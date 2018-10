Karolina Černá, Právo

Ne příliš vážnou situaci vyřešíme svépomocí, např. sanačními omítkami, chemickou injektáží.

Vápenná suchá maltová směs s hydrofobními účinky má vysoké tepelněizolační vlastnosti. Používá se pro složité případy sanací vlhkého zdiva pod úrovní terénu, kde hrozí kondenzační vlhkost. Aplikace je možná ručně i strojně. Cena směsi od 517 Kč/7kg.

V obtížnějších případech přizveme odborníka. Firmy provádějící izolace a sanace zdiva zjišťují nejprve míru a hloubku vlhkosti zdiva. Odeberou vzorky pro rozbor chemického složení a naleznou původce nežádoucího stavu.

Termokamerou pořídí snímky tepelných mostů. Nakonec navrhnou způsob a technologii pro odstranění vlhkosti.

Co zvládneme sami

Sanační omítkový systém, nejlépe s certifikací WTA, nahradí původní zvlhlé omítky, které oklepeme až na zeď. Tepelněizolační schopnosti tohoto systému brání kondenzaci na povrchu stěn nebo stropů, takže nevznikají plísně.

Zatvrdnutá sanační omítka má dobrou kapilární vodivou schopnost a urychluje vysychání vlhkých ploch.

S vlhkostí v kuchyni pomůže digestoř, vaření s pokličkami a správný režim větrání.

Speciálními přípravky (Savo, Fungispray) likvidujeme okamžitě povrchové plísně doporučeným postupem.

Chemická injektáž vytváří chemickou clonu beztlakovou infuzí, infuzí s hydrostatickým přetlakem či tlakovou injektáží. Tekutá či krémová látka proniká do trhlin, impregnuje zavlhlé zdivo, vytváří vrstvu proti vzlínající vlhkosti. Injektáž můžeme provést svépomocí podle návodu. Snazší práce je s krémovou konzistencí.

Nepodléhá gravitaci, šíří se v kruhových hydrofobních clonách od jednotlivých vrtů všemi směry. Tím vznikne celistvá hydroizolační clona ve zdivu v tloušťce a délce provedené injektáže. Injektáž svépomocí je vhodná pro savé i méně savé porézní zdicí materiály.

Metody profesionálů



Mechanické izolace

Provádějí se podřezáváním zdiva např. řetězovou nebo kotoučovou pilou. Metoda je vhodná pro celocihelné soudržné zdivo s průběžnou spárou. Na smíšené, kamenné, betonové a železobetonové soudržné zdivo bez průběžné spáry se k podřezání používá diamantové lano.

Detail vznikající hydroizolační clony již po několika hodinách od provedené výplně vrtů silanovým krémem AquaStop Cream. Jeho krémová konzistence proniká do všech pórů i do těch nejjemnějších kapilár zdiva.

Zarážení nerezových desek jako izolace. Tuto metodu uplatníme u cihelného a kamenného zdiva s průběžnou spárou. Do vytvořené průběžné spáry specialisté vkládají také sklolaminátovou, fóliovou izolaci nebo asfaltové pásy atd. Spáru pak tlakově vyplní a zarovnají maltovou směsí.

Elektroosmóza

Jde o systém pro vysoušení zdiva a odvlhčení objektů založený na elektro-fyzikálním principu osmózy. Katody a anody instalované ve zdivu vytvářejí umělé elektromagnetické pole, které zabraňuje zpětnému vzlínání vlhkosti do konstrukcí objektu. Vysoušení probíhá bez mechanických zásahů do konstrukce stavby.

Vzduchoizolační metoda

Spočívá v oddělení postižené stavební konstrukce vzduchovou dutinou (např. provětrávanou štolou) na straně interiéru. Permanentní proudění vzduchu bez kondenzace vodní páry uvnitř zajistíme ventilátorem, k vysušování zdiva přispěje sálavý panel. Nasátí probíhá v interiéru, výdech by měl směrovat do exteriéru (nejlépe průduchem), případně do mírně odvětrávané místnosti.

Prevence a větrání



Vlhkost v bytě udržujeme mezi 45 až 56 % při nejméně 21 °C. Její hodnoty ověřujeme vlhkoměrem.

Regulovat vlhkost můžeme elektrickým odvlhčovačem vzduchu nebo levnějším s absorpčními tabletami, granulemi.

Fasáda vykazovala zvýšenou vlhkost, časem by bez ošetření injektáží svépomocí došlo k degradaci nově zhotovené omítky. Dodatečná hydroizolační clona proti kapilárně vzlínající vlhkosti ušetřila nemalé finance na opravu fasády.

Při vaření používáme pokličky, odtah par zajistí digestoř.

Nábytek stavíme ke stěnám tak, aby za ním mohl dostatečně proudit vzduch.

Po koupání, vaření, při sušení prádla větráme. Nejlépe v době, kdy je venku suchý vzduch a větrno.

Kritická místa

Kuchyně, koupelna, WC: za vlhkým zdivem jsou obvykle rozvody vody a topení, prasklé potrubí, které je třeba vyměnit nebo opravit.

Sklep: spodní vody se tlačí dovnitř. Vodu odčerpáme, v případě kamenných zdí ji necháme odtéct, aby se nenarušila statika. Pak použijeme vysoušeč, infrazářič.

Rohy, obvod oken, balkónu: kvůli špatné izolaci domu a stavu střechy vznikají v interiéru studená místa. V kontaktu s vnitřním teplým vzduchem vytvářejí příznivé podmínky pro plísně. Problém odstraníme podle stupně jeho závažnosti.

Pozor: Nefunkční okapy a svody, parapet se sklonem ke stěně, okenní profil se sklonem ke sklu způsobují zatékání vody do skla a zdi. Vlhkost zdiva ovlivní také příliš těsnící plastová okna a přítomnost větší vodní plochy v bytě (akvárium), zvenku pak třeba bazén.