Jana Špatzová , Právo

Klasický krb je vytápěcí těleso s otevřeným ohništěm. Historicky měl ale krb více funkcí - vařilo se v něm, byl zdrojem světla, v komíně se udilo maso a sýry. Klasický otevřený krb se vyvinul z ohniště. Pro větší účinnost byl časem doplňován krbovou vložkou a postupně se z něj vyvinuly další spotřebiče a vytápěcí tělesa.

Kde mu to bude slušet

Dřív, než se doopravdy pustíme do budování poměrně náročné stavby krbu, měli bychom si odpovědět na otázku, zda krb doopravdy chceme a dlouhodobě využijeme. Také bychom měli vědět, jak často a čím v krbu budeme topit. Zda jej chceme mít jen jako dekorativní prvek, nebo z něho vytvoříme pomocnou tepelnou jednotku. Jestliže máme v těchto otázkách jasno, je čas na zvolení správného místa.

:. Jednoduchá skleněná deska předsazená před otevřeným krbem zabrání vylétávání jisker. Zásobník na dřevo i sada nářadí jsou v jednotném stylu. Foto: Archív DůmBydlení

Krása a účinnost

* Centrální krb je ve středu místnosti nebo na nejvýraznějším místě prostoru. Krb přitahuje pohled, i když v něm nehoří oheň, a proto si ve velkoryse pojatých prostorách dovolíme i avantgardní atypický krb. * Rohový krb prakticky využívá prostor, který by jinak neměl uplatnění. Poměrně veliké těleso krbu se v rohu zdá být menší. Nejčastěji se využívá úhlopříčná poloha. * Předsazený krb se v celé šířce umísťuje na stěnu. Vystupuje do prostoru někdy celým svým tělem, jindy jen římsou. Prostorově jde o velmi jednoduché řešení, dost často jsou to dodatečně přistavěné krby. * Atypičtější a většinou jen v moderních interiérech jsou stěnové zabudované krby, krby zavěšené nebo skryté ve stěně.

Ne vše, co je krásné, je i praktické, ale také ne vždy chceme krbem topit. Často se chceme jen potěšit kouzlem plápolajícího ohně. Dekorativní krby vytápějí minimálně, jejich účinnost je nižší než 20 procent.

Takový krb je často vybudovaný z tepelně izolačních materiálů (nesálá), takže teplo vydává jen samotné ohniště. Klasický otevřený krb můžeme vyřešit také tak, aby zároveň vytápěl prostor. Vhodně zvoleným materiálem a doplňky zvýšíme jeho tepelnou účinnost až na 45 %.

Pokud krb napojíme na centrální rozvod vzduchu, můžeme pomocí čerpadla přebytečné teplo z komína rozvádět po domě. Do jisté míry tak při nepříliš nízkých venkovních teplotách vyhřejeme celý dům jedním krbem.

:. Klasický předsazený krb s vystupující římsou má výrazně zdobenou ochrannou mříž. Jak je vidět, modernímu interiéru sluší. Foto: Archív DůmBydlení

Komín, základ všeho

Správné fungování krbu závisí hlavně na kvalitě komínu. Úlohou komínu je odvádět spaliny a kouř mimo místnost. Princip komínu je jednoduchý, teplý kouř stoupá vzhůru, odchází z místnosti a na jeho místo se natlačí vzduch nový, chladný.

Tah komínu je schopnost podtlakem kouř odsávat. Tah je závislý na mnoha parametrech, např. na výšce, šířce apod. Základním požadavkem krbového komínu je, aby odsál spaliny, ale neodváděl teplo z místnosti.

Klasický krb spotřebuje na hoření asi 10 % vzduchu, který nasává.

Stavba a konstrukce komínu se řídí přísnými normami, má mít příslušné technické náležitosti i jasně předepsané složení materiálu. Komín se musí pravidelně kontrolovat, nejlépe každé čtyři měsíce.

Vhodné materiály

Na stavbu krbu si vybereme takové materiály, které splňují bezpečnostní protipožární předpisy, jsou nehořlavé a do jisté míry i izolační. Všechny materiály by měly mít patřičný atest a certifikát, který vydává jedině státem uznávaný úřad. Profesionální dodavatelé krbů na klíč za kvalitu ručí a na požádání by atesty měli předložit. Pokud stavíme krb sami, při výběru materiálu požadujeme doklady od prodejce.

:. Plně předsazený stěnový krb. Romantický styl řešení odpovídá interiéru. Foto: Archív DůmBydlení

Neslevujeme ze svých požadavků, protože jakýkoli kompromis v nárocích na kvalitu se může ošklivě vymstít.

Sledujeme dva hlavní požadavky: Žárupevnost (kdy materiál odolává i velmi vysokým teplotám bez deformace) a žáruvzdornost (schopnost materiálu odolávat teplotám po určitou dobu, než se rozpadnou).

Části krbu

Před samotným navržením a vybíráním krbu bychom se měli seznámit se základními a nejdůležitějšími částmi tohoto topného a dekorativního tělesa.

* Zrcadlo - zadní stěna odráží teplo do místnosti. Nejlepší účinnosti se dosahuje pomocí parabolického tvaru. Zešikmené stěny odrážejí teplo k podlaze a zároveň rozptylují plameny ohně, aby rovnoměrně zahřívaly plochu zrcadla. Čím je zrcadlo blíž k portálu, tím víc tepla předává prostoru. * Sedlo - zabraňuje zpětnému proudění ochlazeného vzduchu z komína zpět. Ne vždy je na konci zrcadla, někdy bývá i na portálu dýmníku nebo po celém jeho obvodu. * Klapka - je uzávěr, který krb odpojuje od komína. Zabraňuje tak průvanu a pronikání chladu do místnosti v době, kdy krb není v provozu. Někdy klapka reguluje i hoření.

Nezbytné doplňky

Nutné i praktické jsou doplňky, bez kterých si provoz krbu asi nedokážeme představit. Abychom zabránili vylétávání jisker z otevřeného krbu a zároveň zlepšili tah, postavíme před ohniště alespoň desku nebo síťku v rámu. Ale toto řešení není srovnatelné s plnohodnotnými dvířky u krbové vložky.

Rošt, umožňující lepší spalování, tzv. kozlík, umožňuje přístup vzduchu i pod vrstvu dřeva. Jde o jednu z nejnamáhanějších částí krbu, měl by být spíš nýtovaný než svařovaný, a části, které jsou přímo v plameni, by se měly dát snadno vyměnit. U žádného krbu by neměla chybět krbová souprava. Vybíráme především praktické nářadí.

:. Sada nářadí patří ke každému krbu. Foto: Archív DůmBydlení

Základní sada by měla obsahovat pohrabáč, lopatku, košťátko a kleště pro manipulaci s poleny a vybírání uhlíků. Většině krbů schází místo, kde se dá skladovat dřevo. Externí součástí by měl být zásobník dřeva.