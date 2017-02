Při zařizování bytu a nákupu nového nábytku se snažíme ty nejdůležitější kousky pořídit u osvědčených prodejců. Jen tak máme jistotu, že později seženeme další doplňky nebo vybavení ve stejném designu a stylu.

Velcí prodejci nábytku obvykle nemají problém s reklamacemi. Jak poznat kvalitního výrobce? Právě proto, aby se předešlo plagiátorství, někteří velcí výrobci přistupují k jasné identifikaci svých výrobků. Například zadní stranu vždy opatří hologramem, který nelze lehce napodobit a ani odstranit. Jedině tak máme jistotu, že kupujeme kvalitu s jasnou zárukou.

Zaměříme se na výhodný poměr mezi cenou a kvalitou, tedy na dlouhou životnost nábytku. V této souvislosti vedou přírodní materiály. Cena nábytku je závislá i na provedení a renomé výrobce.

Sedačky

Sedací soupravy, pohovky i křesla patří k nejvyužívanějším kusům nábytku.

Při výběru sedačky bereme v úvahu, zda je rozkládací, aby se na ní dalo příležitostně i spát, zda má úložný prostor, nebo je polohovací, rovná či rohová.

Stejně důležitá je i volba použitého materiálu a možnosti čistění a údržby. Rozhodující je pohodlí, určitě si vyzkoušíme, jak se v ní sedí, případně leží.

Rohová rozkládací sedací souprava Aurora je vyrobena na míru. Použití špičkových materiálů zajišťuje vysoký komfort sezení a dlouhodobou odolnost soupravy.

Funkčnost je zásadní parametr. V případě náročnějších souprav si také ověříme, jak složitý je rozkládací mechanismus, jak dostupný je úložný prostor, případně jak se nastavují područky a opěrky.

Zkontrolujeme konstrukční pevnost, stabilitu i použité materiály, jež určují trvanlivost sedačky. Pozor na nekvalitní polyuretanovou pěnu či pěnový latex s vysokou trvalou deformací. Také nedostatečné propojení jednotlivých vrstev materiálové skladby.

Kvalita potahu a provedení čalounické práce – platí, že čím je na sedačce méně švů, tím větší hrozí nebezpečí deformace potahu. Kvalitní potahová látka je pevná, má vysokou hustotu a dobré údržbové vlastnosti, u kůže zkontrolujeme případné vady materiálů.

Švy – stehy by měly být rovnoměrné s použitím kvalitních nití, aby se látka nepárala a netrhala, chybou je i nezapošití švů.

Pečlivě změříme celkové rozměry sedacího nábytku, na výšku a hloubku sezení, na plochu sedáku i na sklon opěradel.

K nejčastěji používaným potahům patří bavlna, mikrovlákno, žinylka, mikroplyš, EKO kůže a přírodní kůže.

Skříně

Skříně se uplatňují v předsíni, nezbytné jsou i v ložnici či v dětském pokoji. Na co při jejich výběru nezapomenout? Volbu materiálu zúžíme na lamino a masiv. Každý z nich má své klady a zápory.

Lamino je levnější materiál, dostupný v celé škále jednobarevného provedení i dřevodekorů, má velmi tvrdý a snadno udržovatelný povrch, je odolnější proti poškození. Masivní dřevo je dražší, má viditelné letokruhy, každý kus nábytku je strukturou dřeva originál a proti laminu se snáze opravuje. Je ale náročnější na pravidelnou údržbu a má dlouhou životnost.

Důležité je i kvalitní kování, panty a úchytky, na nichž se nedostatečná kvalita projeví nejdříve. Každodenní otvírání zásuvek vyžaduje kvalitní pojezdové mechanismy. Ověříme si také možnost přichycení skříněk k sobě i ke zdi. Počítáme s nerovností podlahy a zatížením skříně. Čím vyšší nábytek, tím horší je jeho stabilita, proto předem přemýšlíme o přístupu do vysokých skříní.

Vybraný prostor pro skříň nejdřív pečlivě změříme. A to nejen výšku a šířku, ale i hloubku skříně. U vestavěné skříně počítáme s rezervou na nerovnosti zdi. Skříň by neměla být v bezprostřední blízkosti topných těles. Pozor, aby nepřekážely dveře a okna poblíž skříně! Kvůli dostatečnému provzdušnění a ovládání by měla být skříň přístupná i z boku.

Volně stojící i vestavěná skříň musí mít dost místa pro uložení oblečení a věcí, které budeme skladovat. Volně stojící skříň by měla být stabilní, uzamykatelná, bezpečná svým provedením a praktická vnitřním uspořádáním.

Postele

V posteli trávíme až 1/3 života. Během spánku totiž regeneruje až 90 % psychických a fyzických sil. Náš organismus ocení kvalitní postel, rošt a matraci.

Polohovací postel Vela se vyznačuje pevným rámem z dubového masivu s vysokou nosností, přírodní matrací s taštičkovými pružinami a potahy z pravé kůže či z vysokogramážní látky. Je osazena spolehlivými zvedacími mechanismy a bezdrátovým ovládáním jednotlivých částí postele, které umožňují její polohování.

