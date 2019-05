Pan Richard si nechal postavit rodinný dům. V patře má terasu, pod kterou je garáž a obytný prostor. Pan Richard se nastěhoval na podzim a hned po nastěhování mu do prostor pod terasou několikrát zatekla voda. V zimě pak nemohl tyto prostory pořádně vytopit.

Pozvaný inspektor společnosti Nemopas pojal podezření, že skladba vrstev terasy není v pořádku. Proto provedl sondu a nestačil se divit.

Do prostor pod terasou masivně zatékalo a nedaly se v zimě vytopit.

FOTO: Nemopas

V terase chyběla jakákoli rozumná hydroizolace, která by chránila interiér, tepelnou izolaci a další vrstvy proti vlhkosti. Prováděcí firma se pravděpodobně domnívala, že dlažba terasy je izolace.

Terasa také nebyla vůbec vyspádována a odtok byl realizován malým otvorem do boční atiky. Takže voda na terase stála a protékala do vrstev a prostor pod ní.

Dlažba na podkladu skoro nedržela a podkladní beton se drolil. Odvodnění tvořil malý otvor do atiky.

FOTO: Nemopas

Při sondě bylo zjištěno, že všechny vrstvy terasy jsou vlhké. Beton, který byl pod dlažbou, se rozpadal a dlaždice se uvolňovaly. Polystyren, tepelná izolace, byl také vlhký a rozhodně nebyl v tomto stavu tepelným izolantem.

Po terase se tedy nedalo skoro chodit, pod terasu zatékalo a byla pod ní zima. Terasa vlastně neplnila žádnou ze svých funkcí. Slušný výsledek.

A jak by to mělo být správně (zjednodušeně)? Pokud chceme mít na terase standardní keramickou dlažbu, měl by být beton před nalepením dlažby opatřen izolační stěrkou. A pod betonem by měla být vhodná „drenážní nopová fólie”, pod ní pak kvalitní hydroizolace (dva asfaltové pásy či fólie) ve spádu (ideálně 3%). Pod hydroizolací pak potřebná tepelná izolace např. z polystyrenu.

Ve skladbě terasy nebyla žádná hydroizolace. Všechny vrstvy byly zcela mokré.

FOTO: Nemopas

Pokud nám vyhovuje jako horní pochozí vrstva např. velkoformátová betonová dlažba či dřevěný rošt, lze tyto vrstvy položit přes vhodné podložky přímo na vrstvu vyspádované hlavní hydroizolace.

Pokud odvodníme terasu do boku, měl by mít boční vtok dostatečný vnitřní průřez (kolem 10 cm).

Jiří Hlavín, DiS. inspektor Nemopas pro Prahu a jižní Čechy, jiri.hlavin@nemopas.cz