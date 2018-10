Novinky

Dřevěná podlaha nebo podlaha jako ze dřeva nikoho neurazí, naopak dřevo je skvělý materiál a do interiéru se výborně hodí, zejména tehdy, pokud máte nábytek převážně v provedení z přírodních materiálů.

.: Podlaha v provedení imitace "selských prken". foto: Právo/archiv Hornbach

Letos jsou v kurzu podlahy, které jsou nápodobou starých selských podlahových krytin z dlouhých pásů dřeva. Na nich výborně vyniká struktura dřeva a letokruhy.

V kurzu jsou i žíhané parkety

Dalším oblíbeným vzorem jsou parkety skládané tak, aby bylo docíleno „žíhaného efektu“, podlaha pak vypadá trochu jako trávník. Parkety jsou řazeny za sebou a díky své různé barevnosti vytvářejí zajímavý efekt, jak vidíte dole na obrázku.

.: Moderní "žíhaný efekt" na parketách.foto: Proparket.czPokud uvažujete o koupi podlahy a chcete, aby vypadala jako dřevěná, ale byla co nejlevnější, tak hádáte správně, nejlevněji vás vyjde podlaha z PVC.

Podlaha, co neruší sousedy



Linoleum je sice imitace a ta navždy už jenom imitací zůstane, nemá ten správný zvuk při nášlapu jako dřevo, ale nezoufejte, někdy to může být i výhoda. Kdy?

.: Parkety jsou tak oblíbené, že se objevují i jako obložení stěn pokojů. foto: Proparket.cz

Třeba pokud bydlíte v panelovém bytě a máte pod sebou sousedy. Kdyby jste si totiž pořídili dřevěnou podlahu, tak by kroky i upadnutí předmětů na zem vaši sousedé velmi dobře slyšeli a jistě by jim to nebylo milé. Takže zaprvé lino je tišší. A zadruhé je nepochybně méně náročné na údržbu.

.: Nezapomeňte, že obrubou parket je možné velmi prakticky vést kabely od počítače, ledničky, světla apod. foto: Proparket.cz

Za další se v něm nedrží bakterie a je tedy velmi vhodné pro malé děti a také pro alergiky, protože lino má antistatický účinek vůči prachu. I lino se vyrábí v trendy odstínech, a pokud vás zaujala podlaha ze starých selských prken, tak vězte, že ji můžete mít i v provedení PVC. Prohlédněte si tuto variantu na následujícím obrázku.

.: Linoleum v mnoha vzorech a provedeních.foto: Koberce Trend



Zlatým cenovým středem jsou laminátové podlahy, které jsou lehce složitelné a dřevo imitují naprosto bezchybně. Často tuto podlahu ani od pravé dřevěné nerozeznáte. Nevýhodou je ale nemožnost renovace, tuto podlahu můžete při poškození pouze vyměnit.

.: Laminátovou podlahu od pravých parket nepoznáte.foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

Nejdražší, ale nejlepší je samozřejmě klasická dřevěná podlaha z pravých parket. Když se vám sešlapou nebo ztratí lesk, můžete si je nechat zbrousit a znovu nalakovat.

.: Parkety v moderním "žíhaném" designu.foto: archiv firem Osram, Philips, Verolight

Vydrží celé generace, ale zase je zde možnost rozšíření jejich spár. Každá podlaha má něco do sebe a je třeba s ní zacházet úměrně jejím vlastnostem.