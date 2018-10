Novinky

Pojďme se podívat, jak vypadá taková reálná kuchyň, a jak kuchyň velkolepá nebo kuchyň pro velkolepého uživatele a labužníka.

.: Bílá nepraktická kuchyň pro Mrazíka .foto: Amica

Nejnovějšími trendy je použítí ušlechtilých materiálů, exotických druhů dřeva a materiálů s vysokým leskem. Kuchyně se také stále více otevírají do obytného prostoru, prolínají se s ním, nebo se obytným prostorem rovnou stávají.

.: V trendu je užití surových materiálů v kombinaci s hladkými. Květinové vzory jsou zase in. Květinová expozice Stopka.foto: Novinky / Eva Rajlichová

Krb dávno nahradila obrazovka, která bývá často sofistikovaně zabudována v samotné kuchyňské lince. Častou součástí kuchyně bývá i barový pultík, který umožňuje, aby osoba, která vaří byla v kontaktu s hosty.

.: Barový pult - vždy připraven pro nečekanou návštěvu.foto: PRÁVO/Václav Jirsa, Jaroslav Hejzlar a archív

Minimalizmus verzus klasika

Minimalizmus padesátých a šedesátých let 20. století má stále své velké užití. Jeho součástí je strohost linií a čistota tvarů. Oproti tomu se ve většině domácností setkáme s kuchyněmi, kterým ornament a bohatá dekorace není cizí. Často nesou nádech starých venkovských kuchyní.

.: Méně ale někdy znamená více....foto: PRÁVO/Václav Jirsa

Tento „historizmus“ se stal něčím negativním. Co je staré, to není „in“. Ve většině domácností to však „in“ je a není na tom nic špatného, naopak. Ornamenty a zdobnost jsou projevem uměleckého ducha. Strohost panelových domů také byla „in“, ale nakrátko. Vraťme se tedy pár let nazpět a nechme se inspirovat.

.: Kuchyň v klasickém stylu, inspirujte se! Tady je cítit a vidět teplo domova.foto: archív firem Abitaire, Blum, Oresy, kuchyně Eso

Pravdou je, že bohatší ornament zpravidla vyžaduje také náročnější údržbu. Když máme skleničky s reliéfem, bude se nám na nich usazovat nečistota, ale občas to za tu trochu práce stojí.