Přestože jsou křepelky plaší ptáci, lze je ochočit. Pokud se o kuřátko staráte odmalička, berete ho do rukou, hladíte a zvykáte na svou přítomnost, v dospělosti mu tento vztah zůstane vštípen. Není pak žádný problém, aby křepelky doslova zobaly z ruky. Samozřejmě takový přístup je možný jen v opravdu maličkých chovech, kdy se chová jen do deseti kusů křepelek. Má to současně i ten efekt, že křepelky jsou méně náchylné ke stresu a tím i lépe a více snášejí.