Sylva Svobodová, Právo

Zazimovat bazén je ideální v době, kdy už je teplota vody v rozmezí mezi 10 a 15 °C. Začneme tím, že vyjmeme bazénové schůdky, očistíme je a uskladníme.

Poté vyčistíme vodu od různých mechanických a organických nečistot: prachu, listí, hmyzu a větviček. Pomůže hladinová síťka, velký kartáč či bazénový vysavač (automatický, poloautomatický).

Poloautomatický bazénový vysavač nás před zazimováním zbaví posledních usazených nečisto u dna. Cena 1790 Kč.

Nakonec vydezinfikujeme písek ve filtraci aplikací přípravku Azuro Chlor šok G a nasypeme ho za provozu filtrace přímo do skimmeru.

Zapuštěně bazény - ošetření vody

Zaměříme se na kontrolu a úpravu chemického složení vody. „Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7,0-7,4 a množství chloru by mělo být 0,3-0,6 mg/l. Správné hodnoty snadno změříme kapkovým nebo proužkovým testerem Azuro,“ vysvětluje odborník Jan Linhart, bazénový specialista z firmy Mountfield.

A dodává, že je nutné, aby po úpravě běžela písková filtrace do té doby, než se voda promíchá, tedy alespoň 24 hodin.

Před zazimováním bazén pečlivě vyčistíme a rovněž srovnáme hladinu pH vody.

Dalším krokem je snížení hladiny vody o 10 cm pod skimmer. Dále místo bulvy vratné trysky našroubujeme zátku vratné trysky. Jestliže ji nepoužíváme, upustíme vodu asi o 10 cm pod vratnou trysku a demontujeme bulvu vratné trysky s kroužkem a oba díly uskladníme. Pak se pustíme do vyčištění stěn i dna bazénu speciálním bazénovým přípravkem a na závěr stěny bazénu důkladně opláchneme čistou vodou.

Dno i vnitřní stěny bazénu pečlivě vyčistíme a zbavíme nečistot. Pak upustíme hladinu vody, obvykle pod trysky.

Komponenty musíme uskladnit

Odpojíme hadice, demontujeme čerpadlo a vylijeme z něj, z potrubí a hadic všechnu zbylou vodu. Na ventilu nastavíme pozici Zima nebo mezipolohy Odpad či Zavřeno. Z nádoby a čerpadla demontujeme výpustní zátky a vypustíme zbylou vodu.

Všechny součásti filtrační jednotky uložíme na suché místo chráněné před mrazem.

Jednotlivé komponenty bazénu se odpojí od elektřiny a uskladní na suchém a čistém místě, kde nemrzne.

Odpojíme solární ohřev, odstraníme vodu ze všech jeho desek a umístíme tam, kde teplota neklesne pod 0 °C.

Nakonec odpojíme tepelné čerpadlo od sítě a uzavřeme obtokové ventily. Vypustíme z čerpadla vodu odšroubováním potrubí z obou přípojek filtračního okruhu. Zbylou vodu ve výměníku čerpadla vysajeme dosucha. Ve výměníku nesmí zůstat vůbec žádná voda. Našroubujeme potrubí zpět, ale nedotahujeme, aby se do čerpadla nedostaly nečistoty nebo voda.

Na závěr je nutné nalít do vody bazénový zazimovací roztok. Pozor, nestačí dát ho jen jednou, roztok se do vody doplňuje podle instrukcí na etiketě po celou dobu zazimování. „Nedodržování pravidel, nebo dokonce zapomínání na roztok, to jsou nejčastější chyby, kterých se majitelé bazénů dopouštějí,“ konstatuje Vojtěch Drda ze společnosti Albixon.

Po vyčištění bazénu od viditelných nečistot je třeba vydezinfikovat písek ve filtraci. Zde nám efektivně pomůže přípravek Azuro Chlor šok G (vlevo). Nasypeme ho za provozu filtrace přímo do skimmeru.; Aquamar (vpravo) je speciální chemický přípravek určený na zazimování bazénů. Zpomaluje růst řas při nízkých teplotách. Aplikuje se společně s trojnásobnou dávkou chloru na zimu již do částečně odpuštěného bazénu. Cena 199 Kč.

