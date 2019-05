Gisela Růžičková, Právo

Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor. Tím je zajištěna 100% filtrace.

Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako tomu je u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům. Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete jen s lehkou pružnou hadicí. Oceníte i ticho při vysávání.

Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete všechny nečistoty rychle a účinně. U vybraných modelů lze získat unikátní záruku 25 let!

Rozmístění zásuvek

Před instalací kompletních rozvodů potrubí je nutné vytipovat rozmístění vysavačových zásuvek a chytrých doplňků, jako např. štěrbinové zásuvky, které se montují do soklů kuchyňských linek, vestavěných skříní apod.

Návrh obsahuje i umístění centrální vysavačové jednotky a trasy trubních rozvodů se stoupačkami. Projekt by měl zpracovat proškolený projektant nebo odborná firma specializující se na instalace centrálních vysavačů.

Pro zpracování je nutný půdorys objektu, kam se zakreslí jednotlivé zásuvky tak, aby bylo možné z jednoho místa obsáhnout co největší plochu pro úklid. Obvykle jsou to 1–2 zásuvky na patro. Vysavačové zásuvky se montují do stejné výšky jako ostatní zásuvky elektroinstalace.

Pro umístění vlastní vysavačové jednotky zvolte místnost mimo obytné prostory tak, aby byl zvuk motoru slyšet co nejméně a aby se docílilo co nejkratšího výfukového potrubí. Bývá to většinou sklep, garáž, technická místnost či dílna.

Snažte se umístit zásuvky vždy do komunikačních prostor, jako jsou chodby a schodiště, kde bývá méně nábytku. Ze stejných důvodů dávejte pozor na směr otevírání dveří. Stěna pro umístění zásuvky by měla být silnější než 100 mm.

Nezapomeňte na kuchyň

V kuchyni se vyplatí instalace štěrbinové zásuvky (automatické lopatky na smetí), která je jednou z největších výhod centrálního vysavače a neměla by chybět v žádném systému. Umisťuje se do soklu kuchyňské linky.

Je to ideální místo, kde se obvykle nachází dřez s odpadem. Sem je potřeba navrhnout také přívod potrubí pro vysávání. Ten vyvedete z podlahy zhruba 20 cm od stěny. Štěrbinová zásuvka bývá často i v zádveří domu, kam přinášíte na botách nejvíce nečistot. K tomuto účelu existuje speciální štěrbinová zásuvka do zdi. Také tady byste měli pamatovat na přívod potrubí.

Dvoufázová montáž

Instalace centrálního vysavače se rozděluje na dvě fáze. V první fázi se pokládá trubní rozvod. U novostavby je nejlepší instalace rozvodu ve fázi hrubé stavby, v době, kdy se provádí i ostatní instalace (elektro, voda, topení). Ovšem v případě podlahového topení musí být rozvody pro vysavač položeny předem!

Trubní rozvody mají speciálně upravený vnitřní povrch a aerodynamicky vyřešené přechody mezi jednotlivými fitinky tak, aby nedocházelo ke ztrátám rychlosti proudění vzduchu a zachytávání prachu a nečistot.

Nikdy nepoužívejte instalační materiál určený pro vypouštění odpadu, mohlo by dojít k ucpání a k poničení celého systému! Jednotlivé díly vysavačového potrubí jsou spojeny za použití speciálního lepidla, které se nanáší na konec spojovacího dílu.

Druhá (finální) fáze proběhne v dokončené stavbě, nejlépe po vymalování, kdy se osadí vysavačové zásuvky, štěrbinové zásuvky a další chytré doplňky, dojde na montáž vysavačové jednotky včetně elektrického zapojení a celkového oživení systému centrálního vysávání.