Sylva Svobodová, Právo

Kdo vlastní rodinný domek ví, že je nutné ho pravidelně udržovat po celý rok. I začátek podzimu je stále ještě ideálním obdobím k opravám, za které si v zimě poděkujeme.

Slabá místa v domě

Nejvíc nás asi pálí vytápění a fakt, že každým rokem zaplatíme za energie víc peněz. Proto je dobré si zjistit, kde má dům slabé místo, kudy zkrátka v zimě utíká teplo ven, kde profukuje. Možná přijdeme na to, že jsou to netěsnící okna či nevhodné dveře. Někdy se ale únik tepla nedá tak snadno rozpoznat a my ani netušíme, že topíme pro ulici. Pojďme tedy vyšetřit svůj dům pečlivěji.

Jak postupovat při průzkumu slabých míst?

1. Stropy a dutiny prohlédneme nejdříve. Tato často opomíjená část se podílí velkou měrou na ztrátách tepla. Máme-li ve stropě dutinu bez izolace, je příčinou úniku tepla, protože to, jak známo, stoupá vzhůru. Když nenarazí na odpor, uteče ven z domu.

2. Zhodnotíme stav oken. Podíváme se, zda při zavření doléhají těsně k rámu. Jestliže ne, je na zvážení jejich oprava nebo ještě lépe výměna.

3. Prohlédneme fasádu, všechny obvodové stěny domu. Jako první je dobré zkontrolovat severní a západní stranu, odkud nejvíce fouká a dům se tam nejvíce ochlazuje. Jestliže je dům postavený z plných cihel nebo kamene, budou jeho izolační schopnosti malé a je důvod k dodatečnému zateplení.

4. Zavítáme i do sklepa a prohlédneme strop, protože mnohdy si neuvědomíme, že právě stropem ve sklepě také může unikat značná část tepla. Sklepní prostory se obvykle větrají malými okny a tím dochází k ochlazení vzduchu pod podlahou.

Zateplujte dům i zvenku

Kromě dobře těsnících oken, dveří a zaizolování stropu zevnitř na půdě je důležité zateplit dům i zvenku. Vytvoříme tak kolem domu souvislý a izolačně vyvážený obal, bez vzniku tzv. tepelných mostů. Vnější zateplení příliš nenaruší chod rodiny, navíc může přinést i další pozitivní změnu. To když se rozhodneme pro jiný odstín fasády a okoukanou barvu změníme za jinou. Velkým módním trendem jsou dnes okrové a béžové odstíny, ale není třeba se bát ani sytějších tónů. Jen je dobré vždy myslet na své okolí a styl domu.

Mezi nejrozšířenější systémy vnějšího zateplení patří tzv. způsob kontaktního zateplení domu. Používá se při něm pěnový polystyren nebo minerální vlna. Tepelná izolace se pak obvykle lepí k podkladu (původní zdivo) pomocí tmelů a proti odtržení je jištěna speciálními hmoždinkami v přesném počtu podle statického výpočtu. Na trhu je mnoho typů izolací pro vnější zateplení. Doporučujeme obrátit se na firmu a vše prokonzultovat s odborníky. Poradenství je bezplatné, tak proč tuto službu nevyužít?

Vnitřní izolace domu

Způsob zateplení vybíráme podle okolních přírodních podmínek a klimatu, ve kterém se náš dům nachází, a samozřejmě i podle jeho konstrukce.



Sendvičové zdivo je vyplněno minerální izolací, která dům dokonale zateplí (Knauf Insulation).

FOTO: Knauf Insulation

K izolaci se často používají materiály jako polyuretan, polystyren, minerální a skelné izolace, pěnové sklo nebo ovčí vlna. Mohou být ve formě pásů, desek či foukané. Konkrétně na zateplení stropu je vhodná foukaná izolace z minerální vlny Magmarelax (je nehořlavá, odolná vůči vlhkosti, plísním a hnilobě). S ní je možné vyplnit veškeré dutiny trámového stropu nebo ji nafoukat přímo na volnou plochu.

Tato varianta je vhodná i tam, kde je ve střešní konstrukci malý manipulační prostor a špatný přístup k místům, která je třeba izolovat. Minerální vlna je pak foukaná hadicemi dlouhými až 100 metrů ze stroje umístěného na nákladním automobilu. Hadice se jednoduše zasune do otvoru v konstrukci střechy a zateplení může začít.

Rozvolněný granulát z minerální vlny je nafoukáván tak, že neprodyšně přilehne na stavební konstrukci a tím zabrání mezerám a vzniku tzv. tepelných mostů. Materiál se aplikuje do příslušných míst velmi rychle (zateplení trvá v řádu několika hodin), poté probíhá zaizolování.

Celá technologie zateplení foukanou minerální vlnou je šetrná vůči provozu domu (není ho třeba přerušovat), při aplikaci nevzniká přebytečný odpad, odřezky nebo zbytky, neplatíte ani žádný materiál, který není v samém výsledku použit (jindy tak běžný prořez).

Připraveno ve spolupráci s firmou IP – Izolace Polná, Knauf Insulation