Zakrytí bazénu

Hladinu vody je dobré rozdělit na dvě části dilatačními plováky (lze sehnat u prodejce bazénu), protože jedině tak předejdeme poškození bazénu při rozpínání ledu. Možností jsou i PET lahve.

Dilatační plováky zabrání poškození bazénu vlivem rozpínání ledu. Lze je zakoupit u prodejce.

Nakonec zakryjeme bazén krycí plachtou, která ho chrání před padajícím listím a nečistotami. Jakmile udeří mrazy a na hladině bude ledová tříšť, plachtu sundáme, usušíme a uskladníme.

Solární plachta na podzim pomůže zabránit padání listí ze stromů na hladinu vody. Také snižuje odpařování použitých chemických přípravků.

Nadzemní bazény

Nadzemní bazén je obvykle z plastu, což je nevhodný materiál do zimy a mrazu. Pokud venkovní teploty klesnou pod 10 °C, je dobré ho poskládat, sbalit a uchovat na chráněném místě s teplotou nad nulou.

Posuvné bazénové zastřešení Compact výrazně sníží nároky na údržbu nejen při zazimování bazénu. Do vody nepadají nečistoty a spotřebuje se méně bazénové chemie.

Nejdříve bazén kompletně vypustíme a odmontujeme veškeré příslušenství, tedy hadici a filtraci. Očistíme vnitřní strany čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště usazenými chemickými prostředky.

Vyfoukneme horní prstenec a bazén rozložíme, aby mohl dostatečně vyschnout, pak ho srolujeme. Neskládáme ho, jinak vzniknou přehyby. „Doporučuji bazén během zimy občas přeskládat, aby ve fólii nevznikaly lomy, jež by mohly být základem mechanického poškození,“ vysvětluje David Benda z firmy Hornbach.

Určitě pečlivě vyčistíme i vypuštěnou filtraci. Je nutné odstranit usazené nečistoty a skladovat ji na suchém a čistém místě, kde nemrzne.

Stejný postup platí pro bazény s konstrukcí. Ty se musejí rozmontovat a kovový rám s nožkami a žebříkem složit. Kovové prvky je vhodné ošetřit proti korozi. Plastová část se rovněž sroluje a občas přeskládá, aby nevznikly nebezpečné přehyby.

Bezpečně po celý rok

I když bazén na podzim a v zimě nevyužíváme, je v něm stále dost vody. A to je nebezpečné pro malé děti i domácí mazlíčky, kteří se na zahradě pohybují celý rok. Možností zabezpečení je více.

Dobře poslouží bezpečnostní plachta, která zvládne udržet osoby nižší hmotnosti. V zimě sledujeme sněhovou nadílku, aby příliš nezatížila plachtu.

Bezpečnostní krycí plachta Universal je vhodným řešením celoročního zakrývání nadzemních bazénů. Díky vnitřní zpevňující struktuře a hliníkovým nosníkům je extrémně pevná a ukotvení do dlažby ji navíc zabezpečuje proti posunu.

Další možností je zakrytí vodní hladiny lamelami, které se rozprostřou po povrchu bazénu. Zde je však nutné dbát na kvalitní uzamčení, aby s ním děti nemohly samy manipulovat. Volíme tedy odolné mechanismy typu x box.

Máme-li bazén se zastřešením s uzavíratelnými dveřmi, přijde vhod kvalitní visací zámek. Musí být určen pro venkovní použití, aby odolal povětrnostním vlivům a extrémním klimatickým podmínkám. A hlavně aby se nezasekával! Nejlepší volbou jsou zámky se systémem Pro.

„Systém Pro funguje, na rozdíl od klasických vložek s pružinkami, na bázi unikátních otočných lamelových stavítek, která odolají extrémnímu počasí. Samotný zámek je z nerezových materiálů,” říká Kateřina Brázdová ze společnosti Tokoz.