FOTO: Johann Malle

Rám postele musí být stabilní, neměl by vrzat ani se viklat, délka postele se řídí výškou nocležníka +20–30 cm navíc. Šířka musí být alespoň 80 cm, ale 90 nebo 100 cm poskytuje více pohodlí. Standardní rozměry jednolůžka jsou 90 x 200 cm, dvojlůžka 140 x 200, 160 x 200 či 180 x 200 cm.

Postel má mít také dostatečnou výšku – alespoň 30 cm nad podlahou, ideální výška je 40 až 50 cm, pro starší a méně pohyblivé osoby až 60 cm. Čelo u hlavy nás chrání před průvanem, dá se o ně opřít, polštář díky němu nepadá. V nohách postele není tak důležité.

Na co si dát pozor

Otevírání skříní – kromě hloubky skříně počítáme také s jejími plně otevřenými dveřmi. Nestačí přístup do 3/4 otevřených dveří. U nábytku pod okno si pohlídáme jeho výšku, i rozdíl několik milimetrů může být důvodem, že okno už neotevřeme. Necháme si rezervu i na možné podložení nohou komody nebo stolku. Jídelní židle nebo kout mají mít minimální vzdálenost od stěny 45 cm, ideálně pak 60 cm, jinak bude usazování ke stolu komplikované. Postel změříme tak, aby byla mezi ní a stěnou alespoň 5cm mezera, jedině tak může matrace i rám postele dobře větrat a nedochází ke srážení vlhkosti a vzniku plísní. Konferenční stolek se neobejde bez změření výšky sedačky nebo pohovky, aby jeho odkládací plocha nebyla moc nízká nebo vysoká.

Rošt dopružuje matraci, umožňuje její odvětrávání a nese ji v rámu. Nejvhodnější je rošt lamelový, klasický dřevěný rošt je o něco tvrdší, ale pruží také. Na výběr jsou i rošty polohovatelné, které ocení především starší nebo nemocní lidé.

Matrace – obměna matrace by měla probíhat pravidelně, a to přibližně po každých 5 až 10 letech. Proč? Hlavní roli hrají hygienické aspekty (roztoči, plísně a jiné mikroorganismy), ale i změna tělesné hmotnosti v průběhu života. Při výběru se řídíme svou hmotností a trváme na doložení nosnosti matrace.

Rám postele Hurdal, rozměr 160 x 200 cm, z masivní borovice dává na odiv masivní strukturu a dodá každému kusu nábytku jedinečnost. Rošt a matrace se prodávají samostatně.

FOTO: Ikea

Nakupujeme u prodejce, který nám ukáže průřez matrací a vysvětlí nám její princip a konstrukci. Matraci si vyzkoušíme, aby pro nás nebyla ani příliš měkká, ani tvrdá. Matrace použitelná z obou stran má vyšší životnost. Kvalitní matrace je vyrobena z kvalitních a hustých materiálů, proto je její hmotnost vyšší a má delší záruku. Kontrolujeme, na co přesně se záruka vztahuje.

Kuchyňské linky

Kuchyň má být účelně uspořádaná místnost, kde se bude cítit dobře celá rodina. Klíčovou roli hraje kuchyňská linka, která má dobře ladit s celkovou dispozicí kuchyně. Při jejím výběru záleží na tom, kolik času v kuchyni chceme trávit a jestli bude sloužit kromě vaření i k jiným účelům.

Kuchyně Juliana s vodorovnou kresbou dvířek. Dveře dýhované nebo lakované v barvách RAL/NCS v matu i lesku. Výběr v laminátových nebo kamenných pracovních deskách. Korpus je z lamina tl. 1,8 cm s ABS hranou s možností dýhovaných nebo lakovaných částí.

FOTO: Nadop

Linka může být z dražšího masivu, osvědčil se i levnější laminát. Z hlediska ergonomie se vyplatí trojúhelník mezi sporákem, ledničkou a dřezem. Zvážíme i počet zásuvek, skříněk a poliček.

Mycí zóna většinou zahrnuje nejen dřez, ale i myčku a odpadkový koš ve skříňce pod dřezem. Vědět bychom měli, zda bude dřez umístěný do pracovní desky nebo na ni, jak bude hluboký a z jakého materiálu.

Kuchyně Hiqory v dezénu ořechového dřeva v tmavé verzi, na kterém dokonale vyzní vyhledávané kazetové provedení.

FOTO: Oresi

Pracovní deska je nejvíc zatíženou částí kuchyňské linky, proto se nevyplatí na ní šetřit. Musí být odolná vůči vodě, rozdílným teplotám i proti poškrábání a dostatečně pevná. Důležitá je její správná výška.

Mezi dražší materiály patří žula nebo mramor, přírodní dřevo, nerez či kompozit. Oblíbené jsou i laminátové desky, k jejichž přednostem patří nízká cena a snadná údržba.

U dvířek s vybranými lesklými dekory slonová kost a vanilka je navíc možné zvolit i speciální oboustranně lesklou variantu T.acrylic Double, u které tvoří zadní stranu stejný vysoce lesklý akrylátový povrch jako na pohledové straně.

FOTO: Trachea

Při vybavování kuchyně řešíme i spotřebiče – buď volně stojící, či vestavné.

Osvětlení si naplánujeme dopředu, chceme-li mít zabudovaná světla – podhledová, bodová či závěsná.