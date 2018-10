Jana Nesvadbová, Právo

Řešením jsou především speciální držáky na kola. „Ceny většiny držáků se pohybují přibližně v rozmezí od 200 do 400 korun. To nejsou částky, na kterých by bylo možné nějak významně ušetřit. Hlavním kritériem, podle něhož se většina zákazníků rozhoduje, je místo, které bude kolo při uložení zabírat,“ vysvětluje Petr Kuba, majitel společnosti Pedalsport, s. r. o., našeho největšího výrobce držáků na kola. Nechceme-li kolo jen tak někde opřít o zeď, můžeme využít následující varianty uskladnění.

Zavěšení u stropu

Tento způsob je z hlediska zabraného místa nejúspornější. K zavěšení u stropu, ať již bytu, sklepa či garáže,se používají speciální háky (mají povrch pokrytý plastem, který zabraňuje poškrábání rámů nebo ráfků a nereaguje s lakem).

:.Zavěšení na podomácku vyrobený hák u stropu - výhodou je minimum zabíraného místa a použitelnost pro každý typ kola, ovšem umístění kola na hák vyžaduje jistou sílu. foto: Právo/Jan Kožíšek

Háky jsou zakončené buď šroubem, nebo vrutem, zákazník si vybere podle materiálu, do něhož je bude zapouštět. Druhou variantou jak uskladnit kolo u stropu je kladkový držák. Výhodou je nejen snadná instalace, ale především manipulace - nevyžaduje totiž velkou sílu.

Připevnění na zeď

Na zeď se dají kola připevnit dvěma způsoby. Buď vodorovně, anebo svisle, přičemž kolo může být situované kolmo ke zdi. To je výhodné např. v garážích. Právě pro druhý způsob se lidé rozhodují nejčastěji, protože tak zabere málo místa nejen jedno kolo, ale hlavně více kol.

Můžeme je totiž naskládat v různých výškách vedle sebe. K vodorovnému i svislému upevnění na zeď slouží nejrůznější typy držáků. Vždy je třeba si všimnout detailů, které se projeví jako podstatné až při používání.

:. Držák na kolo kolmý - kolo visí na zdi svisle, přichyceno je za přední kolo. Tento držák je vhodný pro všechna kola bez závislosti na typu rámu. Cena 195 Kč (Pedalsport). foto: Právo/Pedalsport, s. r. o., Sport Arsenal, Jan Kožíšek

Části háků, které přicházejí do kontaktu s rámem kola či ráfkem, by měly být polstrované, aby se kolo nepoškrábalo. Má-li držák pro vodorovné uložení kola skládací ramena, vyplatí se zvolit takový model, který má ramena v roztažené poloze pevně ukotvená (zaaretovaná). Umísťování kola je pohodlnější a snazší, než když se ramena mohou volně pohybovat a uhýbat.

U držáků, do nichž se kolo uchycuje za pedál, je v případě nerovnoměrně vyvážených kol (např. některé modely s odpruženou vidlicí) praktickým detailem suchý zip, jímž se pedál připne k dolní rámové trubce kola. Pedál se tak vychýlí ze svislé osy a dostane se do polohy, v níž pak udrží kolo vodorovně bez přetáčení.

Kolo postavené na zemi

Kolo postavené celou zimu na zemi si mohou dovolit lidé s větší garáží, kde nemusejí šetřit místem. Kromě stojánku, do nějž se zasadí pneumatika kola, existují i stojánky, do nichž se kolo upevní za zadní náboj.

:.Držák na kola odkládací - nabízí rychlé a pohodlné zaparkování kola kolmo ke zdi či k zábradlí zatlačením kola do držáku. Cena 310 Kč (Pedalsport). foto: Právo/Pedalsport

Existují i držáky, které se připevní ke zdi a kolo stojící na zemi se do nich zasune přední pneumatikou. Pro rodiny s dětmi je toto uložení kol nejpraktičtější, protože uchycení kola do držáků je snadné, nevyžaduje sílu a lze takto ukládat různě velká kola. Jsou-li kola uchycena vedle sebe, zabírají pořád příjemně málo místa.