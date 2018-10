Gisela Růžičková, Právo

Tyto ryze přírodní produkty se svým vzhledem a použitým materiálem hodí nejen do venkovského stavení s rustikálně stylizovaným interiérem, ale i do moderních interiérů. Kvalitu nabízejí dřevěné podlahy palubkové, vlysové, parketové, dřevěné lamelové vícevrstvé nebo z plného masivu.

Celomasivní podlahy



Masivní selské prkno. Je typickým zástupcem podlahy, kterou používáme v obou typech interiérů. V průřezu ho tvoří 15 mm masivního dřeva. Jednotlivé díly podlahy jsou spojeny na podélné straně zámkovým spojem, čelní strana se spojuje principem perodrážka. Podlahové díly se k podkladu lepí celoplošně. Tento typ podlahy se hodí i do interiérů s podlahovým vytápěním.

:.Dobře zrenovovaná podlaha z vlysů poskládaná do tvaru stromečku, s použitím oleje na povrchu, je dominantou i v moderním interiéru (Stopka Miele, renovace od 500 Kč/m2).

Lamelová masivní podlaha. Vyrábí se z 10mm dřeva několika druhů – javoru, jasanu, třešně, buku pařeného či různých variant dubu. Tento typ podlahy zvolí ti, kteří chtějí dodat obytným prostorám na mimořádnosti. Podlaha se lepí k podkladu celoplošně. Podélný i čelní spoj se provádí systémem perodrážka.

Jednotlivé díly jsou už z výroby připraveny tak, že při pokládce odpadá broušení, tmelení, lakování či olejování. Například u podlahy Tilo Inline Masiv je v nabídce systém překližkových pásek, zaručujících stabilitu podlahy, bez nutnosti blokového lepení podlahy.

Ceny dřevěných podlah (m2/Kč bez DPH): Masivní selské prkno 2000–2600 Jednolamelové selské prkno 1600–3000 Masiv 1350–2350 Dvouvrstvá podlaha 1000–3000 Třívrstvá podlaha 1500–4700 Dýhovaná podlaha 900–1200

Plovoucí čtvercové parkety. Také tyto parkety dodávají výrobci povrchově upravené speciálním akrylátovým lakem naneseným v pěti vrstvách a vytvrzeným UV zářením. Horní vrstvu tvoří dřevěná nášlapná lamela o síle cca 4 mm. V případě poškození dovoluje mnohonásobnou renovaci (broušení, tmelení, kytování).

Střední vrstvu tvoří HDF-deska (dřevovláknitá), která dobře odolává změnám teploty a vlhkosti. Spodní část se skládá z protitažné fólie, která zajišťuje desce stabilitu a zabraňuje pronikání vlhkosti z podkladu. Čtvercové parkety mají většinou rozměr 14x385x385 mm.

:.Také pařený buk vypadá v prostoru více než zajímavě. Doplněný nábytkem v bílé barvě vytvoří příjemný kontrast (Sortim, thermo buk mezzo – 1093 Kč bez DPH/m2).

Vlysová podlaha. Tento typ celomasivní podlahy tvoří jednotlivá prkénka (tzv. vlysy), která jsou nejčastěji poskládaná do tvaru stromečku. I tuto podlahu lze renovovat v případě poškození bezproblémovým přebroušením povrchu. Po vyčištění a zbavení prachu se povrch podlahy lakuje nebo olejuje.

Vícevrstevné podlahy

Vícevrstvé dřevěné plovoucí podlahy mají nejméně dvě výhody: jednoduchou pokládku a velký výběr dřevin v nášlapné vrstvě. Při volbě dřeva je rozhodující funkce a zatížení dané místnosti. Například podlaha s tenkou dýhou se nehodí do předsíně, do kuchyně ani do dětského pokoje. Stejně tak se nedoporučuje do bytu s domácími mazlíčky.

:.Dřevěná podlaha se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování a skvělým povrchem, který je mimořádně odolný vůči oděru a lehce se udržuje (Tilo, kanadský javor, 2649 Kč/m2 bez DPH).

Naproti tomu je ideální do obývacího pokoje nebo ložnice, kde navodí příjemnou atmosféru. Oblíbené jsou domácí dřeviny, jako je buk, dub, jasan, smrk, borovice, modřín, ale také javor, bříza, americká třešeň, ale i exotický merbau, teak, bambus i wenge. Na výběr jsou i různé plovoucí typy od parketových (klasické čtvercové parkety mozaikového typu) až po selská (prkna).

