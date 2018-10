Gisela Růžičková, Právo

Nepochybný význam má plot i v oblasti estetické. Také vypovídá o vkusu vlastníka. Proto by měl být způsob oplocení minimálně přirozenou součástí architektury domu. Charakter plotu, jeho tvar, výška, materiál a konstrukce by měly být i v souladu s okolím.

Plot v městské zástavbě se bude lišit od plotu na vesnici či v chatové oblasti. U rodinného domu oplotíme předzahrádku, která obvykle vyplňuje prostor mezi domem a ulicí, u rekreačních chalup zvolíme nízký nebo živý plot. Pozor na vysoké ploty, které mohou vytvářet stísněnou atmosféru, zatímco nízké ploty prostředí opticky rozšiřují.

Některé druhy plotů dokonce ovlivňují mikroklima v zahradě. Zejména tam, kde se pozemek svažuje, není dobré klást do cesty chladnému vzduchu překážky. Takovou zábranou může být plný zděný plot. I když ztráta tepla v zahradě se zvětšuje i působením větru. Z toho důvodu je ideální ochranou proti větru živý plot nebo částečně propustný plot laťkový.

Konstrukce plotu

Základními konstrukčními prvky plotu jsou nosné sloupky, podezdívka, plotová výplň, případně plná zeď. Mezi pevností sloupku a plotu platí přímá úměra. Tedy, čím je sloupek pevnější, tím je pevnější plot.

Před osazením sloupků pro jistotu zakreslíme nejdřív koncové a rohové sloupky, umístění vrat a vrátek. Začínáme s osazováním sloupků rohových nebo vratových a dbáme na to, aby byly osázeny svisle a měly stejnou výšku.

Jámy pro základy sloupků, zděných podezdívek a ohradních zdí děláme minimálně 800 mm hluboké. Základy preferujeme nejčastěji betonové, ale můžeme je proložit i kamenem. A materiál? Na sloupky ze dřeva se osvědčil dub nebo borovice, ale můžeme použít i ocelové trubky pozinkované nebo povlečené umělou hmotou.

V oblibě jsou sloupky a podezdívky betonové i zděné cihelné z lícových plných cihel nebo z bílých vápenopískových cihel. Dáme-li přednost sloupkům kamenným nebo různým typům tvárnic, které se většinou neomítají, budeme dodržovat přesnost vazby.

Plotové výplně

Sloupky jsou důležité pro pevnost plotu, plotová výplň ovlivňuje zase vzhled celého oplocení. Výplň obvykle volíme s přihlédnutím k charakteru a k okolí domu.

Mezi nejjednodušší dřevěné plotové výplně patří vodorovná tyčovina. Přibíjí se svisle nebo šikmo, kdy vytváří tzv. myslivecký plot. Výplně mezi dřevěnými sloupky může být z latěk připevněných na páru prken. Ale paždíky (tzn. vodorovná prkna, na něž se připevňují latě) lze připevnit ke sloupkům z různých materiálů. Paždíky se do sloupků nezazdívají, aby je v zimě pracující dřevo neroztrhlo. Místo toho se do sloupků zazdívají pásky oceli jako kotvy. Teprve na ně se připevňují vodorovná prkna. Jestliže má dřevěná výplň zabránit pohledu do zahrady, přibijeme svislé latě z obou stran a vystřídáme jejich polohu.

Náročná na práci ani na prostor není výplň z drátěného pletiva. Základ tvoří pletivo různého vzhledu (čtyřhranné, čtvercové, kosočtvercové) z pozinkovaného drátu. Je k dostání s úpravou PVC v různých barvách. Ovšem prodávají se i dekorační pletiva z ocelových pozinkovaných vlnitých drátů potažených umělou hmotou, nahoře zakončená oblouky nebo vlnitými dráty.

Na pohled hezčí, ale dražší je jednoduchý kovový plot z drátěného pletiva v kovových rámech, které se připevňují ke sloupkům. Dojem výjimečnosti dodávají mřížové výplně klasických ornamentálních tvarů. Dnes se kované mříže s ornamenty osazují zpravidla na podezdívky mezi vyzdívané sloupky nebo mezi sloupky kovové, zakotvené do podezdívky.

Jednoduché mřížové ploty z kruhové nebo čtvercové oceli vsazené do rámu z ocelového úhelníku nebo spojované páskovou ocelí působí ojediněle i u moderního rodinného domu. Vyjímají se tam, kde chceme otevřít pohled za plot.

Na výběr jsou i montované systémy z hliníkových povrchově upravených dílců vypalovanou barvou, které se spojují šrouby ukrytými v lištách. Systémy jsou variabilní, ať už jde o vzory, šířky, výšky i délky. Výhodou je bezúdržbová povrchová úprava a nízká hmotnost při zachování dostatečné pevnosti podobně jako u plastových plotů.

Vrata a vrátka

Součástí celkového oplocení zahrady jsou vstupní vrátka a vjezdová vrata. Proto je řešíme spolu s oplocením v jednotném stylu. Spojení materiálů by mělo působit organicky a vkusně. Pamatujme, že křídla vrátek i vrat se musí otevírat dovnitř pozemku. U vstupu nezapomeňme na zvonek, domácí telefon, schránku na dopisy, případně plynoměr a elektroměr, které jsou většinou součástí sloupků.

Prvkem některých plotů je upravený prostor pro popelnici. Šířka vrátek závisí na provozu, ale měla by mít alespoň jeden metr. Zato šířka vjezdových vrat závisí na šířce auta, takže volíme rozměr 2,5-3 m.