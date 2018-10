KIL, rai , Novinky, Právo

Jaké jsou výhody a nevýhody kachlových kamen ve srovnání s krbem?

Jedinou nevýhodou je cena. Kachlová kamna jsou dražší. Keramika byla vždycky drahá - za Rakouska-Uherska, za první republiky i v současnosti. Spíš jde o to, jaký vztah k tomu topidlu máme. U kachlových kamen si musíme uvědomit, že jde o investici pro několik generací.

Když dnes přijdeme na zámek, můžeme tam vidět kachlová kamna, která sloužila generacím už dávno zesnulých uživatelů. Srovnáme-li to se šamotovými krby postavenými v padesátých letech minulého století, tak mnohé z nich už jsou dávno zbourané.

Má tvar kachlových kamen vliv na tepelnou pohodu?

Samozřejmě má. Hladký kachel méně vyzařuje do prostoru. Kachel vytvarovaný kalichovitě dovnitř má větší plochu a tím pádem může vyzařovat i více tepla. Obecně to však nepředstavuje žádný problém. Máme-li hladší stěny, můžeme to kompenzovat tím, že přidáme na ploše. Rozhodující je spíše design, to, co se zákazníkovi líbí.

Jak se stanovuje kapacita kachlových kamen?

Obdobným způsobem jako u krbu. Kdybychom použili jako příklad místnost 120m3, což jsou asi 4 kilowatty, tak potřebujeme topidlo se třemi až třemi a půl m2 kachlové stěny. Na rozdíl od krbu, který po vyhasnutí přestane hřát, nám však kachlová kamna budou vydávat teplo ještě dvanáct hodin poté, co jsme přestali topit.

Čím se řídí počet tahů v kachlových kamnech? To je součástí know-how každého kamnáře. Řeknu k tomu jen tolik, že za Rakouska-Uherska se mezi kamnáři tradovalo, že na vyhřátí místnosti o půdorysu 4x4 metry bylo třeba asi 6 metrů tahů v kachlových kamnech. Víc vám k tomu nepovím.

Jak je to s materiály na stavbu kachlových kamen?

Převažuje estetické nebo tepelné hledisko? Pokud jde o tvar a povrchovou úpravu kachlů, rozhodujeme po konzultaci se zákazníkem, co se mu líbí. U vnitřních materiálů záleží na rozhodnutí kamnáře, který daný systém navrhuje.

Systémů je několik. Můžeme používat zděná žároviště s klasickým tahovým systémem, nebo můžeme použít vložky se speciálním tahovým systémem od určitých firem třeba Ortner nebo Brunner, které mají záruku dlouhodobé trvanlivosti. K tomu se pak přidávají i speciální spojovací materiály a jíly.

Lze kachlová kamna rekonstruovat?

Pokud je postavil zručný kamnář a "nepodepsal" se na nich v průběhu let žádný samouk, pak určitě ano. Problémem ovšem může být cena takové rekonstrukce. Když se totiž kachlová kamna rozeberou, rozebere se zároveň jejich hodnota. To, co zbude, jsou pouze kachle a kování, ale vnitřek se musí dodat nový a to není levná záležitost.

Jaké palivo je pro kachlová kamna nejvhodnější?

V každém případě vyschlé dřevo s 15 - 20% vlhkostí. Ideální je dub nebo buk, ale můžeme použít i měkké dřevo - borovici či smrk, musíme však počítat ve srovnání s tvrdým dřevem s větší spotřebou. Lze použít i lisované ekobrikety. Účinnost topení vyschlým tvrdým dřevem je kolem pětaosmdesáti procent.