Sporáky se stále vyrábí v celé škále - od klasických plynových až po ty nejmodernější opatřené sklokeramickou deskou. Ta si přes počáteční nedůvěru našla cestu do mnoha domácností - jejími přednostmi jsou zejména snadná údržba a možnost cílenějšího ovládání vaření.

Hitem posledních let varná deska s tzv. "slide" ovládáním - to je pro uživatele velmi přátelské, i když zpočátku je to proti klasickým kohoutkům poněkud nezvyk. Výrobci se předhánějí i v nejrůznějších vymoženostech, kterými desky doplňují.

"My jsme na trh na podzim uvedli desku, která má tvar delšího obdélníku, hrnce se tak při vaření rovnají vedle sebe, což je pro spotřebitele mnohem pohodlnější, " řekl Novinkám Ladislav Foret z firmy Mora Moravia. Jejich deska má na sobě navíc jako bonus pro pilné kuchaře hodiny, které ukazují čas.

Co vše zvládne

Funkční digitální displej umístěný v přední části sklokeramické desky od Siemens například informuje kuchaře o aktuálně nastaveném stupni vařen. Všechny varné zóny využívají navíc technologii powerBoost, která urychluje zvýšení potřebné teploty zvýšením výkonu varné zóny až o 50%.

Indukční deska umí poznat i správnou teplotu oleje na smažení. Foto Siemens



Pečicí senzor řídí zahřívání varné zóny a optickým a akustickým signálem a informuje o dosažení požadované teploty. Pánev už nemusíte kontrolovat ani dodatečně regulovat výkon varné zóny. Zároveň nedochází ke vznícení tuku ani k poškození pánve přehřátím.



Tichá domácnost

Na tichou kuchyni sází AEG Electrolux. Firma se dlouhodobě zaměřuje na to, aby její spotřebiče měly tichý chod - týká se to nejen myček, kávovarů ale kuchyňských odsávačů par. V kombinaci s efektním designem jde o poměrně výrazné zlepšení kuchyňského komfortu.

Bílá barva je dosažena u tohoto typu technologií tzv. ledové sklo. Barva se nanaší zespodu. Foto Karma ČeskýBrod

Do mnohých kuchyní pronikají barevné či nerezové spotřebiče, zůstává bílá klasika zákazníky stále velmi žádaná. Česká firma Karma Český Brod nabízí bílé provedení u trub, které není dosaženo lakováním plechu, ale použitím tzv. ledového skla. Bílá barva je na skle nanesena zespodu, takže nehrozí nebezpečí odření barvy popisu a symbolů na troubě při čištění nebo manipulaci.