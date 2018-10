tnk, Novinky

Asi každý kuchař potřebuje mít v kuchyni dvě perfektně fungující věci: troubu a sporák. Sporák je pro kuchyně lepší klasický, plynový, který je už ale v řadě domácností raritou.

.: Indukční deska umí poznat i správnou teplotu oleje na smažení.foto: Siemens

Funkční sklokeramická deska ale poslouží stejně dobře. Novinkou je deska s automatickou kontrolu teploty a regulaci výkonu pro vhodnou přípravu jídla. Nemusíte se pak obávat, že něco připálíte.

Péct dlouho a pomalu se vyplatí

Co se pečení týče upřednostňují kuchaři dlouhodobé pečení při nízké teplotě, to bylo doposud doménou profesionálních kuchyní. V jídle připravovaném tímto způsobem je uchováno maximální množství nutričních a organických látek, enzymů, vitamínů a minerálů, což znamená velké plus pro zdraví.

.: Trouba s šestým smyslem sama zvolí optimální teplotu pro pečení vloženého pokrmu a umožňuje zdravé pozvolné pečení i pečení v páře.foto: Whirlpool

Dnes už si můžete vybrat například troubu s automatickou či poloautomatickou pečící funkcí, taková trouba sama reguluje teplotu, vlhkost, pohyb vzduchu a zdroj tepla a nastaví ideální podmínky pro přípravu nejrůznějších pokrmů.

Praktická je zásuvková chladnička

Ten, kdo v kuchyni tráví delší čas, asi nejvíce ocení, když má ingredience ihned při ruce. Lednice v zásuvkách je tak perfektním řešením pro ty, kteří vědí kdy, kam pro co sáhnout.

.: Další varianta superpraktické lednice je navržena pro více lidí, kteří spolu žijí v jednom bytě - každý má své vlastní malé oddělení. Tento návrh lednice byl oceněn cenou Design Laboratory 2008.foto: Electrolux

Zajímavé je řešení lednice se zásuvkami s různou teplotou. Horní zásuvka s vyšší teplotou je určená pro zeleninu, mléčné výrobky a víno.

.: Zásuvková lednice se zabuduje pod kuchyňský pult.foto: Scholtès

Ve spodní chladnější zóně lze skladovat ryby a maso. K potravinám je tak lehčí přístup a kuchař se tak nemusí zbytečně zdržovat.