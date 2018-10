Bohumír Bohata, Právo

Elektroinstalaci lze rozdělit do několika částí -jsou to vedení, rozvaděče, domovní spínače a zásuvky. Ale pozor! Práce na veškerých elektrických instalacích a zařízeních může zajišťovat jen pracovník, který má potřebnou kvalifikací. Laik, jímž je obvykle investor, může zasahovat vlastně pouze do rozmístění zásuvek, přístrojů nebo výběru designu.

Bezdotykové spínače

Často se používá bezdotykové spínání světla, hlavně v hygienických místnostech a tam, kde bychom měli s hledáním spínače problém. Proto se zde uplatňují snímače pohybu, reagující na neviditelné infračervené záření, vycházející z našeho těla. Když exteriérové snímače zaregistrují tepelné záření, automaticky se zapnou. Snímače také zajistí lepší orientaci ve tmě u domu a zároveň odhalí nevítaného návštěvníka na vašem pozemku.

Dnes již také existují moderní snímače s různým úhlem snímání a nastavitelnými parametry. K zapnutí či vypnutí jednoho světla, případně skupiny světel zapojených paralelně, se používá jednopólový spínač. Ovládání sériového přepínače je rozdělené na dvě části. Můžeme jím zapínat dvě světla z jednoho místa nezávisle na sobě.

Avšak variant existuje ještě více. Moderní elektroinstalační zařízení disponuje i regulátorem teploty, porovnávajícím požadovanou nastavenou teplotu s reálnou teplotou v místnosti a spínací prvek pak odevzdává signál zařízení na topení. Díky tomu nedochází k přetápění a následně pak ani ke zvýšení spotřeby energie.

Moderní spínače se vyrábějí v různých barvách.

Elektronické okenní rolety

Mnohé domy jsou vybaveny interiérovými žaluziemi a předokenními roletami, které jsou ovládány buď jednoduchými mechanickými, nebo i složitějšími elektronickými spínači.

K dispozici jsou ovšem i bezdrátová řízení činnosti těchto žaluzií na principu rádiového signálu. Toto centrální ovládání rolet, markýz a žaluzií se dá napojit na další systém, např. snímač rozbití okna. Ten po rozbití skla nechá žaluzie automaticky zatáhnout.

Bezpečnostní zásuvky

V domě a v bytě musíme zajistit co nejlepší ochranu před úrazem elektrickým proudem. Proto existují bezpečnostní zásuvky. V okamžiku, kdy proudový chránič zjistí, že z obvodu uniká proud, který by mohl být nebezpečný, napojení se okamžitě vypne přímo v zásuvce.

Imitace dřeva v zásuvkovém provedení.Foto: Plastic press



Používání těchto zásuvek se doporučuje především tam, kde je riziko úrazu elektrickým proudem největší. To je v dětských pokojích, kuchyních, koupelnách, dílnách a garážích. Dále je vhodné připojit k síti přes proudový chránič takové spotřebiče, jako jsou myčka nádobí, drtič odpadků nebo pračka.

Kontrola elektroinstalací

Mnozí uživatelé nových bytů nebo domů si představují elektroinstalaci jen jako pouhou změť kabelů a součástek, které jsou ukryté. Správné provedení elektroinstalace se kontroluje na stavbě dost složitě.

Proto je nejvhodnější ještě předtím, než se stěny zakryjí omítkami, bedlivě projít celý byt nebo dům a na místě se seznámit s tím, kde a jak se zapínají a vypínají která světla. Přirozeně, každý solidní architekt probere se svým klientem všechno do puntíku na papíře. Ale může se stát, že realita je jiná.

Takže se určitě vyplatí, když zkontrolujeme veškeré elektrorozvody včas, aby se mohly v případě potřeby jednoduše přemístit nebo upravit. Uživatel má správně dostat podrobné rozkreslení veškerých důležitých vedení, a to i s fotodokumentací. Postupuje-li na stavbě tímto způsobem, dá se většině problémů spojených s elektroinstalací předejít.

Z bezpečnostních důvodů se vyplatí nejen důkladná kontrola elektroinstalace, ale správně by měl uživatel také dostat její podrobné rozkreslení včetně dokumentace.

Chystáme rekonstrukci bytu

Jestliže provádíte rekonstrukci bytu, budou její součástí i opravy elektroinstalace. Především, pro rekonstrukci elektroinstalace je bezpodmínečně nutné si zajistit projekt. Bez něho revizní technik neudělá revizní zprávu, na jejímž základě pak elektrárny zapojí elektroměr.



Základem každé rekonstrukce je pochopitelně architektonický návrh. V něm by mělo být navrženo rozmístění veškerých zabudovaných zařízení a spotřebičů. A to včetně nábytku, protože i ten bývá vybaven elektrickými spotřebiči. Například když má osvětlené vitríny.

Mezi typické problémy starší elektroinstalace patří nedostatek zásuvek a z toho vyplývající změť prodlužovacích kabelů. Zásuvkové okruhy jsou často poddimenzované, a proto nejsou schopné zvládnou nové zátěže. Jističe a pojistky vypadávají anebo hoří instalace, také vypínače již dožily, špatně fungují, izolace vodičů nad světly se rozpadají apod.

Všechny práce související s elektroinstalacemi by měly být odvedeny technicky čistě, logicky a přehledně. Jde o činnost náročnou a složitou, takže ji musejí provádět jen skuteční odborníci. Postupujeme-li přitom tímto způsobem, docílíme kvalitní elektroinstalace a i díky tomu bude bydlení pro nás příjemnou a hlavně bezpečnou oázou.