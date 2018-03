Novinky

U háčkového nástěnného věšáku je dobré věnovat pozornost tomu, zda je opatřen věšákovou stěnou. Zeď by rozhodně měla být něčím zakrytá, aby ji na podzim a v zimě neznečistily mokré kabáty.

.: Předsíňové stěny mívají povrch za věšákem vyhovující.foto: archív firem Amber Interier, Abitaire, Dřevotvar Jablonné, Ikea

Pro povrch věšákové stěny se tím pádem nejlépe hodí nesavý povrch, nejlepší volbou bude umělá hmota, nerezový kov nebo sklo.

Jak upravit dřevěný věšák



Pokud už chcete investovat do dřevěného věšáku nebo si jej vyrábíme sami, tak nezapomeňte dřevo zabroustit a dejte pozor na to, aby byl vhodně nalakován. Surové dřevo by vám dobře neposloužilo. Návod, jak vyrobit věšák do předsíně, najdete zde.

.: Vhodný nátěr je nezbytností.foto: archív firem Amber Interier, Abitaire, Dřevotvar Jablonné, Ikea

Klasický tyčový věšák má oproti nástěnným věšákům tu výhodu, že nevisí na zdi a tudíž se vyhnete vrtání. V některých bytech je totiž třeba vrtat do betonu a pořídit si k tomu speciální vrták s tzv. "diamantovým hrotem".

.: Stěnu můžete vyrobit i sami z klasických planěk na plot. U tohoto věšáku je dobře zvolená velikost rovných háčků. foto:Truhlářství Jiří Vencl



Kromě věšáku by mělo být v předsíni nebo rovnou v předsíňové stěně místo na deštníky (nejlépe se hodí nerezový koš) a také odkládací prostor na klobouky a čepice. Také se hodí věšák na klíče. Návod na jeho výrobu naleznete zde.

.: Věšáky a věšáčky.foto: a-nábytek, Ikea, nábytek Atan, Sconto

Častou chybou při výběru věšáku jsou příliš krátké věšákové háčky. Pokud si pořídíte rovné háčky o délce cca 2,5 až 3 cm, můžete mít vy i vaši hosté problémy s pověšením kabátů. Volte je tedy alespoň čtyři centimetry dlouhé.

.: Správně zvolené háčky.foto:nábytek Atan



V bytě jistě užijete ještě jeden praktický věšák, tzv. němého sluhu, což je věšák na několik málo věcí, které si člověk jenom na chvíli odloží nebo které si přichystá na druhý den do práce.

.: Sluhové mají cca 1 m na výšku.foto: TON, Sconto



Němého sluhu oceníte pokud máte nepořádné hosty, kteří si právě chtějí odložit některý ze svých svršků. Vejde se na něj oblečení pro jednu osobu, navíc se dá snadno přemísťovat, tím pádem je velmi praktický.