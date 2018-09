tnk, Novinky

Při pořizování oken je třeba dbát nejprve na to, aby okno přišlo co nejméně do styku s deštěm a se sluncem, oproti vnější ploše fasády by tak mělo být posazeno cca 10 až 15 cm dovnitř.

Dvojité sklo snižuje tepelné ztráty

Dvě tabule skla oddělené vzduchovou vrstvou dokonale těsní a dovedou nejlépe oddělit prostředí venku a uvnitř, a tím snižují tepelné ztráty a šetří naše peníze. Vzdálenost mezi skly je vymezena distančním rámečkem, který je naplněn vysoušecím prostředkem. Okna se díky tomu nezamlžují.

.: Velkorysé řešení oken pozvedne vzhled celé ho domu. foto: Právo/archiv firem Internorm a Bachl

Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn pružným tmelem, který reaguje na změnu teplot změnou objemu. Izolační sklo, jehož vnitřní tabule je na povrchu opatřena speciální vrstvou, která odráží teplo zpět do místnosti, je až trojnásobně dražší než sklo obyčejné. Investice do něj se ale vrátí v podobě ušetřených financí za vytápění.

.: Světlý prostor je jako stvořený pro milovníky přírodních krás blízkého okolí. Velká okna-dveře musí být ale dobře izolovaná.foto: SPACE4LIVING

Snížením spotřeby energie u vytápění a dobrým těsněním také klesne vypouštění škodlivin do atmosféry a zamezí se plýtvání zdrojů, takže výběrem správných oken chráníme životní prostředí.

Okna do domu u rušné silnice

Pokud bydlíte u rušné magistrály a nevíte co si počít s hlukem, tak jedním z řešení pro vás mohou být dvojskla a trojskla. Optimálního účinku docílíte za použití vrstveného skla, které dobře absorbuje zvuk.

Výhodou vrstveného skla je neoddiskutovatelně i jeho bezpečnost. Pokud máte děti tak nemusíte mít strach, že by se zranilo úlomky skla z okna. Při rozbití okna totiž sklo ulpí na vnitřní plastové fólii.

.: Folie může sloužit i jako zastínění.foto: archiv Profolie

Fólii si na obyčejné okno můžete lehce nainstalovat sami, hodí se na jakýkoliv typ okna.

Sladit barvu parapetů s oknem je efektní

Trendem jsou okna sněhově bílá, která díky plastu jsou velmi snadno udržovatelná. Pokud s barvou okna sladíte i parapet, můžete lehce zútulnit vzhled exteriéru. Zkuste si pořídit parapety třeba z nevšedního materiálu - corianu.

.: Panel a parapet z corianu má nevšední designovou strukturu, která oživí interiér.foto: Marotte

Široká paleta barev umožňuje sladit parapet perfektně s barvou okenních rámů. Volte je ale s ohledem na celkový charakter budovy, a pokud bydlíte v domě se sousedy, poraďte se raději i s nimi.