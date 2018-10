Novinky

Letos jsou v trendu koberce připomínající trávník. Jejich vlasy jsou střiženy jednou nakrátko jednou nadlouho a vy tak máte dojem, že jdete po skutečném trávníku. Velmi oblíbené jsou koberce z přírodních materiálů - novozélandské vlny. Přednostmi těchto koberců je právě vysoký vlas, konstruovaný tak, aby se netřepil, neslehl a nesešlapal se. Koberec je díky těmto vlastnostem velmi měkký a příjemný na nášlap.

.: Hebký koberec připomínající trávník. foto: Právo /archiv firem Avanti-koberce, Bakero-koberce, Carpet design, Interdesign a Rali Hebký koberec připomínající trávník.

Tyto designové koberce dávají interiéru novou kvalitu na pohled a na dotek. Novinkou jsou koberce s vlasem z polyesterového vlákna, upevněného vlněnými uzlíky. Díky této speciální konstrukci má vlas velmi podobné vlastnosti jako tráva. Ač se jedná o velmi jemný a měkký koberec, vlákno neslehne a nesešlape se.

.: Huňatý koberec otáčejte aby jej tlak nábytku neponičil.foto: archiv Voïvo Wool

Koberec může vizuálně zmenšit nebo zvětšit velikost vašich pokojů. Tmavá barva a velké vzory místnost opticky zmenšují a zútulňují, světlé barvy a drobné vzorky ji naopak zvětší. Takže barvu volte podle prostorových dispozic.

.: Koberec s moderním zvířecím vzorem.foto: archív Dům a Bydlení

Máte - li zvířátka, nebo děti tak rozhodně nekupujte bílý koberec. Zkuste volit třeba koberec v barvě srsti vašeho domácího mazlíčka. Chlupy na něm nebudou tolik vidět. Zauvažujte také nad tím, jaké má drápky, koupit tzv. smyčkový koberec s vysokým vlasem by se vám nemuselo vyplatit.

.: Moderní je i vzor "spirála".foto: archiv Voïvo Wool

U koberce s vysokým vlasem dejte pozor, aby nebyl příliš zatěžkán, třeba masivním kusem nábytku. Mohlo by vám to váš koberec dost poničit. Dejte si také pozor na práškové čističe koberců, v kobercích s vysokým vlasem by mohl prášek zůstávat a vy by jste ho jen těžko odstraňovali.

Na co si dát u koberce pozor

Ručně tkané koberce z vlny se nesmějí prát a neměly by provlhnout až na zadní stranu, takže pokud je váš koberec vážně zněčištěn tak jej nechte vyprat v chemické čistírně specializované na střižní vlnu.

Nový huňatý koberec je lépe vysávat klasickou hubicí než rotačním kartáčem. Vlněné koberce vám budou ještě několik měsíců pouštět vlas, ale nebojte se, jedná se o zbytky vlasů z poslední fáze výroby a ty do tří měsíců zmizí. Koberce s vyšším až dlouhým vlasem je lépe vysávat pouze s nástavcem na čalounění se středním sacím výkonem, nikoliv na maximum.

.: Spirálový koberec v teplých barvách. foto: archiv Voïvo Wool

Vlna je sice poměrně náročná na údržbu, ale je jedním z nejkvalitnějších materiálů pro koberec, její velkou výhodou je, že je odolná proti popálení.

Huňaté vlňené koberce se ale hodí spíše do ložnic a obývacích pokojů než do místností, kde je vysoký provoz. Tam zvolte raději korerec s kratším vlasem, který je lépe čistitelný. Vlněné koberce totiž nepatří zrovna k těm nejlevnějším.

.: Jednoduchou minimalistickou ložnici zútulňuje huňatý koberec.foto: Home Style

V ložnici vám udělá velkou službu, bude prostor zútulňovat, a jelikož je huňatý koberec na pohled velmi teplý a hebký bude dotvářet atmosféru místnosti, která s ním bude jako stvořená pro odpočinek.