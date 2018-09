Novinky

Ze statistik vyplývá, že do např. bytů (s výjimkou přízemních) se zloději z 91 % dostávají dveřmi.

Certifikované bezpečnostní dveře znemožní nebo alespoň na velmi dlouhou dobu ztíží případnému pachateli možnost vniknutí do objektu a jsou odolné proti páčení, vyražení, proražení, rozražení zárubní, vysazení dveří na straně pantů, odvrtání zámku nebo vložky, vyříznutí zámku atp.

Dveře mají různou úroveň zabezpečení

Z bezpečnostního hlediska se dveře rozdělují podle evropských norem do šesti bezpečnostních tříd. Dveře 1. a 2. kategorie nelze nazývat bezpečnostními. Dveře 5. a 6. kategorie se používají ve speciálních budovách, jako v bankách a v obchodech.

.: Zámků od dvěří je nepřeberné množství a nabízejí různou úroveň zabezpečení.foto: archív firem SV-Agency, Tondach, J. PRÖPSTER, Access Thru Biometrics, Sherlock, Jablotron a Napako

V bytech a rodinných domech a na úřadech se používají dveře 2. 3. a 4. kategorie, dveře 3. a 4. kategorie jsou vyžadovány většinou pojišťoven. Pokud si tedy budete chtít byt pojistit tak vás jistě bude čekat investice do bezpečnostních dveří, která vás přijde na 8 - 20 tisíc.

.: U vchodových dveří by měla být funkčnost na prvním místě. Na ozdobné zámky z lehkých materiýlů a mosazné kliky raději zapomeňte.foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

Od firmy, od které bezpečnostní dveře koupíte, si nechte pro pojišťovnu rovnou vystavit doklad, potvrzení bezpečnosti dveří. Mělo by to být samozřejmostí a vám se může v budoucnu hodit.

Kvalitní bezpečnostní dveře mají tuhou konstrukci

Kvalitní bezpečnostní dveře jsou vždy tuhé kovové konstrukce, s oboustranným pancéřováním plechem, ocelovou kostrou a rozvorovým uzamykacím systémem.

Dveře jsou obvykle zajištěny v několika bodech a musí být vybaveny kvalitní bezpečnostní vložkou odolnou proti odvrtání, vyhmatání planžetou i vůči vibračním planžetám. Vlastní dveře jsou rovněž vybaveny speciální ochranou vložky a zámku.

.: Zárubeň, kterou jen tak nevypáčíte, je zasazena do betonu.foto: archív firmy NEXT



Moderní bezpečnostní dveře musí splňovat nejen nejpřísnější technická kritéria. Mohou být i vkusnou součástí interiéru, mají povrchy z masivního dřeva, nebo jsou dýhované, z laminátu nebo ze speciálních povrchů pro použití v exteriéru. Počet možných kombinací barev a designů je vysoký.

Jak vylepšit stávající dveře



Při úpravě lze ve většině případů použít stávající dveře, pouze pokud by byly úplně zničené, nebo zcela nevhodně zvolené tak by to nebylo možné. Přeměna dveří ve dveře bezpečnostní většinou probíhá přímo na místě.

.: Také můžete místo dveří pořídit pořádného hlídacího psa.foto: archív firmy NEXT



Dveře jsou pak z vnitřní strany opencéřovány plechem, který je upevněn na vruty do nosného rámu dveří. Zamezuje to proražení, proříznutí a dalším jiným způsobům napadení z vnější strany dveří.

Dveře jsou zajištěny v několika bezpečnostních bodech. Trezorový zámek má bezpečnostní vložku a můžeme jej ovládat přímo z bytu a to bez použití klíče. Vnitřní povrchou úpravou dveří je často čalounění, jehož výplň zároveň dobře slouží jako zvuková izolace.

Mimo bezpečnostních dveří jsou důležité i další ochranné prvky, bezpečnostní fólie na sklo, mříže a rolety.