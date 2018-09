Jana Nesvadbová, Právo

Dřevo má podobné vlastnosti a tedy i potřeby jako naše vlastní pokožka. Jednak dýchá (a potřebuje dýchat), jednak si potřebuje udržovat jisté množství vlhkosti, aby nezačalo vysychat a praskat. A to i přesto, je-li jeho povrch natřen lakem či lazurou.

Na nábytek v naší domácnosti, i když si to mnohdy ani neuvědomujeme, působí velké množství negativních vlivů. Jsou to mj. výpary z kuchyně vzniklé při vaření, dopadající prach, anebo střídající se vlhko a sucho podle aktuálního ročního období. Na to všechno dřevo reaguje – je to jeho přirozená vlastnost. Proto, stejně jako u pokožky, dbáme i u dřevěného nábytku na správnou, včasnou a pravidelnou péči.

Čím rozhodně ne

Pro utírání prachu na dřevěném nábytku nebudeme používat mokrý hadr. Nadměrná vlhkost může poškodit vrchní lakovou či lazurovou vrstvu, vlastní dřevo nabobtná, ale také se rozlepí veškeré lepené spoje. Škody jsou pak často trvalé.

Zcela se vystříháme používání všech druhů abrazivních prostředků, které povrch nábytku nevratně poškrábou.

Zrovna tak se vyvarujeme všech silných čisticích prostředků, obzvláště pak rozpouštědel, která by narušila lakovou vrstvu na nábytku. Nebudeme raději ani spoléhat na tvrzení výrobců, že určitý čisticí prostředek je univerzální. Ač to výrobci nemusejí na obale přímo zdůraznit, ve valné většině nemíní, že by se přípravek hodil i na ošetření dřevěného nábytku.

Čím ano

Při péči o dřevěný nábytek si musíme počínat především šetrně. Základem úspěchu je snažit se veškeré skvrny, mastnotu, rozlité nápoje a podobné odstranit z nábytku neprodleně.

Prach utíráme pouze suchou prachovkou, která je čistá a měkká, nanejvýš mírně vlhkou, navlhčenou např. v mýdlové vodě.

Z čisticích přípravků volíme zásadně ty, které buď doporučuje přímo výrobce nábytku, anebo takové, jež jsou vysloveně k údržbě nábytku určeny. Při jejich použití se držíme striktně návodu. Používáme je tedy pouze k tomu, k čemu je doporučuje výrobce. Při improvizacích vždy hrozí riziko poškození nábytku.

Z bezpečnostních důvodů před prvním použitím jakéhokoli prostředku na celé ploše nábytku jej pro jistotu vyzkoušíme jen na malém málo viditelném místě. Teprve když se osvědčí, pokračujeme i na exponovaných plochách.

Napuštěné utěrky

Pro běžnou, pravidelnou péči o dřevěný nábytek jsou nejvhodnější utěrky napuštěné speciální tekutinou. Jimi snadno utřeme z dřevěného nábytku prach, navíc jeho povrch opatříme tenkým filmem, který jej bude po určitou dobu chránit před skvrnami, vodou a mírným mechanickým opotřebením. Právě takové utěrky jsou nejvhodnější volbou pro standardní pravidelnou péči.

Vosky a oleje

Vosky a oleje jsou vhodné pro údržbu prakticky jakéhokoli dřevěného nábytku. Ať již je opatřen povrchovou úpravou nebo ne, v případě moderního i starožitného nábytku.

Na kusy s porézním povrchem se raději pustíme s olejem.

Tekuté vosky, často obsahující i včelí vosk, dřevo nábytku vyživí a navrátí mu i potřebnou vlhkost. Navíc materiálu dodají přirozený lesk a vytvoří ochrannou vrstvu, která bude po určitý čas odpuzovat veškeré nečistoty, vlhkost a jiné.

Pozor! Před nanesením nové vrstvy vosku nejdříve odstraníme zbytky vrstev původních, aby na nábytku nevznikaly skvrny. K tomu slouží odstraňovač vosku na nábytek. Teprve poté můžeme nanášet vosk nový, hadříkem nebo štětcem. Vosky se vyrábějí v několika barvách (minimálně hnědá a žlutá), které volíme v závislosti na odstínu barvy dřeva.

Ochrannou voskovou vrstvou ošetřují někteří výrobci v závěru výroby svůj nábytek. I ten je potřeba jednou za čas voskem znovu ošetřit.

Další prostředky

Při pečlivém průzkumu trhu objevíme spoustu speciálních prostředků na údržbu dřevěného nábytku. Jsou to např. balzámy na dřevěný nábytek (mají hlavně výživný účinek), nebo nejrůznější restaurační přípravky na odstranění kruhů po mokrých sklenicích, stop po alkoholu nebo i menších škrábanců. Jejich aplikace je již časově náročnější, ale vyplatí se. Nábytek pak vypadá jako nový.

Další možností jsou speciální laky určené na ošetření dřevěného nábytku v interiéru, které se prodávají v čiré či pigmentované verzi. Jsou určené hlavně na občasnou údržbu nábytku, který je silně namáhaný (je vystaven přímému slunečnímu záření, nebo hrozí velké riziko mechanického poškození jeho povrchu). Lak oživí původní barvu, dodá jí lesk a jeho vrstva vyrovná i drobné škrábance.

Zleva: Tekutý vosk pro údržbu starožitného nábytku (vyrábí se ve světlém a tmavém odstínu). Vpravo: restaurátor nábytku (lze ho použít pro odstranění kruhů po sklenicích s vodou, skvrn od alkoholu nebo i některých škrábanců. Je ho třeba nechat působit několik hodin, aby se jeho účinky mohly projevit (ve světlém i tmavém provedení).

FOTO: archiv firmy Zelené údolí