňky, které můžeme pojmout jako třešinky na dortu nebo, chcete-li, designové lahůdky. Třeba věšáky: na trhu je velký výběr rozmanitých tvarů i materiálu (nejčastěji kombinace chrom, kůže), které zpestří daný prostor.

Vtipné jsou i skříňky, obouvací lžíce a háčky na klíče. Dobrý výběr nabízí i doplňky na odkládání deštníků. Obvykle jsou z nerezu, ale elegantně vypadají i v kombinaci s kůží. Nebojme se ani vydat směrem k plastu. Jeho barevné provedení a nápadité tvary předsíň jedině oživí.