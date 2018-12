Roman Mašín

První, co by si měl každý majitel psa uvědomit, je, že pes vnímá svět kolem sebe trochu jinak než člověk. A tak nechápe, že Vánoce a s nimi spojené oslavy konce roku jsou tradiční svátky a nijak neocení jejich hodnotu a atmosféru.

Psovi je úplně jedno, jestli dostane novou hračku na Štědrý den či na silvestra nebo kdykoliv jindy.

Změna životního rytmu

„Jediné, co pes samozřejmě vnímá, je to, že se o svátcích mění životní rytmus jeho smečky, tedy rodiny. Především to, že většinou je rodina o svátcích víc doma než obvykle během roku. To je pro psa pozitivní prožitek, protože většina psích plemen má právě čas strávený se svou smečkou za nejcennější životní prioritu,“ říká chovatelka německých ovčáků Jana Honsová.

Vánoční výzdoba, včetně stromečku, zůstává tradičně v domácnosti většinou až do Tří králů. Samozřejmě existují psi, kteří si stromečku a houpajících se ozdob ani nevšimnou. Ale většinou na to nelze spoléhat. Obzvlášť štěňata ocení vánoční výzdobu jako novou netradiční hračku.

Nezapomeňte také, že pes se bude vždy snažit prozkoumat vše nové ve svém teritoriu. I vánoční výzdoba se tak stane objektem jeho zkoumání. Vánoční stromek shozený na zem není ještě žádnou velkou tragédií. Ale hledat o svátcích veterináře, protože pes rozkousl skleněnou ozdobu nebo si o střepy rozřezal tlapky není zrovna nejlepší způsob trávení konce roku.

V závěru roku psovi nejvíce prospějeme tím, že nebudeme nijak měnit jídelníček, na který byl zvyklý po celý rok.

FOTO: Roman Mašín

Dalším úskalím je také osvětlení stromku. Nejen, že jím protéká elektrický proud, ale současně se do něj pes může při hrách zamotat. Proto nenechávejte nikdy psa v domě s vánoční výzdobou bez dozoru.

Čokoláda a kakao jsou nedílnou součástí většiny dobrot, které lidé koncem roku konzumují. Někteří z nás jsou na čokoládě doslova závislí. Tady platí víc než u jiných potravin, že co je zdravé a dobré pro člověka, nemusí být zdravé pro zvíře.

„Čokoláda a kakao obsahují přirozeně látku zvanou theobromin. Ten má na organismus podobné stimulační účinky jako třeba kofein. Pro psa je jeho konzumace velice nebezpečná, může vést až k jeho smrti,“ vysvětluje chovatel Jaromír Jonáš.

Smrtelný theobromin

Obsah theobrominu se v různých typech čokolády liší. Nejvíce ho obsahuje kakao a hořká čokoláda, nejméně pak mléčná a skoro žádný čokoláda bílá.

Smrtelná dávka se uvádí 100-200 miligramů na jeden kilogram hmotnosti psa. Především majitelé menších plemen se tak musí mít obzvlášť na pozoru; 100 gramů hořké čokolády je smrtelná dávka pro pětikilového psa.

A co dělat, pokud pes už někde kousek čokolády najde a sežere? První pomocí je vyvolat u psa zvracení, což ale nemusí být úplně jednoduché. A pak už rychle na veterinu, kde musí zakročit odborník. Samozřejmě nemusíme panikařit, pokud pes slupne jeden kousek cukroví s čokoládovou polevou nebo olízne mísu se zbytkem čokoládového krému. Ale vždy je třeba mít se na pozoru.

Pestrá strava je pro člověka zdravá a na sklonku roku si dopřáváme většinou pestrosti až až. Mnozí majitelé se snaží stravu přilepšit a zpestřit i svému psovi. Jen pozor, abychom neudělali více škody, než užitku.

Pes není zvíře, které je přizpůsobené nějak velice pestrému jídelníčku (a třeba kočka ještě méně). Jak ho krmíme po celý rok, tak je jeho organismus na stravu nastavený, včetně toho, kdy a jaké složení potravy dostává. Tomu se přizpůsobuje i jeho metabolismus. Jakékoli větší výkyvy mohou psa rozkolísat.

Trpí pak zažívacími potížemi, které mohou mít v krajním případě i velice nepříjemné zdravotní následky. Samozřejmě není závažným problémem, pokud psovi dáte malý kousek obaleného kapra bez kostí. Ale uvědomte si, že to je jen pro váš dobrý pocit, že dostal ze štědrovečerního menu. Pro psa to žádný významný okamžik nebude.

Čokoláda patří k nejrizikovějším pamlskům, které bychom měli před psem opravdu hlídat. Jinak hrozí, že pohodu závěru roku budeme trávit na veterině.

FOTO: Roman Mašín

Největším problémem ovšem mohou být zbytky ze slavnostních jídel. „Tepelně upravené kosti obecně ztrácejí elasticitu a jsou tak pro psa potenciálním problémem,“ varuje Jana Honsová.

„Hovězí, vepřové a skopové jsou tvrdé jako kámen a pes si na nich může snadno poškodit zuby. Drůbeží zkřehnou a lámou se do ostrých štěpin, které se při polknutí mohou kdekoli v těle zapíchnout a způsobit i pro zvíře zcela fatální vnitřní zranění.“

Extrémním případem může být, že po konzumaci svátečních dobrot je psí metabolismus vyveden z běžné funkce, pes špatně tráví, má průjem, a tak i velké kusy kostí, které normálně polyká, projdou trávicím traktem. Mohou se mu tak vzpříčit a při vyměšování dojde u zvířete k vyhřeznutí tlustého střeva. Nemusí to být nijak závažná situace, ale návštěva veterináře je pak nutná.

Když se bojí, musí být na vodítku

A konečně je tu silvestr a jeho hlučné oslavy. Také tento den čeká na psy mnoho různých nebezpečí, kterým je dobré se dopředu vyhnout. Nejčastějším problémem je strach psa z petard a ohňostrojů. Existuje několik řešení.

Nejlepší je psa už odmalička na tyto vjemy zvykat. Když už ale má pes ze zvuků provázející silvestra strach, je důležité s ním v čase přelomu roku chodit na procházky zásadně na vodítku.

„Pokud se na procházce ozve petarda a pes se lekne, má strach, nesmí ho jeho pán v žádném případě konejšit, to ve zvířeti jen upevňuje pocit, že se stalo něco mimořádného, na co reaguje správně strachem,“ vysvětluje Jaromír Jonáš. Nejlépe je prostě nereagovat.

O silvestrovské noci je dobré být s takovým psem uvnitř domu, nikam ho samotného nezavírat a už vůbec ne venku do kotce. U nejvážnějších případů je možná medikace na základě doporučení veterináře. Ale ani na Nový rok není všem nebezpečím konec.

Často se najdou zbytky zábavní pyrotechniky, ta nevybuchlá je obzvlášť nebezpečná. I vybuchlým zbytkům bychom se měli zdaleka vyhnout. Obsahují totiž často nebezpečné látky, které když pes pozře, mohou mu způsobit zdravotní problémy. Takže na Nový rok na procházku se psem nejlépe jen na vodítku a s náhubkem.