Třívrstvé konstrukce

Krycí vrstva jednolamelového selského prkna se skládá z kusu 3,5 mm masivního dřeva. Střední vrstvu konstrukce tvoří smrkový laťkový překlad, spodní část podlahového dílce je z jehličnatého dřeva. Třívrstvá skladba je lepena křížem, takže vylučuje jakékoli pnutí dřeva i samotné podlahy. Podlaha se pokládá buď plovoucím způsobem bez užití lepidla, nebo se celoplošně lepí.

Třívrstvá parketa je oblíbená díky možnosti výběru z mnoha druhů dřevin. Pokládá se plovoucím systémem a hodí se pro podlahové vytápění. Tato parketa je charakteristická slepenými lamelami z podélné i čelní strany, což zajišťuje těsnou a ucelenou krycí vrstvu. Středová vrstva se svisle stojícími letokruhy zabezpečuje vysokou tvarovou stabilitu a pevnost. Díky ofrézování dílce až po lakování je zaručen průběžně rovný lak.

:.Dřevěnou podlahu si můžeme pořídit i do koupelny, ale jedině v případě, že ji položíme z kvalitní dřeviny-vlevo. Tmavší tónování dřeva kouřením připomíná exotické dřeviny, které lze skládat do různých vzorů a barevných kombinací (Sortim)-vpravo.

Podlaha ze selského třívrstvého prkna je vyrobená z jehličnatého dřeva, jehož charakteristické hrubé žilkování a suky vytvářejí elegantní vitalitu. Horní část podlahy tvoří 3,5 mm masivního dřeva, prostřední díl smrkový laťkový překlad a spodní díl je z jehličnatého dřeva. Zajímavý vzhled vyplývá jak z míchání různých šířek dílců, tak i z tepelných úprav dřeva.

Dvouvrstvé konstrukce

Také podlahy s dvouvrstvou konstrukcí je zapotřebí celoplošně lepit na připravený podklad. I tato kategorie podlah zahrnuje dvouvrstvou lamelu, parketu a prkno. Jejich společnými znaky jsou lamely slepené z podélné a čelní strany, jimiž se docílí těsné a kompaktní krycí vrstvy. Nosnou část dílu tvoří smrkové laťky a horní nášlapnou část představuje 3,5 mm masivního dřeva. Díky nízkému tepelnému odporu jsou i dvouvrstvé konstrukce vhodné do místností s podlahovým vytápěním.

Jak na údržbu a ošetření

Masivní i vícevrstvé plovoucí podlahy jsou už při výrobě opatřeny několika vrstvami odolného tvrzeného laku. U masivní podlahy si můžeme povrchovou úpravu zvolit. Na výběr máme lak nebo olej, záleží na vkusu, ale i na zatížení podlahy.

:.Interiér si lze sladit stylově i materiálově tak, že na podlahu a stěny zvolíme ucelený systém (obklad E3) a doplníme jej o police (Tilo, Hobo Longline ořech – 1222 Kč bez DPH/m2).

Lakovaná podlaha, v lesklém nebo matovém provedení, je praktičtější, lépe se udržuje a je odolnější vůči vlhkosti. Při poškrábání ji ale musíme přebrousit a znovu nalakovat po celé ploše.

Olejovaná dřevěná podlaha s voskovou vrstvou na povrchu má jemný sametový vzhled, zdůrazňuje přirozenou strukturu a barvu dřeva. Poškozená podlaha se dá ošetřit lokálně, lépe odolává oděru a neklouže. Musí se ovšem častěji ošetřovat různými druhy olejů podle dřeva.

Struktura dřeva Kartáčovaná – při kartáčování se rané dřevo z letokruhů, narostlých na jaře, vykartáčuje plastovými kartáči s brusnými zrny, čímž vznikne vzhled rustikální jakoby vymyté podlahy. Broušená – broušením se docílí hladkého rovného povrchu s lehce zkosenou podélnou hranou u olejovaného nebo surového povrchu. Louhovaná – louhování zastavuje proces žloutnutí dřeva jehličnatých stromů, takže jeho struktura je tónovaná a dává dřevu krásnou patinu.

I když dřevo péči vyžaduje, údržby dřevěné podlahy se nemusíme obávat. Kromě pravidelného vytírání podlahy do sucha ji průběžně ošetřujeme speciálními přípravky vyrobenými na bázi vosku, které se nanášejí hadrem v tenké vrstvě. Hodí se jak na lakované, tak i olejované povrchy.

Přípravek působí na dřevo tak, že jeho olejová složka se vsákne do póru a vosková složka zůstává na povrchu a chrání dřevo proti mechanickému poškození. Správně udržovaná dřevěná vícevrstvá podlaha bude sloužit desítky let.